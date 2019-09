Apple contestă în justiție taxele retroactive de 13 miliarde de euro impuse de Comisia Europeană, decizie despre care gigantul american a spus că ”sfidează realitatea și bunul-simț”

Eurodeputatul belgian și fostul lider al grupului ALDE (actualmente Renew Europe) Guy Verhofstadt i-a cerut preşedintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să revizuiască denumirea portofoliul propus sub formula ”protejarea modului nostru european de viaţă”, care acoperă atât securitatea, cât şi migraţia, ori să se confrunte cu un vot împotriva Colegiului său de comisari în plenul Parlamentului European.

”Renew Europe este serios în privinţa acestui lucru: ori denumirea portofoliului lui (Margaritis) Schinas se schimbă, ori îşi pierde competenţele sale în materie de migraţie”, a scris Verfhofstadt pe Twitter.

”Altfel asta riscă să pună în pericol aprobarea Comisiei Europene”, adaugă coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, fost lider al grupului ALDE din PE timp de zece ani.

Renew Europe is serious about this: either Schinas’ title changes, or his migration competence goes…otherwise this risks to endanger the approval of the European Commission. https://t.co/Fdo9G6FIIM

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) September 16, 2019