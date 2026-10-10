Anunțul lui Trump, după discuții cu Putin: Rusia va furniza peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și mondiale, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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@ White House/ Flickr

Rusia va furniza în perioada imediat următoare peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și mondială, urmând ca în luna noiembrie cantitatea să crească la peste 500.000 de tone, apoi chiar să se dubleze, potrivit anunțului făcut de președintele Donald Trump, care a purtat o conversație „fructuoasă” cu omologul său rus, Vladimir Putin.

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și pe piața mondială, alte 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea. În plus, în funcție de starea rafinăriilor sale, Rusia va livra ulterior, într-un interval scurt de timp, încă 3.000.000 de tone de motorină”, a informat liderul de la Casa Albă într-un mesaj postat pe Truth Social.

Acesta subliniază că după aceste livrări, prețurile motorinei pentru americani, cât și pentru întreaga lume „vor scădea rapid, într-un ritm record”: „Reducerea prețurilor pentru americani, în special pentru extraordinarii noștri fermieri, crescători de animale și transportatori rutieri, reprezintă cea mai mare prioritate a mea.”

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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