Apa în diplomație: Statele membre solicită ca problematica apei să beneficieze de mai multă atenție în acțiunea externă a UE

Banca Centrală Europeană nu ar trebui să înăsprească politica monetară, deoarece situația inflației din zona euro se va calma, a transmis vineri președinta BCE, Christine Lagarde, informează Politico.eu.

Inflația din zona euro a atins 4,1% luna trecută și s-ar putea apropia de niveluri apropiate de 4,5% până la sfârșitul anului, înainte de un declin lent care o va readuce sub ținta BCE abia spre sfârșitul anului 2022, prevăd economiștii. Lectura din octombrie arată o rată care a mai fost înregistrată o singură dată din 1997, când a început publicarea datelor privind inflația în zona euro.

Totuși, Christine Lagarde a subliniat că BCE nu ar trebui să înăsprească politica monetară: „orice astfel de mișcare ar fi contraproductivă”.

„Având în vedere că presiunile inflaţioniste sunt aşteptate să se reducă, cum este cazul în prezent, nu are sens să reacţionăm prin înăsprirea politicii monetare. O înăsprire ar afecta economia abia după ce şocul a trecut”, a declarat Christine Lagarde la o conferinţă bancară organizată la Frankfurt.

La reuniunea de politică monetară de luna viitoare, BCE urmează să decidă care va fi viitorul programelor sale de achiziţii de obligaţiuni, scrie Agerpres.

„Această inflație este nedorită și, în mod firesc, există îngrijorări cu privire la cât timp va dura. Luăm aceste îngrijorări foarte în serios și monitorizăm cu atenție evoluția situației”, a scris șefa BCE, pe Twitter.

