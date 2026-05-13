Apărarea reprezintă „cea mai serioasă investiție pe care un stat o face în propria libertate”, subliniază Ilie Bolojan: SAFE reprezintă o oportunitate istorică

Securitatea reprezintă o capacitate care se construiește cu aliați, instituții, industrii, nu un produs care se cumpără, fiind nevoie de efort susținut anual, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, la cea de-a XX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA).

În discursul citit de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurcă, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut trimitere la programul SAFE, „o oportunitate istorică, dar și o obligație”, care oferă României șansa de a-și consolida securitatea cu ajutorul aliaților, conform Agerpres.

„Cu 20 de ani de existență, BSDA acoperă aproape exact perioada în care România a fost membră a NATO și a Uniunii Europene. În acești 20 de ani am învățat un lucru pe care îl spun cu modestie, dar fără echivoc: securitatea nu este un produs care se cumpără, este o capacitate care se construiește, cu aliați, cu instituții, cu industrii și, înainte de orice, cu efort susținut în fiecare an. Programul SAFE ne oferă pentru prima dată posibilitatea de a face acest lucru împreună cu toate statele europene și aliații care au înțeles miza acestei perioade. Este o oportunitate istorică și este, în același timp, o obligație”, a transmis Bolojan.

Potrivit prim-ministrului interimar, apărarea reprezintă „cea mai serioasă investiție pe care un stat o face în propria libertate”, mai ales în contextul geopolitic actual.

„Trăim un moment în care această realitate nu mai are nevoie de explicații. Războiul de la frontiera României a schimbat discursul european legat de securitate în ultimii trei ani și ceea ce acum puțin timp era o discuție tehnică între reprezentanți militari a ajuns o discuție la cel mai înalt nivel în Europa și se duce spre trei întrebări: Ce capabilități avem?; Ce capabilități ne lipsesc?; Și cel mai important, în cât timp?”, a continuat Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat caracterul bidirecțional al programului SAFE și buna colaborare dintre instituțiile responsabile de securitate națională pentru operaționalizarea acestuia.

„35 de proiecte, 16,6 miliarde (n.r. de euro) au fost lucrate sub presiunea timpului, dar fundamentat. Pentru noi investiția în apărare nu se reduce însă la achiziția de echipamente. Achiziția este doar prima jumătate a responsabilității. A doua jumătate este ceea ce rămâne în România după ce echipamentele sunt livrate: capabilități industriale, transfer de know-how, locuri de muncă calificate, parteneriate durabile între producătorii români și cei europeni și internaționali, centre de mentenanță operaționale. Toate acestea ar trebui să dureze în următorii 20-30 de ani. Aceasta este linia roșie a Guvernului României în implementarea programului SAFE”, a arătat prim-ministrul interimar.

Prin acest mesaj, Ilie Bolojan a evidențiat faptul că „România este un partener serios și așteaptă în schimb parteneri serioși.”

„Fiecare contract SAFE este condiționat de un acord de cooperare industrială, condiție obligatorie care detaliază concret ce se produce în România, cu cine și în ce termeni și cu ce impact. Suntem dispuși să acompaniem cu răbdare procesul de operaționalizare a capabilităților locale, dar suntem intransigenți față de promisiunile care rămân pe hârtie și vor exista penalități contractuale pentru neîndeplinirea angajamentelor”, a concluzionat Ilie Bolojan.

Ediția BSDA 2026 se desfășoară în perioada 13–15 mai, la ROMAERO BANEASA, și marchează 20 de ani de la lansarea evenimentului.

Potrivit Ministerului Economiei, la BSDA participă constant:

companii internaționale din industria de apărare și aerospațială

producători de echipamente militare, sisteme de apărare și securitate

firme din domeniul aviației, dronelor și tehnologiilor dual-use

integratori de sisteme și soluții C4ISR

reprezentanți ai forțelor armate, ministerelor și agențiilor de securitate

companii din industria de cybersecurity și comunicații

Publicul este format din factori de decizie, oficiali militari, experți și lideri din industrie, ceea ce transformă BSDA într-un eveniment cu impact strategic real.

Lansată în 2007, expoziția internațională BSDA (Black Sea Defense, Aerospace and Security) a devenit evenimentul de referință care, o dată la doi ani, pune România pe harta globală a tehnologiei militare și aeronautice.

Este locul unde cererea și oferta se întâlnesc într-un cadru dinamic, într-o evoluție continuă care atrage de la ediție la ediție tot mai mulți expozanți și vizitatori de elită.