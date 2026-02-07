EDUCAȚIE
Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale (Raport UNICEF). Consilierul prezidențial pentru educație subliniază necesitatea unor politici educaționale dedicate
Consilierul prezidențial pentru educație și cercetare, Sorin Costreie, a participat recent la lansarea a două rapoarte despre literația digitală și literația științifică a elevilor, realizate de BRIO pentru UNICEF România, cu sprijinul Ministerul Educației și Cercetării și al Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Potrivit acestuia, rezultatele ilustrează cât de bine pot aplica elevii competențele dobândite atât în școală, cât și în afara ei.
„Aproximativ 70% dintre elevi se află sub pragul competenței digitale funcționale. Cu alte cuvinte, deși folosesc zilnic telefoane sau alte dispozitive, nu știu să utilizeze tehnologia în mod critic, sigur și eficient. Doar 43% dintre elevi ating un nivel funcțional de literație științifică, iar o treime sunt în zona de risc (au dificultăți reale în a înțelege informații științifice, a interpreta date sau a gândi pe bază de dovezi)”, a explicat Sorin Costreie, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Consilierul prezidențial a precizat că datele evidențiază decalaje clare și tot mai îngrijorătoare între mediul urban și cel rural, precum și influența semnificativă a mediului familial și a accesului la resurse asupra atingerii unui nivel mai ridicat de literație. Totodată, studiile demonstrează că simplul acces la telefoane inteligente, internet sau dispozitive de ultimă generație nu garantează, în mod automat, un nivel ridicat de literație digitală.
„Știința și tehnologia sunt instrumente care ne ajută să înțelegem și să modelăm lumea. Inteligența artificială este deja parte a vieții cotidiene, fiind integrată în activități de educație și cercetare. De aceea, literația digitală și cea științifică a copiilor trebuie tratate prioritar, iar astfel de rapoarte ne arată cât de mare este nevoia unor politici educaționale dedicate, bazate pe date, care să aibă stabilitate și predictibilitate în timp”, a adăugat Sorin Costreie.
De asemenea, consilierul prezidențial a subliniat că datele evidențiază atât probleme structurale, cât și oportunități reale de reformă. Acesta a arătat că este esențială adoptarea unei abordări sistemice și conștientizarea importanței realizării unor astfel de rapoarte și în viitor, pentru a urmări dinamica evoluției unor indicatori dar, mai ales, pentru a elabora politici publice care să țină cont și să se fundamenteze pe astfel de rapoarte.
„Deciziile politice și sociale trebuie să se bazeze pe analizele științifice, nu pe opinii. Asta, dacă dorim să arătăm literație științifică la nivelul clasei politice românești. Rapoartele nu fac decât să confirme semnalul de alarmă tras de mulți specialiști în educație în ultimul timp. Așa cum, în urmă cu câțiva ani, aveam semnale clare de la analiștii financiari și macro-economici că nu e bună direcția spre care ne îndreptăm, tot așa și aici, avem semnale de alarmă, că educația copiilor noștri, adică viitorul nostru, devine din ce în ce mai irelevantă. Este un grav risc de țară”, a subliniat Costreie.
În același context, consilierul prezidențial a avertizat că analfabetismul funcțional, alături de iliterația digitală și științifică, devin tot mai mult o problemă de siguranță națională. Acesta a subliniat că aproape unul din doi români întâmpină dificultăți în a înțelege lumea în care trăiește, știința și mecanismele societății contemporane, ceea ce limitează capacitatea de a aplica cunoștințele în viața de zi cu zi. Potrivit acestuia, mulți oameni ajung să aibă o „inteligență naturală iliterată”: pot citi, dar nu înțeleg în profunzime informațiile, observă fenomenele din jur, fără a le înțelege pe deplin funcționarea și utilitatea.
Raportul național privind nivelul de literație digitală al elevilor din România evidențiază faptul că accesul la tehnologie nu este echivalent cu dezvoltarea competențelor digitale. Utilizarea frecventă a dispozitivelor nu garantează formarea unor abilități critice, sigure și funcționale, iar școala nu reușește să producă în mod sistematic astfel de competențe. Progresul elevilor este lent și inegal, fără salturi semnificative asociate etapelor de școlarizare, ceea ce indică lipsa unui parcurs coerent de formare în acest domeniu.
