Anunțul Comisiei Europene: Pe 27 decembrie va începe vaccinarea împotriva COVID-19 în toată Uniunea Europeană: ”Ne protejăm cetățenii împreună”

Vaccinarea împotriva COVID-19 în statele membre ale Uniunii Europene ar putea începe cu data de 27 decembrie, potrivit ultimei declarații a ministrului sănătății din Germania, Jens Spahn, relatează The Guardian.

„În Germania vom începe, dacă aprobarea va veni conform planificării, pe 27 decembrie. Celelalte țări din UE vor să poată începe și vor să înceapă din 27 decembrie”, a declarat ministrul german înainte de o întâlnire cu cancelarul Angela Merkel și directorii companeie BioNTech.

De asemenea, președinta Comisiei Europene a făcut un anunț de ultim moment pe contul de Twitter, prin care confirmă data de 27 decembrie pentru începerea vaciinării împotriva COVID-19 în întreaga Uniune: „Este momentul Europei. Pe 27, 28 și 29 decembrie vaccinarea va începe în toată UE. Ne protejăm cetățenii împreună. Suntem mai puternici împreună”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

