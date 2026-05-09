Apartenența la UE nu este “un inel de diamant pe care îl scoți doar la momente festive”, afirmă Oana Țoiu: Datoria noastră este să nu fim generația care pierde puterea de a-și apăra drumul european

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Europei, în care a subliniat importanța apartenenței României la Uniunea Europeană și a avertizat asupra riscurilor reprezentate de izolare, discursul urii și abandonarea proiectului european.

Șefa diplomației române a descris Uniunea Europeană drept „cel mai puternic proiect politic între națiuni suverane din lume” și a afirmat că libertatea și prosperitatea de care beneficiază astăzi cetățenii europeni sunt rezultatul eforturilor și aspirațiilor generațiilor anterioare.

„Libertatea pe care o avem astăzi a fost pentru generațiile de dinainte un vis de neatins”, a transmis Oana Țoiu, evocând momentul din urmă cu 76 de ani în care ministrul francez de externe Robert Schuman a propus construcția europeană „ca un pariu al încrederii în locul fricii și urii permanente dintre țări abia ieșite din război”.

Ministrul a amintit și aderarea României la Uniunea Europeană, în urmă cu 19 ani, pe care a descris-o drept „propriul pariu” al țării pentru un viitor comun european.

„Am intrat într-o familie de state care, înainte de a fi o piață sau un buget, este o promisiune: aceea că nu mai suntem singuri în munca pentru viitorul nostru, ci parte cu drepturi depline a unei echipe puternice”, a afirmat ea.

Oana Țoiu a evidențiat beneficiile concrete ale apartenenței la UE, arătând că economia României s-a triplat de la aderare și că țara a beneficiat de investiții de aproximativ 100 de miliarde de euro. Totodată, ea a subliniat că proiectul european înseamnă mai mult decât cifre economice.

„Europa nu este doar un drapel albastru pe o clădire, ci un mod de a trăi mai bine și un mod de a ne raporta la lume și la viitor împreună”, a transmis ministrul.

Șefa diplomației române a avertizat însă că proiectul european „este astăzi pus la încercare”, întrucât se bazează pe colaborare și pe o viziune comună asupra viitorului, „nu pe ură, pe instigare la violență sau pe teama de străini”.

„Apartenența la Uniunea Europeană este rezultatul aspirațiilor mai multor generații, dar nu este o moștenire ca un inel de diamant pe care îl scoți doar la momente festive. Este, mai degrabă, ca o casă trainică în care locuim, dar care este încă în construcție”, a afirmat Oana Țoiu.

Ea a susținut că alegerea europeană trebuie reconfirmată zilnic „cu fiecare vot, cu fiecare reformă amânată sau dusă la capăt și cu fiecare cuvânt rostit în spațiul public”.

„Fără consecvență, suntem expuși unei lumi în care alții ne-ar prefera mai slabi, mai izolați și mai ușor de cumpărat. Prosperitatea și libertatea nu sunt date de la sine. Se construiesc zilnic, dar pot fi și pierdute”, a avertizat ministrul afacerilor externe.

În finalul mesajului, Oana Țoiu a afirmat că România are „o ancoră puternică” în momentele dificile, reprezentată de „speranțele, vocea și puterea cetățenilor săi de a-și apăra viitorul pe drumul european”.

„Datoria noastră este să nu fim generația care le pierde, ci generația care înțelege până la capăt uriașa putere de a construi împreună un viitor bun acasă. La mulți ani, Europa! La mulți ani, România europeană!”, a transmis ministrul.