Totodată, raportul arată că decalajele dintre mediul urban și cel rural au un caracter structural, fiind rezultatul unor factori de context și al unor politici educaționale insuficient adaptate. Intervențiile punctuale sau bazate pe proiecte izolate se dovedesc insuficiente, întrucât nu reușesc să modifice distribuția generală a competențelor la nivel de sistem. În acest context, cercetarea subliniază necesitatea unei abordări integrate, care să includă un curriculum explicit pentru competența digitală, formarea continuă a cadrelor didactice, evaluări periodice cu rol diagnostic și politici țintite pentru reducerea inegalităților.
Potrivit raportului, aproximativ 70% dintre elevi se află în categorii care indică risc sau funcționalitate limitată. Aceste rezultate trebuie interpretate ca un diagnostic de sistem, nu ca o evaluare individuală sau instituțională. Diferențele de gen sunt minore și consistente cu literatura internațională: fetele înregistrează scoruri ușor mai ridicate decât băieții, însă diferențele sunt reduse și nu explică variațiile majore observate în date. În schimb, decalajele între mediul urban și mediul rural sunt semnificative și persistente pe aproape toate grupele de vârstă și nivelurile de școlarizare. Elevii din mediul rural au scoruri mediane cu aproximativ 4–5 puncte centile mai mici decât cei din mediul urban și o probabilitate mai mare de a se afla în categoriile de risc. Aceste decalaje indică factori structurali și de context educațional, nu diferențe individuale de capacitate sau motivație.
Raportul național privind nivelul de literație științifică a elevilor din România arată că diferențele observate între nivelurile de învățământ nu indică un declin al competenței științifice pe măsură ce elevii avansează în sistemul educațional, ci reflectă creșterea progresivă a complexității cerințelor cognitive evaluate. De la recunoaștere și utilizare ghidată în ciclul primar, cerințele evoluează către abstractizare, integrare și raționament bazat pe dovezi în gimnaziu și liceu. Analiza evidențiază un gradient descendent al performanței, cu cele mai ridicate scoruri relative înregistrate în ciclul primar, urmate de gimnaziu, liceu și învățământ profesional, fără ca această evoluție să indice o pierdere a cunoștințelor de bază, ci mai degrabă dificultăți crescute de transfer și integrare a acestora.
Totodată, raportul relevă diferențe consistente și semnificative între mediul urban și cel rural, elevii din rural obținând scoruri mediane mai scăzute la toate nivelurile de școlarizare. Diferențele de gen sunt moderate, fetele având, în medie, rezultate ușor mai bune decât băieții, fără a reprezenta însă un factor explicativ major. La nivel teritorial, se constată variații între județe, majoritatea situându-se în jurul medianei naționale, fără existența unor performanțe generalizate foarte ridicate. Acest tablou indică un nivel relativ uniform, dar insuficient consolidat, al literației științifice la nivel național, determinat de inegalități structurale de context educațional și de oportunități de învățare.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană va adopta anul acesta un pachet privind educația pentru a sprijini cursanții, a susține cadrele didactice și a moderniza școlile, anunță Roxana Mînzatu
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul față de educație ca fundament al modelului social european și piatră de temelie a prosperității, democrației și competitivității noastre, a transmis Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, în contextul Zilei Internaționale a Educației.
„Educația le permite oamenilor să își modeleze propriul viitor, consolidează democrațiile noastre și promovează coeziunea socială. Acesta îi echipează pe europeni pentru a face față provocărilor comune, de la tranziția digitală și tranziția verde la securitate și reziliență, asigurându-se, în același timp, că toată lumea poate participa pe deplin în societate”, a declarat Mînzatu.
Spațiul european al educației a adus statele membre mai aproape, prin obiective comune, cooperare și mobilitate, a transmis Roxana Mînzatu, subliniind însă că Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu lacune de competențe, dificultăți în recunoașterea calificărilor, un deficit de cadre didactice și formatori, precum și cu riscuri persistente de excluziune.
