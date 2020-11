Apărarea europeană: Președintele Comitetului Militar al UE face apel la o dezbatere paneuropeană: Autonomia strategică nu ar trebuie să reprezinte o chestiune care provoacă ”discordie”

Claudio Graziano, președintele Comitetului Militar al UE (CMUE), fost șef al Statul Major General de Apărare al Italiei, face apel la o dezbatere paneuropeană privind apărarea europeană, punctând că autonomia strategică nu ar trebuie să reprezinte o chestiune care provoacă ”discordie” în interiorul Uniunii Europene.

Interviewed by @jacopobarigazzi @POLITICOEurope, I pointed out that #StrategicAutonomy shouldn’t be a divisive issue and it’s important that a pan european debate about #EUdefence is developing. https://t.co/Zp86CiJrGB

We also discussed about #cyber ( https://t.co/x27y7J5EkD )

— General Claudio Graziano (@ChairmanEUMC) November 29, 2020