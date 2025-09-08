U.E.
Ar fi trebuit să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat, semnalează Josep Borrell, Guy Verhofstadt și Domènec Ruiz Devesa într-un articol de opinie în care propun o „cale alternativă”
Ar fi trebuit să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat, este avertismentul transmis într-un material de opinie semnat de fostul Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, Guy Verhofstadt, fost premier al Belgiei și președinte al Mișcării Europene Internaționale, și Domènec Ruiz Devesa, fost eurodeputat și președinte al Uniunii Federaliștilor Europeni.
În articolul publicat în Politico Europe, cei trei propun o cale alternativă, bazată pe o majoritate pro-europeană revigorată în cele trei instituții europene, cu precădere în Parlamentul European.
„A devenit o tradiție pentru pro-europeni să-și definească cursul politic pornind de la Ventotene, locul în care Altiero Spinelli a scris manifestul <<Pentru o Europă liberă și unită>>. Niciodată nu a fost mai urgent ca acum să ne reamintim acest spirit. Uniunea noastră pare periculos de fragmentată și slabă, blocată într-un mediu intern și extern ostil. Cu doar 5% din populația mondială și un decalaj economic tot mai mare față de alte puteri majore, Europa nu se confruntă doar cu o lume a imperiilor continentale, ci riscă în mod real să devină vasala SUA”, semnalează cei trei semnatari.
Ei dau drept argument pentru a-și susține părerea „concesiile nereciproce făcute președintelui american Donald Trump în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare și comerț, precum și acceptarea de către Europa a unui rol secundar în gestionarea războiului din Ucraina”.
Aceștia semnalează și că UE a devenit irelevantă când vine vorba de soluționarea unor conflicte care țin agenda internațională, de la Gaza la Nagorno-Karabakh, „fie din cauza lipsei sale de credibilitate pe plan internațional, fie din cauza lipsei de unitate”.
Făcând referire la situația internă, ei constată că al doilea mandat al Ursulei von der Leyen în fruntea Comisiei Europene a debutat cu anularea Pactului verde și deplâng propunerea de buget multianual al UE pentru 2028-2034, pe care o califică drept „dezamăgitoare, fără o creștere reală, sacrificând astfel politica de coeziune în favoarea noilor priorități în domeniul produselor de apărare și cercetării”.
„Ar fi trebuit să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat. Pentru Europa, America lui reprezintă un șoc geopolitic, economic și cultural uriaș. Dar transformarea într-un protectorat al SUA nu este inevitabilă, mai ales având în vedere opinia publică din ce în ce mai indignată față de seria de concesii și umilințe la care asistăm”, subliniază Borrell, Verhofstadt și Ruiz Devesa.
Ei propun o „cale alternativă”, bazată pe o „revigorare a majorității pro-europene în cele trei instituții ale blocului, în special în Parlamentul European, care „ar putea conduce în continuare la autodeterminarea destinului nostru”.
De asemenea, aceștia fac apel la „consolidarea uniunii politice” prin „depășirea veto-crației care îi permite prim-ministrului ungar Viktor Orbàn să blocheze asistența militară a UE pentru Ucraina și să ne construim propriul sistem de apărare — unul care să nu depindă de SUA și care să inspire teamă Kremlinului”.
Cei trei semnatari ai articolului de opinie arată ce „aceste decizii vor fi foarte populare în rândul majorității cetățenilor UE”.
„Așa cum a spus fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, nu vom deveni o putere geopolitică doar prin relansarea pieței interne și a agendei de competitivitate. Trebuie să devenim o uniune federală care să nu fie constrânsă de cerințele unanimității sau de lipsa competențelor adecvate în politica externă și de securitate”, spun aceștia.
Ei îndeamnă țările UE care au rol de lider să ia „ia imediat inițiativa de a activa clauza de apărare comună și de a reforma tratatele în colaborare cu Parlamentul, care deține dreptul de veto asupra bugetului”.
În caz contrar, „o coaliție a doritorilor ar trebui să lanseze o nouă <<Comunitate Europeană de Apărare>> cu dimensiune parlamentară și fiscală, deschisă tuturor țărilor membre interesate să adere”, propun semnatarii articolului.
„Dacă nu se iau măsuri și așteptăm următoarea criză pentru a improviza decizii dificile, Europa ca proiect politic riscă să dispară”, conchid într-o notă îngrijorătoare Josep Borrell, Guy Verhofstadt și Domènec Ruiz Devesa.