„Abordarea acestor provocări este esențială pentru ca sistemele noastre de educație și formare să fie adaptate exigențelor viitorului. Odată cu crearea uniunii competențelor, Comisia a plasat competențele și aptitudinile în centrul agendei politice a UE. Într-o lume modelată de digitalizare și de inteligența artificială, competențele de bază trebuie să meargă dincolo de alfabetizare, matematică și științe. Educația digitală și cea civică sunt la fel de esențiale, permițând cursanților să gândească critic, să se implice în mod democratic și să navigheze în lumea digitală”, a adăugat acesta.
Mai mult, Roxana Mînzatu a precizat că Executivul European va adopta anul acesta un pachet privind educația, menit să capaciteze cursanții, să sprijine cadrele didactice și să modernizeze școlile. Potrivit acesteia, pachetul va consolida competențele de bază printr-o schemă de sprijin dedicată, va încuraja cooperarea între școlile din statele membre și va susține dezvoltarea educației digitale.
„Anul acesta va fi, de asemenea, esențial pentru consolidarea dimensiunii europene a educației civice, astfel cum s-a anunțat în Scutul european pentru democrație. Strategia europeană în domeniul educației și formării profesionale va urmări să facă educația și formarea profesională mai atractive și mai inovatoare. Privind în perspectivă, Foaia de parcurs pentru 2030 privind viitorul educației și competențelor digitale va promova alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale, bunăstarea digitală, reziliența la dezinformare, suveranitatea digitală și cooperarea cu actorii europeni din domeniul EdTech”, a mai spus Roxana Mînzatu.
În finalul mesajului său, Roxana Mînzatu a precizat că Uniunea Europeană depune eforturi active, atât pe continentul nostru, cât și dincolo de acesta, pentru a promova o educație favorabilă incluziunii și de înaltă calitate.
Aceasta a subliniat că, prin schimbul de expertiză, sprijinirea cadrelor didactice, investiții în competențe orientate către viitor și promovarea mobilității pentru învățare și cooperare, Uniunea își propune să contribuie la dezvoltarea talentelor la nivel global.
„Într-o lume mai rapidă și mai instabilă, promovarea educației nu este doar un act de solidaritate, ci și o investiție vitală în stabilitate și într-un viitor comun bazat pe valori democratice. Astăzi, onorăm educatorii și cursanții și invităm toate părțile interesate să colaboreze pentru a construi o lume echitabilă și pregătită pentru viitor prin educație”, a conchis Roxana Mînzatu.
EDUCAȚIE
Ministrul Daniel David consideră că integrarea educației și cercetării în Strategia Națională de Apărare a Țării este „fundamentală”
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, consideră că integrarea educației și a cercetării (Științei) în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030 este fundamentală, deoarece doar astfel România poate evolua ca o societate bazată pe cunoaștere.
„În esență, integrarea Educației și a Cercetării este fundamentală, pentru a ne dezvolta ca o societate bazată pe cunoaștere: fără cercetare devenim o colonie științifică/tehnologică, iar fără educație devenim o civilizație eșuată sub obscurantism. În consecință, nu este un secret că am considerat analfabetismul funcțional un risc de securitate națională, focalizându-mi o mare parte din resursele mandatului de ministru pe lupta împotriva acestui risc, atât direct (prin reforme care îl vizează – exemplu: învățare remedială, reducerea abandonului școlar), cât și indirect (prin reforme care întăresc alternativa – exemplu: reforma curriculară cu impact asupra calității educației, gândire critică/metode moderne de învățare)”, a transmis Daniel David într-un comunicat.
Citiți și Parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare elaborată de președintele Nicușor Dan: “Apărăm cetățeanul român, nu o abstracțiune – statul român”
În opinia sa, Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări, deoarece aici se generează cunoașterea prin cercetare–dezvoltare–inovare (CDI), iar aceasta este apoi diseminată prin educație. Astfel, educația devine resursa pe care toate celelalte domenii o pot utiliza pentru a construi o societate bazată pe cunoaștere, cu impact direct asupra bunăstării și calității vieții.
„Iar cunoașterea este antidotul vremurilor noastre la atacul pseudoștiinței asupra civilizației și democrației, în timp ce analfabetismul funcțional este virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere”, a adăugat Daniel David.
Potrivit acestuia, în funcție de modul de operaționalizare, Educația-Cercetarea „ajută” o societate să prospere sau să se mențină în subdezvoltare, uneori chiar „să se prăbușească sub obscurantism”.
