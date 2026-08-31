Apelul premierului la finalul investițiilor PNRR în sănătate: Decizii strategice și mai puțină birocrație pentru a evita ani de întârzieri pentru pacienți

Prezent la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, prim-ministrul Ilie Bolojan a atras atenția că bugetul alocat sănătății din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost redus, succesiv, de la peste 2 miliarde de euro, la puțin peste 1 miliard de euro, fondurile fiind redirecționate către alte domenii.

„Trebuie să tragem niște lecții pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiți-vă că, la sănătate, am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și, prin reduceri succesive, am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro. Ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumați”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a subliniat că o consecință importantă a diminuării bugetului din PNRR pentru sănătate a fost reducerea semnificativă a numărului de spitale: „Asta înseamnă că, de la 19 spitale, după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm, practic, 8. Ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări, fie din fondurile europene de coeziune, fie din bugetele naționale”, a precizat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul a avertizat că mutarea acestor investiții pe alte surse de finanțare înseamnă întârzieri de câțiva ani, cu efecte asupra pacienților și profesioniștilor din sistemul sanitar: „Asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate nu au condiții la fel de bune pentru a se trata. Și sunt niște ani pe care i-am pierdut, practic”, a subliniat acesta.

La sfârșitul acestei noi experiențe, pot fi deja implementate măsuri care să evite întârzieri sau reduceri bugetare: „Aici este vorba de a simplifica proceduri de licitație, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autoritățile locale, pentru că peste tot unde s-a făcut asta avem rezultate”, a mai spus Bolojan.

Citiți și: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a ajuns la un grad de absorbție de 98% a fondurilor PNRR