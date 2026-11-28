Polonia a semnat vineri un contract pe cinci ani, în valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari, cu gigantul american din domeniul tehnologiei Palantir, pentru extinderea utilizării inteligenței artificiale în cadrul forțelor sale armate, relatează Politico Europe.

Decizia Varșoviei de a adopta sistemul Maven dezvoltat de Palantir, utilizat deja de Ucraina și NATO, vine într-un moment în care armatele europene încearcă să găsească soluții pentru consolidarea apărării împotriva Rusiei, reducând în același timp dependența de tehnologia americană.

„Ar fi stupid și greșit să nu îl folosim”, le-a declarat jurnaliștilor ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a atribuit tehnologiei Palantir un rol important în capacitatea Ucrainei de a rezista în peste patru ani de război cu Rusia.

Przełomowy moment w modernizacji i transformacji cyfrowej Wojska Polskiego! 🇵🇱 Podpisaliśmy umowę z firmą Palantir na dostawę ważnej zdolności wsparcia dowodzenia i działań wojskowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To rozwiązanie zapewnia szybszą analizę i integrację danych, efektywne prowadzenie rozpoznania i targetingu, identyfikację zagrożeń i wsparcie dowódców w podejmowaniu decyzji. Z tych technologii korzystają już NATO, USA i inni nasi sojusznicy oraz Ukraina. Chcę również uspokoić wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa danych. Informacje pozostaną pod pełną kontrolą Wojska Polskiego i będą przetwarzane w odpowiednich akredytowanych systemach teleinformatycznych, w ich zamkniętej infrastrukturze utrzymywanej, zarządzanej, chronionej i bronionej przez Siły Zbrojne RP. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 27, 2026

Maven utilizează inteligența artificială pentru analiza datelor militare și sprijină o gamă largă de activități, de la logistică până la identificarea țintelor de pe câmpul de luptă.

Palantir a salutat acordul într-o postare pe platforma X, descriind Maven drept „avangarda războiului de generație următoare bazat pe inteligență artificială” și afirmând că este mândră să fie alături de Polonia în apărarea unei „Europe suverane”.

“We chose the best system in the world, the only system in the world with these capabilities.” At the signing of Poland’s agreement with Palantir, Minister of National Defence Władysław Kosiniak-Kamysz spoke about Maven’s unmatched capabilities, its impact on Ukraine, and sharing Poland’s experience with its Baltic and Scandinavian allies to help strengthen NATO. — Palantir (@PalantirTech) November 27, 2026

Compania, care a fost criticată pentru colaborarea cu autoritățile americane în domeniul imigrației și cu armata israeliană, s-a confruntat la începutul acestei luni cu proteste la Varșovia, pe fondul preocupărilor legate de securitatea datelor și independența tehnologică.

„Toate cheile de acces, serverele și informațiile se află și vor rămâne exclusiv în posesia Forțelor Armate Poloneze”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

Autoritățile din domeniul apărării din Danemarca, Finlanda, Italia, Țările de Jos, Spania și Suedia utilizează deja software-ul Palantir, deși nu toate aceste state folosesc sistemul Maven.

Unele țări încearcă însă să își reducă dependența de tehnologia companiei americane. Armata olandeză a anunțat la sfârșitul lunii octombrie că dorește să dispună de o alternativă europeană până în 2028, în timp ce Franța și Germania au convenit în iulie să analizeze posibilitatea dezvoltării propriului software pentru apărare.

Acordul Poloniei presupune implementarea la nivel național a sistemului Maven, pe care armatele aliate îl utilizează deja prin intermediul structurii de comandă a NATO, în contextul eforturilor europene de consolidare a apărării și de reducere a dependenței de tehnologia americană.

Kosiniak-Kamysz a declarat că ar fi ales un furnizor polonez dacă acesta ar fi oferit capacități comparabile. Ministerul Apărării de la Varșovia a precizat că dezvoltă două sisteme naționale, AIRON și NEFRYT, care ar putea înlocui în cele din urmă instrumentele Palantir. Ministrul a sugerat că Polonia ar putea dezvolta o alternativă proprie până la expirarea contractului pe cinci ani.