Anunțul lui Donald Tusk după trei zile de negocieri între liderii europeni: ”Suntem din ce în ce mai aproape” de un acord

Corespondență din Bruxelles

Țările grupului de la Vișegrad – Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria – o susțin pe Ursula von der Leyen, ministrul Apărării din Germania, pentru a deveni președintele Comisiei Europene, afirmând că au reușit să blocheze candidaturile lui Manfred Weber și Frans Timmermans, top candidații celor două familii politice – PPE și S&D. În același timp, purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European a informat că reuniunea Consiliului European a început după cinci ore de negocieri bilaterale și multilaterale.

”În unitatea noastră, V4 au demonstrat încă o dată forța și influența noastră în creștere asupra imprimării direcției UE. După ce l-au învins pe Weber, prim-miniștrii V4 l-au răsturnat și pe Timmermans. În timp ce negocierile continuă am prezentat un pachet care câștigă susținere în rândul țărilor membre: grupul de la Vișegrad o susține pe ministrul german al Apărării Ursula von der Leyen pentru a fi noul președinte al Comisiei Europene”, a scris Zoltan Kovacs, purtătorul de cuvânt al premierului maghiar Viktor Orban, pe Twitter.

2/2 we have put on the EU table a package that is winning acceptance among a growing number of member countries: the Visegrad Four support German Minister of Defense Ursula von der Leyen as the next EU Commission president

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 2, 2019