„Mă bucur că Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030 a inclus această viziune și le mulțumesc Președintelui și CSAT pentru susținerea acesteia. Urmează acum să detaliem componenta de educație-cercetare în planuri concrete de acțiune. Sunt convins că, dacă ne facem bine treaba, treptat vom vedea schimbări majore, cu impact asupra transformării societății românești într-o societate modernă bazată pe cunoaștere ”, a conchis ministrul.
COMUNICATE DE PRESĂ
30 de elevi olimpici români de la ICHB Pallady au vizitat Parlamentul European din Bruxelles, descoperind valorile și mecanismele democrației europene
Un grup de 30 de elevi olimpici români de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică — tineri excepționali, campioni la robotică, matematică, informatică și geografie — au avut ocazia să trăiască o experiență unică în inima democrației europene, la Parlamentul European din Bruxelles, în perioada 3–5 noiembrie 2025. Vizita s-a desfășurat în cadrul programului de vizite oficiale organizate la Parlamentul European la invitația europarlamentarului Rareș Bogdan, lider al delegației române din Grupul Partidului Popular European (PPE), informează un comunicat oficial al Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, remis CaleaEuropeana.ro.
În culisele democrației europene
Pe parcursul celor trei zile, tinerii olimpici au descoperit din interior modul de funcționare al Parlamentului European, de la procesul legislativ complex, până la rolul esențial pe care instituția îl joacă în definirea politicilor europene. Reprezentanții eurodeputaților le-au explicat structura actuală politică a Uniunii Europene, distribuția grupurilor politice și principiile care guvernează valorile democratice europene: libertatea, solidaritatea, statul de drept și respectul pentru diversitate, dar și provocările actuale europene: pacea, securitatea globală și europeană, clima, inteligența artificială și dinamica digitală a omenirii.
Elevii au fost impresionați de dimensiunea instituției, de hemiciclul care găzduiește dezbaterile parlamentare, de Parlamentarium – muzeul imersiv al construcției europene – și de atmosfera de cooperare interculturală care domină forul co-legislativ european. Au adresat întrebări curajoase despre viitorul democrației și impactul dezinformării, demonstrând o maturitate intelectuală remarcabilă.
Întâlnire cu ambasadoarea Andreea Păstârnac
Programul vizitei la Bruxelles a inclus și o întâlnire la reședința Ambasadoarei României în Regatul Belgiei, unde elevii au fost primiți de doamna ambasadoare Andreea Păstârnac. Discuțiile s-au concentrat pe rolul diplomației românești în consolidarea relațiilor europene, pe importanța reprezentării intereselor naționale în contextul global și pe responsabilitatea generației tinere în promovarea imaginii României în lume. A fost o discuție interesantă despre ce înseamnă performanța până la nivel de genialitate a unor tineri absolut seducători.
Clădirea Ambasadei, cumpărată de Nicolae Titulescu în 1932 și construită de un arhitect belgian celebru: Alban Chambon, a impresionat tinerii olimpici. Au trecut pe aici, în prima vizită de stat în Belgia, Regele Ferdinand și Regina Maria, în martie 1924.
Ambasadoarea le-a vorbit despre cariera diplomatică ca un drum al dialogului și al înțelegerii între culturi, subliniind că „diplomația nu este doar o profesie, ci o vocație care îmbină respectul, curajul, inteligența, empatia și echilibrul”.
„Nava-amiral a speranței noastre”
Momentul întâlnirii cu Rareș Bogdan a prilejuit discuțiile directe cu tinerii cărora le-a transmis un mesaj plin de recunoștință și speranță, de încredere a generațiilor adulte actuale în potențialul lor de a construi o Românie europeană, inovatoare și demnă:
“Dacă adulții s-ar întreba mai des ce își doresc copiii, lumea ar fi mai respirabilă. Ar avea pe cine să întrebe, dar probabil îi sperie răspunsul. Eu am avut șansa să cunosc un grup de elevi care strălucesc în lumea olimpiadelor internaționale. Campioni la multă carte. Robotică, matematică, informatică, geografie. Spun cu mâna pe inimă: ei sunt nava-amiral a speranței noastre ca neam. Sunt artileria grea a sufletului românesc care construiește. Care speră! Care știe! Am fost atât de emoționat întâlnindu-i încât am avut momente când nu mi-am găsit cuvintele. Ceea ce mie nu mi se întâmplă. Mă înclin în fața copiilor care vor modela viitorul României și al Europei! Îmi doresc să fie pace, pentru ca ei să poată să ne redea rădăcinile și zâmbetul”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan.
