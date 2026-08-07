Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au semnat la Mecca un acord de apărare colectivă: Un atac împotriva unuia este un atac împotriva tuturor

Turcia, Arabia Saudită și Pakistan au semnat vineri un acord comun de apărare, în cadrul unui summit trilateral desfășurat la Mecca, angajându-se să consolideze securitatea colectivă, să aprofundeze cooperarea în domeniul apărării și să promoveze pacea și stabilitatea în regiune și dincolo de aceasta, informează agenția de presă turcă Anadolu.

Acordul Comun de Apărare de la Mecca a fost semnat de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, în cadrul summitului organizat la Palatul Al-Safa.

Potrivit unui comunicat al Direcției de Comunicare a Președinției Turciei, acordul reflectă angajamentul comun al celor trei state de a-și consolida securitatea colectivă, pe baza legăturilor istorice de lungă durată, a solidarității islamice, a intereselor strategice comune și a cooperării strânse în domeniul apărării.

Acordul urmărește consolidarea capacității de descurajare colectivă împotriva oricărui act de agresiune și prevede că un atac armat împotriva oricăruia dintre cele trei state va fi considerat un atac împotriva tuturor.

De asemenea, documentul prevede intensificarea cooperării în domeniul apărării în toate sectoarele dintre cele trei țări.

Regele Salman bin Abdulaziz Al Saud i-a găzduit pe Recep Tayyip Erdoğan și Shehbaz Sharif în Arabia Saudită cu prilejul summitului.

Potrivit BBC, cele trei țări urmăresc să își consolideze cooperarea în domeniul securității pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran, conflict care a implicat și Arabia Saudită și a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie.

De altfel, Arabia Saudită și Pakistan au anunțat anul trecut un pact bilateral de apărare.

Iranul și aliații săi au lansat atacuri asupra unor ținte din Arabia Saudită și din alte state din Golf și au blocat transporturile maritime ale acestora după atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, la 28 februarie.