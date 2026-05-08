Apărarea aeriană și răspunsul NATO la incidentele cu drone, discutate de ministrul Oana Țoiu cu șeful Comitetului Militar NATO

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit joi cu amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, aflat în vizită la București, discuțiile concentrându-se pe securitatea Flancului Estic și a regiunii Mării Negre, pe apărarea aeriană și pe modul în care Alianța răspunde la incidentele cu drone produse în ultima perioadă în spațiul aerian al statelor aliate, inclusiv România.

Potrivit unui comunicat al MAE, amiralul Dragone a apreciat că România rămâne un aliat de încredere în cadrul NATO, contribuția României în misiuni sub comandă NATO, modernizarea forțelor armate și rolul activ jucat pe Flancul Estic. A reconfirmat atenția pe care Alianța o acordă securității regiunii Mării Negre și a transmis că sprijinul aliat pentru România va continua puternic.

Ministrul Oana Țoiu a subliniat importanța strategică, energetică și economică a Mării Negre pentru România și pentru Europa, prezentând și cooperarea regională întărită cu Bulgaria și Turcia pentru protejarea acestui spațiu. A pus, de asemenea, accent pe necesitatea unei cooperări aliate mai puternice împotriva amenințărilor hibride și au discutat despre seminarul NATO care va fi organizat de Ministerul a Afacerilor Externe, împreună cu NATO, în octombrie, în București.

Citiți și Ministrul apărării și șeful Statului Major au discutat cu șeful Comitetului Militar NATO despre capabilitățile de combatere a dronelor care pătrund în spațiul aerian al României

„România este profund angajată în dezvoltarea celei mai puternice alianțe defensive din lume și cei peste 20 de ani de când suntem membri NATO au sedimentat o încredere puternică a cetățenilor în alianța nord-atlantică, iar asta poate face față oricăror furtuni politice. Avem nevoie de NATO pentru securitatea noastră și ceilalți aliați știu că se pot baza la rândul lor pe noi. Alianța face față acum crizelor multiple, presiunii relației dintre aliați și nevoii de inovare și coordonare crescută, iar România are un rol cheie în coordonarea necesară evoluției alianței, ca gazdă, într-o săptămână, a summit-ului B9, în București și a seminarului NATO, pe care îl găzduim în toamnă, privind amenințările hibride”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.

Comitetul Militar este principalul for militar al NATO și reunește reprezentanții armatelor statelor membre, având rol consultativ pentru deciziile politice ale Alianței.