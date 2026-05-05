Apel pentru selectarea membrilor fondatori ai viitoarei Alianțe UE–Ucraina pentru Drone, o platformă strategică coordonată de industrie

Comisia Europeană a lansat un apel pentru selectarea membrilor fondatori ai viitoarei Alianțe UE–Ucraina pentru drone, o inițiativă strategică menită să consolideze capacitățile europene în domeniul dronelor și al sistemelor anti-dronă, în contextul încălcărilor repetate ale spațiului aerian al statelor membre.

Executivul european subliniază că aceste incidente evidențiază „urgența creării unei capacități europene flexibile, agile și de ultimă generație” pentru contracararea vehiculelor aeriene fără pilot. Domeniul dronelor și al contramăsurilor asociate este deja identificat ca prioritate la nivelul statelor membre, inclusiv în cadrul Foii de parcurs pentru pregătirea în materie de apărare 2030, care solicită acțiuni coordonate pentru întărirea securității Uniunii.

Noua Alianță UE–Ucraina pentru drone va funcționa ca o platformă coordonată de industrie, reunind producători de sisteme, inovatori, startup-uri și scale-up-uri, dar și utilizatori finali din UE, statele SEE și AELS, precum și din Ucraina. Scopul este dezvoltarea unui ecosistem european integrat, care să conecteze cercetarea și dezvoltarea cu producția și să permită scalarea rapidă a capacităților tehnologice.

Inițiativa se bazează pe lecțiile desprinse din războiul din Ucraina, unde utilizarea dronelor și a sistemelor anti-dronă a demonstrat importanța inovării rapide, a producției la scară și a adaptării continue la noile tipuri de amenințări.

Prin apelul lansat, Comisia caută entități juridice cu experiență relevantă în ecosistemul de drone și anti-drone din UE și/sau Ucraina, care să contribuie activ la dezvoltarea Alianței. Membrii selectați vor forma primul consiliu de conducere, având rolul de a defini prioritățile și direcțiile strategice ale inițiativei.

Comisia Europeană, în cooperare strânsă cu Ucraina, va sprijini și facilita constituirea și funcționarea Alianței, inclusiv prin intensificarea dialogului cu industria și consolidarea cooperării dintre statele membre.