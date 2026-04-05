Apartenența României la NATO “rămâne fundamentul securității naționale”, transmite MAE la 22 de ani de la aderare

Ministerul Afacerilor Externe marchează duminică, 5 aprilie 2026, Ziua NATO în România, aniversând 77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, actul fondator al Alianței, potrivit unu comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Într-un context internațional marcat de agravarea situației de securitate în Europa, pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al multiplicării crizelor globale, apartenența României la NATO rămâne fundamentul securității naționale. Pentru România, a fi parte a unei Alianțe bazate pe garanții de apărare colectivă, solidaritate aliată și interoperabilitate militară reprezintă cea mai puternică ancoră strategică.

Totodată, România rămâne un susținător ferm al relației transatlantice, pilon esențial al securității euro‑atlantice. De asemenea, România promovează o Europă mai puternică în NATO, capabilă să contribuie în mod real la apărarea colectivă și la reziliența spațiului euro‑atlantic.

Angajamentul de neclintit al NATO pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat, consacrat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington, a fost reconfirmat prin diversele inițiative și activități lansate în ultimii ani, care au întărit postura de descurajare și apărare a NATO pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre și în România, prin noi planuri de apărare și dislocarea de forțe și capabilități în țara noastră.

“Într-o perioadă în care securitatea, stabilitatea și apartenența la comunitatea euro‑atlantică influențează direct viitorul României, Ministerul Afacerilor Externe reafirmă angajamentul diplomației române de a contribui activ la consolidarea rolului României în cadrul NATO, la întărirea relației transatlantice și la promovarea unei Europe mai sigure și mai unite”, conchide sursa citată.

România a împlinit duminică, 29 martie, 22 ani de la aderarea sa la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, alianța politico-militară care a aniversat la 4 aprilie 77 ani de la înființare și de la debutul construcției unității transatlantice. Aniversată, potrivit legislației naționale, în prima duminică a lunii aprilie din fiecare an, apartenența României la umbrela de securitate euro-atlantică a devenit realitate la 29 martie 2004 prin depunerea instrumentelor de ratificare la depozitarul Tratatului Nord-Atlantic – Guvernul Statelor Unite -, iar la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia de arborare a drapelului României la sediul NATO, alături de cele ale altor șase state din regiunea Europei de Est – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. De atunci, doar alte șase state au mai aderat la Alianță, Albania și Croația în 2009, Muntenegru în 2017, Macedonia de Nord în 2020, Finlanda în 2023 și Suedia în 2024.

În baza Legii nr. 390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătorește, în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO este o sărbătoare publică dedicată democrației, spiritului european și euroatlantic.