COMISIA EUROPEANA
Bruxelles-ul, pregătit „pentru toate posibilitățile”, după amenințările lui Trump cu noi tarife în contextul amenzii record impuse Google
Comisia Europeană a transmis, luni, că este pregătită pentru toate posibilitățile” și că „toate opțiunile rămân pe masă”, într-o reacție la amenințările președintelui american Donald Trump cu introducerea unor noi taxe vamale asupra produselor europene, în contextul amenzii record de aproape trei miliarde de euro impuse companiei Google, informează EFE, preluat de Agerpres.
„Ca în orice circumstanță, Comisia Europeană este pregătită pentru toate posibilitățile și toate opțiunile rămân pe masă”, a declarat purtătorul de cuvânt al executivului european, Olof Scholz, întrebat de jurnaliști cu privire la reacția Washingtonului după ce Bruxelles-ul a sancționat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piața publicității online.
Trump a amenințat pe rețeaua Truth Social că va declanșa o procedură în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, care permite impunerea de taxe vamale sau alte represalii comerciale împotriva statelor acuzate că aplică politici discriminatorii împotriva companiilor americane. Totuși, Bruxelles-ul a refuzat să comenteze suplimentar, apreciind că deocamdată scenariul rămâne „ipotetic”.
Amenda aplicată Google este a doua cea mai mare din istoria Comisiei Europene pentru abuz de poziție dominantă, după sancțiunea de peste patru miliarde de euro pentru sistemul Android. În urma unor investigații care au durat patru ani, executivul european consideră că situația ar putea fi remediată doar prin vânzarea unei părți din activitatea de publicitate online, dar compania are la dispoziție 60 de zile pentru a propune alternative.
Luna trecută, Trump avertizase că va impune taxe împotriva statelor care aplică reglementări considerate „discriminatorii” pentru giganții tehnologici americani, inclusiv Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA). Potrivit Reuters, administrația americană analizează chiar și sancțiuni împotriva UE sau a oficialilor responsabili de aplicarea legislației.
Aceste tensiuni apar la scurt timp după încheierea unei înțelegeri comerciale între Trump și Ursula von der Leyen, prin care UE a evitat taxe vamale de 30% asupra exporturilor sale către SUA. Concesiile făcute de partea europeană includ acceptarea unor tarife vamale de 15% pentru majoritatea produselor europene exportate în SUA (și 50% pentru oțel și aluminiu), achiziția de produse energetice americane în valoare de 750 miliarde de dolari, investiții suplimentare de 600 miliarde de dolari în SUA și extinderea achizițiilor de echipamente militare americane.
În acest context, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a explicat că menținerea sprijinului american pentru securitatea Europei și pentru Ucraina a cântărit greu în decizia de a evita escaladarea unui conflict comercial. „De aceea (…) noi am ales diplomația în locul escaladării. Am oferit spațiu dialogului, am ales reținerea pentru că suntem responsabili”, a declarat Costa.
SUA
Friedrich Merz cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă”: „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-și traseze propria cale, independent de Statele Unite, informează Politico Europe.
„Trebuie să acceptăm faptul că relația noastră cu SUA se schimbă. SUA își reevaluează interesele – și nu doar de ieri. Așadar, și noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă”, a declarat Merz luni, la Berlin, într-un discurs amplu despre politica externă.
Cancelarul a încercat să adopte o abordare echilibrată în relația cu administrația Trump.
Zguduit de pozițiile oscilante ale președintelui american Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina și la președintele rus Vladimir Putin, cancelarul a avertizat încă din noaptea victoriei sale electorale, la sfârșitul lunii februarie, că Europa trebuie să urmărească independența față de SUA.
Însă, în ultimele luni, Merz a încercat să construiască o relație strânsă cu Trump, lăudând eforturile președintelui american de a negocia un acord de pace în Ucraina și referindu-se la americani ca fiind parteneri „indispensabili” în probleme de securitate și în cadrul NATO.
Comentariile lui Merz de luni sunt un semnal clar că, în spatele laudelor publice adresate lui Trump, liderii europeni se pregătesc în tăcere pentru un viitor în care alianța transatlantică nu mai este fundamentul pe care se bazează apărarea și economia continentului.
„Statele Unite rămân partenerul nostru cel mai important. Suntem pregătiți pentru o coordonare și cooperare strânsă. Dar devine evident că acest parteneriat va fi mai puțin de la sine înțeles. Va fi mai mult motivat de probleme și interese”, a declarat Merz luni, potrivit transcrierii discursului său.
Zilele trecute, cancelarul german Friedrich Merz se arăta îngrijorat că Europa „nu își asumă rolul în lume” și că depinde de „ajutorul american” pentru a pune capăt războiului Rusiei din Ucraina.