Europa prin ochii excelenței
“Călătoria la Bruxelles a fost o experiență deosebită, iar vizitele la Parlamentul European și reședința Ambasadei României au fost inedite pentru mine. Am fost impresionat de tot ceea ce înseamnă funcționarea instituției europene, de la clădirea modernă până la modalitatea în care sunt reprezentați europenii. Mi-a plăcut modul în care ambasadoarea României ne-a primit cu căldură și am avut o mare satisfacție să știu că efortul tinerilor performanți este recunoscut și prețuit”, a declarat Apostol Mihnea Petru, elev în clasa a IX-a la ICHB Pallady, medaliat la recenta Olimpiadă Balcanică de Informatică pentru Juniori 2025.
“Cateodată mă uit la televizor la oamenii care ne conduc, dar acum a fost cu adevarat special să văd cu ochii mei ce se întâmplă în Parlamentul European, cum sunt tranșate problemele și cum se iau deciziile. Am învățat multe lucruri pe care le consider importante pentru mine ca tânără și în viitor ca adult în UE”, spune Morariu Iulia Ela, medaliată la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete în 2025.
“Alături de colegii mei, am avut ocazia să descopăr un oraș plin de istorie și cultură europeană. În mod special, vizita la Parlamentul European a constituit un bun prilej de a înțelege cum funcționează instituțiile ce garantează democrația europeană, precum și responsabilitățile pe care le am în calitate de cetățean al Uniunii Europene”, a completat Ana Veronica Draghici, olimpică națională la matematică și informatică, elevă în clasa a IX-a la ICHB Pallady.
În cadrul vizitei la Parlamentul European, Theodor Minea, elev în clasa a XI-a, pasionat de geopolitică, s-a arătat deosebit de interesat de declarațiile europarlamentarului Rareș Bogdan și de rolul acestuia în Comisia pentru politică externă a Uniunii Europene. Dialogul lor a oferit o perspectivă valoroasă asupra responsabilităților pe care le presupune reprezentarea României în forurile europene și asupra modului în care diplomația și implicarea activă pot contribui la consolidarea imaginii țării noastre. Pentru Theodor, întâlnirea a fost o experiență inspirațională, confirmând importanța curajului, a profesionalismului și a implicării tinerilor în viața civică și europeană.
Discursul europarlamentarului Rareș Bogdan, axat pe idealul de a reda României prestigiul intelectual și moral al perioadei interbelice, a avut un impact personal profund asupra grupului, motivându-i să privească spre viitor cu încredere și determinare.
Vizita celor 30 de olimpici la Bruxelles nu a fost doar o lecție despre instituții și politică europeană, ci o lecție despre viitor. Despre curajul de a visa, despre forța cunoașterii, a implicării și despre identitatea românească purtată cu mândrie într-un context european.
“Acești tineri excepționali în științe s-au conectat pentru prima dată cu diplomația românească și cu eforturile construcției europene, cu atuurile și deficitele funcționării UE și au arătat că România are ce oferi Europei: minți strălucite, valori solide și o credință sinceră în puterea educației și a dialogului, a cunoașterii, a inovației și a dialogului între generații. politicienii decidenți au enorm de învățat din felul în care acești tineri performează, gândesc și se formează. Acești tineri nu au doar medalii. Au un model de guvernanță în miniatură, bazat pe meritocrație și muncă susținută, nu improvizație, pe cultura inovației, nu a copierii, pe conectarea la rețele globale, nu pe izolare, pe educație ca investiție strategică, cu modestie, colaborare și respect pentru competență”, a declarat Andreea Paul, organizatoarea și coordonatoarea grupului de vizitatori, președintele Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate.
Grupul a fost însoțit și de Mihai Popescu, mentorul echipei de robotică QuantumBits, care a obținut locul 1 la etapa internațională FLL 2025, și de Alina Blaga, profesoară de științe sociale, dirigintă a clasei elevilor olimpici de informatică de la ICHB Pallady.
