Aplicația europeană pentru verificarea vârstei pe platformele online este gata din punct de vedere tehnic, anunță Ursula von der Leyen: Vom avea toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri

Aplicația UE de verificare a vârstei pentru platformele online este gata din punct de vedere tehnic și va fi disponibilă în curând, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care statele membre își pun în aplicare planurile de a restricționa accesul copiilor la rețelele de socializare.

„Este de datoria noastră să ne protejăm copiii în mediul online, la fel cum o facem și în lumea reală. Iar pentru a face acest lucru în mod eficient, avem nevoie de o abordare europeană armonizată. Una dintre temele centrale este următoarea întrebare: cum putem asigura existența unei soluții tehnice la nivel european pentru verificarea vârstei? Astăzi, pot anunța că avem răspunsul. Avansăm cu viteză maximă și cu hotărâre în aplicarea normelor noastre europene. Tragem la răspundere acele platforme online care nu îi protejează suficient pe copiii noștri.Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru protejarea copiilor. Pentru că vom avea o toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri. Noua soluție de verificare a vârstei și aplicarea normelor noastre merg mână în mână. Drepturile copiilor în Uniunea Europeană au prioritate în fața intereselor comerciale. Și ne vom asigura că așa va fi”, a subliniat Ursula von der Leyen într-o conferință de presă susținută alături de vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

„Este de datoria părinților să-și crească copiii. Nu a platformelor. Aplicația europeană de verificare a vârstei este gata"

Toamna trecută, cu ocazia discursului privind Starea Uniunii, președinta Comisiei Europene și-a asumat angajamentul de a face mediul online mai sigur pentru copii.

Potrivit statisticilor, unul din șase copii este victima hărțuirii online, în vreme ce unul din opt copii hărțuiește, la rândul său, un alt copil în mediul online.

”Platformele de socializare au un design extrem de captivant – scrolling fără limite care alimentează dependența, videoclipuri scurte care captează atenția, conținut foarte personalizat și țintit. Timpul pe care copiii noștri îl petrec uitându-se la ecrane nu a fost niciodată atât de mare. Și acesta este timpul pe care nu îl petrec pe terenul de joacă alături de colegii lor. Cu cât petrec mai mult timp online, cu atât este mai probabil ca aceștia să fie expuși la conținut dăunător și ilegal, precum și la ademenirea din partea prădătorilor online. Acest mediu nu este benefic pentru mințile tinere în dezvoltare”, a atras atenția Ursula von der Leyen asupra riscurilor pe care le prezintă platformele de socializare pentru copii.

Potrivit președintei Comisiei Europene, noua aplicație de verificare a vârstei pe platformele online urmează aceleași principii care se regăsesc și în cazul certificatului digital COVID-19.

„În primul rând, este ușor de utilizat. Descărcați aplicația. O configurați cu pașaportul sau cartea de identitate. Apoi vă dovediți vârsta atunci când accesați servicii online. În al doilea rând, respectă cele mai înalte standarde de confidențialitate din lume. Utilizatorii își vor dovedi vârsta fără a dezvălui alte informații personale. Mai simplu spus, este complet anonimă: utilizatorii nu pot fi urmăriți. În al treilea rând, aplicația funcționează pe orice dispozitiv – telefon, tabletă, computer, orice. Și, în cele din urmă, este complet open source – oricine poate verifica codul. Aceasta înseamnă că și țările noastre partenere o pot utiliza. Este foarte important ca această aplicație să poată fi folosită de partenerii noștri din întreaga lume. Dar, mai important, platformele online se pot baza cu ușurință pe aplicația noastră de verificare a vârstei. Așadar, nu mai există scuze. Europa oferă o soluție gratuită și ușor de utilizat, care poate proteja copiii noștri de conținutul dăunător și ilegal”, a detaliat Ursula von der Leyen.

Aplicația a fost deja testată de mai multe state membre: Franța, Grecia, Spania, Italia, Danemarca și Cipru.

Unele dintre aceste țări precum Spania, Franța și Portugalia, au recurs la decizii naționale și au propus deja interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, respectiv 15 ani.

În România, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel public privind necesitatea limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, argumentând că este o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică, sugestie sprijinită de majoritatea populației.