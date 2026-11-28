Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au marcat vineri Ziua Națională a României prin aplauze, după ce președintele Legislativului, Igor Grosu, le-a transmis un mesaj românilor de pe ambele maluri ale Prutului și a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul oferit Republicii Moldova.

„Și noi, ca români, toți aici, unul ca unul, cu documente sau fără documente, chiar și acei care nu recunosc public, oricum sunteți români. Voi nu știți că sunteți români, vă spun eu. Să mergem, să spunem La mulți ani, România, și să-i mulțumim pentru tot ce face pentru Republica Moldova”, a declarat Igor Grosu la finalul ședinței Parlamentului din 27 noiembrie, potrivit Moldova 1.

Ulterior, deputații s-au ridicat în picioare și au aplaudat. Potrivit imaginilor video din plen, însă, nu toți reprezentanții Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor s-au ridicat pentru a aplauda România.

Republica Moldova va fi reprezentată și în acest an la parada militară organizată pe 1 decembrie, la București, cu ocazia Zilei Naționale a României. Douăzeci de militari ai Armatei Naționale vor defila în Piața Arcului de Triumf.

Detașamentul este format din militari ai Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” din Chișinău și ai Companiei Garda de Onoare. Acesta va fi condus de căpitanul Petru Grecu, iar Drapelul de Stat al Republicii Moldova va fi purtat de locotenentul-major Nicolae Nosulco.

La parada din acest an vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și securitate din România, precum și peste 300 de militari străini din 16 țări. Vor fi prezentate aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

Participarea militarilor moldoveni la parada de la București este o tradiție începută în 2014, întreruptă doar în anii marcați de restricțiile pandemice.