Citiți și: Friedrich Merz, “apăsat” că Europa “nu își asumă rolul în lume”: Depindem de ajutorul SUA pentru a pune presiune pe Putin să pună capăt războiului
Relația cu SUA în viitor va depinde de „puterea noastră ca europeni”, a spus Merz, adăugând că, pentru a cultiva această putere, Europa trebuie să caute noi alianțe în întreaga lume.
„Trebuie să fim și mai proactivi decât am fost până acum în crearea de noi parteneriate în întreaga lume și în extinderea și consolidarea celor existente”, a afirmat el.
În timp ce Germania va căuta cooperarea „oriunde este posibil” cu China în chestiuni precum politica climatică, intensificarea „rivalității sistemice” cu Beijingul înseamnă că Europa trebuie să caute în altă parte pentru a „diversifica lanțurile noastre de materii prime și comerciale în interesul suveranității strategice”, a adăugat cancelarul.
El a pledat pentru acorduri comerciale și parteneriate mai strânse între Europa și țările din America de Sud, între Europa și India, Indonezia și Mexic, dar și „dincolo de țările G20”, inclusiv cu Africa și Asia.
U.E.
Germania declară „nu există motive de îngrijorare” cu privire la potențialele efecte ale instabilității politice din Franța asupra zonei euro
Germania, printr-un purtător de cuvânt al Guvernului, a insistat că prăbușirea guvernului francez nu ar pune în pericol stabilitatea zonei euro, informează The Guardian și Deutsche Welle.
„Nu există motive de îngrijorare”, a declarat purtătorul de cuvânt, afirmând că stabilitatea zonei euro depinde de multe state membre, nu doar de Franța.
El a insistat că Berlinul „nu are nicio îngrijorare” în ceea ce privește Parisul, subliniind relația strânsă dintre guvernul german, cancelarul Friedrich Merz și omologii lor francezi.
„Statul francez va continua să funcționeze și să acționeze. Capacitatea de acțiune a ambelor țări va rămâne neschimbată, la fel și schimburile (între Franța și Germania)”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului german.
Partidele de opoziție franceze au declarat că vor răsturna guvernul minoritar în cadrul votului de încredere din 8 septembrie ca urmare a planurilor nepopulare de austeritate ale premierului Francois Bayrou.
Planurile de cheltuieli sunt concepute pentru a reduce deficitul bugetar și a liniști creditorii francezi, instituțiile financiare și agențiile de rating îngrijorate de nivelurile nesustenabile ale cheltuielilor publice ale țării.
Instabilitatea actuală din Franța datează din iunie 2024, când președintele Emmanuel Macron a luat decizia șocantă de a convoca alegeri legislative anticipate, în urma cărora partidul de extremă dreapta Rassemblement National (Reuniunea Națională) era pe punctul de a deveni cel mai mare partid din Adunarea Națională, dar o coaliție spontană a partidelor de stânga l-a învins într-un al doilea tur spectaculos, cu o participare la vot de 66,63% – cea mai mare din 1997.
Însă, deși coaliția de stânga, cunoscută sub numele de Noul Front Popular (Nouveau Front Populaire), a fost unită în opoziția față de Marine Le Pen, Jordan Bardella și extrema dreaptă, membrii acesteia nu au căzut de acord asupra altor aspecte.
Primul prim-ministru numit de președintele Macron, Gabriel Attal, a rezistat doar opt luni înainte de a fi înlocuit de fostul negociator al Brexitului, Michel Barnier, care a fost premierul cu cel mai scurt mandat de prim-ministru din istoria modernă a Franței, fiind demis printr-un vot de neîncredere în decembrie 2024.
De atunci, Bayrou s-a luptat cu aceeași matematică parlamentară imposibilă într-o Adunare Națională frustrată, în care extrema dreaptă simte că a fost efectiv jefuită de victoria electorală de către alianța spontană de stânga, care, la rândul său, consideră că guvernele de centru-dreapta și prim-miniștrii numiți de președintele Macron nu reflectă majoritatea parlamentară.
În consecință, atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă par acum hotărâte să răstoarne guvernul.
Ca semn al direcției pe care o consideră posibilă pentru votul de încredere din această după-amiază, prim-ministrul francez Francois Bayrou ar fi invitat miniștrii guvernului la o recepție de rămas bun luni seara.
Bayrou urmează să țină un discurs în cadrul unei sesiuni extraordinare a Adunării Naționale, care își întrerupe vacanța de vară, la ora 15:00, ora locală.
În discursul său, se așteaptă ca acesta să susțină că austeritatea este în interesul național, înainte ca parlamentarii să își exprime opinia.
Votul de încredere este programat pentru sfârșitul după-amiezii sau începutul serii, Bayrou având nevoie de o majoritate de voturi „pentru” din partea celor 577 de parlamentari, care se pot și abține.
