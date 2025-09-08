Ar fi trebuit să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat, semnalează Josep Borrell, Guy Verhofstadt și Domènec Ruiz Devesa într-un articol de opinie în care propun o „cale alternativă”

Ar fi trebuit să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat, este avertismentul transmis într-un material de opinie semnat de fostul Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, Guy Verhofstadt, fost premier al Belgiei și președinte al Mișcării Europene Internaționale, și Domènec Ruiz Devesa, fost eurodeputat și președinte al Uniunii Federaliștilor Europeni.

În articolul publicat în Politico Europe, cei trei propun o cale alternativă, bazată pe o majoritate pro-europeană revigorată în cele trei instituții europene, cu precădere în Parlamentul European.

„A devenit o tradiție pentru pro-europeni să-și definească cursul politic pornind de la Ventotene, locul în care Altiero Spinelli a scris manifestul <<Pentru o Europă liberă și unită>>. Niciodată nu a fost mai urgent ca acum să ne reamintim acest spirit. Uniunea noastră pare periculos de fragmentată și slabă, blocată într-un mediu intern și extern ostil. Cu doar 5% din populația mondială și un decalaj economic tot mai mare față de alte puteri majore, Europa nu se confruntă doar cu o lume a imperiilor continentale, ci riscă în mod real să devină vasala SUA”, semnalează cei trei semnatari.

Ei dau drept argument pentru a-și susține părerea „concesiile nereciproce făcute președintelui american Donald Trump în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare și comerț, precum și acceptarea de către Europa a unui rol secundar în gestionarea războiului din Ucraina”.

Aceștia semnalează și că UE a devenit irelevantă când vine vorba de soluționarea unor conflicte care țin agenda internațională, de la Gaza la Nagorno-Karabakh, „fie din cauza lipsei sale de credibilitate pe plan internațional, fie din cauza lipsei de unitate”.

Făcând referire la situația internă, ei constată că al doilea mandat al Ursulei von der Leyen în fruntea Comisiei Europene a debutat cu anularea Pactului verde și deplâng propunerea de buget multianual al UE pentru 2028-2034, pe care o califică drept „dezamăgitoare, fără o creștere reală, sacrificând astfel politica de coeziune în favoarea noilor priorități în domeniul produselor de apărare și cercetării”.

„Ar fi trebuit să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat. Pentru Europa, America lui reprezintă un șoc geopolitic, economic și cultural uriaș. Dar transformarea într-un protectorat al SUA nu este inevitabilă, mai ales având în vedere opinia publică din ce în ce mai indignată față de seria de concesii și umilințe la care asistăm”, subliniază Borrell, Verhofstadt și Ruiz Devesa.

Ei propun o „cale alternativă”, bazată pe o „revigorare a majorității pro-europene în cele trei instituții ale blocului, în special în Parlamentul European, care „ar putea conduce în continuare la autodeterminarea destinului nostru”.

De asemenea, aceștia fac apel la „consolidarea uniunii politice” prin „depășirea veto-crației care îi permite prim-ministrului ungar Viktor Orbàn să blocheze asistența militară a UE pentru Ucraina și să ne construim propriul sistem de apărare — unul care să nu depindă de SUA și care să inspire teamă Kremlinului”.

Cei trei semnatari ai articolului de opinie arată ce „aceste decizii vor fi foarte populare în rândul majorității cetățenilor UE”.

„Așa cum a spus fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, nu vom deveni o putere geopolitică doar prin relansarea pieței interne și a agendei de competitivitate. Trebuie să devenim o uniune federală care să nu fie constrânsă de cerințele unanimității sau de lipsa competențelor adecvate în politica externă și de securitate”, spun aceștia.

Ei îndeamnă țările UE care au rol de lider să ia „ia imediat inițiativa de a activa clauza de apărare comună și de a reforma tratatele în colaborare cu Parlamentul, care deține dreptul de veto asupra bugetului”.

În caz contrar, „o coaliție a doritorilor ar trebui să lanseze o nouă <<Comunitate Europeană de Apărare>> cu dimensiune parlamentară și fiscală, deschisă tuturor țărilor membre interesate să adere”, propun semnatarii articolului.

„Dacă nu se iau măsuri și așteptăm următoarea criză pentru a improviza decizii dificile, Europa ca proiect politic riscă să dispară”, conchid într-o notă îngrijorătoare Josep Borrell, Guy Verhofstadt și Domènec Ruiz Devesa.