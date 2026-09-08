Aproape jumătate din germani nu susțin formarea unui guvern condus de AfD în Saxonia-Anhalt (YouGov)

Aproape jumătate dintre germani nu susțin formarea unui guvern condus de Alternativa pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt cu sprijinul altor formațiuni, în pofida victoriei categorice obținute de partidul de extremă dreapta în alegerile regionale de duminică, arată un sondaj YouGov citat de dpa, preluat de Agerpres.

În total, 47% dintre persoanele intervievate s-au declarat împotriva unei asemenea formule de guvernare. Dintre acestea, 36% consideră că AfD nu ar trebui „în niciun caz” să formeze executivul landului cu ajutorul altor partide, iar 11% sunt „mai degrabă împotrivă”.

De cealaltă parte, 38% dintre respondenți susțin această posibilitate: 20% cred că AfD ar trebui „cu siguranță” să conducă viitorul guvern, beneficiind de sprijinul altor formațiuni, iar 18% sunt „mai degrabă favorabili”. Restul participanților la sondaj nu au exprimat o opinie.

AfD a câștigat scrutinul din Saxonia-Anhalt cu 43,8% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, dar nu a obținut suficiente mandate pentru a guverna singur.

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Uniunea Creștin-Democrată (CDU) s-a clasat pe poziția a doua, cu 17,2%, în timp ce Partidul Social-Democrat, Verzii și Stânga au obținut fiecare aproximativ 9% din voturi. Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) a trecut la limită pragul electoral, fiind creditată cu puțin peste 5%.

În condițiile în care celelalte formațiuni au exclus până acum cooperarea cu AfD, configurația viitorului executiv de la Magdeburg rămâne incertă.

Sondajul relevă însă și o divizare importantă în privința „cordonului sanitar” menținut de CDU în jurul AfD. Patru din zece respondenți consideră greșită excluderea oricărei cooperări cu formațiunea de extremă dreapta: 24% apreciază această poziție drept „complet greșită”, iar 16% drept „mai degrabă greșită”.

În schimb, 31% dintre participanți consideră că refuzul CDU de a colabora cu AfD este „complet corect”, iar alți 15% îl apreciază drept „mai degrabă corect”.

Opiniile sunt aproape egal împărțite și în ceea ce privește refuzul creștin-democraților de a coopera cu partidul Stânga. În timp ce 41% dintre respondenți consideră această decizie „complet greșită” sau „mai degrabă greșită”, 39% o susțin.

Sondajul YouGov a fost realizat pe 7 septembrie, la nivelul întregii Germanii, pe un eșantion reprezentativ de 1.862 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani.