Anul European al Competențelor: Acord la Bruxelles privind stimularea inițiativelor de recalificare și perfecționare pentru acoperirea deficitului de forță de muncă

Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat că Europa nu va accepta niciodată ca Rusia să îi ameninţe securitatea, într-un discurs în faţa Parlamentului canadian vizând consolidarea sprijinului pentru Ucraina, transmite miercuri AFP, relatează Agerpres.

“Nu vom accepta niciodată ca o putere militară cu vise de imperiu să îşi treacă tancurile peste o frontieră internaţională“, a declarat Ursula von der Leyen, în discursul menționat.

Uniunea Europeană “nu va accepta niciodată această ameninţare la adresa securităţii europene şi a însăşi temeliei comunităţii noastre internaţionale“, a adăugat ea.

Canada’s response to the war in Ukraine has gone above and beyond the call of duty.

They say hard times reveal true friends.

And this is what the European Union and Canada are.

True friends. https://t.co/Yy0FioIo0t

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 7, 2023