Aproape 290 milioane de lei pentru IMM-urile din industria prelucrătoare, printr-un nou program cu finanțare elvețiano-română

Aproape 290 de milioane de lei vor fi disponibile pentru IMM-urile din industria prelucrătoare, prin noul program SME Eco-Tech, cu finanțare elvețiano-română, anunțat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Inițiativa are ca scop sprijinirea tranziției către o economie mai verde și mai digitală, prin investiții în echipamente eficiente energetic, soluții digitale și software de gestiune, roboți industriali, panouri solare, sisteme de reciclare și automatizări.

Bugetul total al programului este de 288,8 milioane lei, din care 70% reprezintă contribuția elvețiană (202,2 milioane lei), iar 30% contribuția statului român (86,6 milioane lei).

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul acestui Program constă într-un grant la un nivel de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente / tehnologii / soluții / sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, în echipamente de colectare, reciclare, reutilizare, precum și în alte echipamente tehnologice convenționale.

Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață și prin intermediul programului.

Programul se va implementa în baza unei scheme de ajutor de minimis, care vizează acordarea de sprijin financiar întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii care desfășoară activități de producție (secțiunea C din nomenclatorul activităților economice), cu excepția celor excluse de la finanțare de reglementările naționale și europene în vigoare.

Programul urmează să fie lansat în prima parte a anului 2026 și va fi gestionat de MEDAT până la 31 mai 2029, oferind un orizont extins pentru sprijinirea IMM-urilor.

IMM-urile interesate pot adresa întrebări la adresa infoecotech@imm.gov.ro.