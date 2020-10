Armenia și Azerbaidjan, acuze reciproce de încălcare a armistițiului din Nagorno-Karabah la câteva minute de la intrarea sa în vigoare

Acordul parafat vineri cu Statele Unite ale Americii permite României să aibă tehnologie şi expertiză americană atât pentru Reactoarele 3 şi 4, cât şi pentru retehnologizarea Unităţii 1, păstrând tehnologia CANDU 6, în cadrul unui consorţiu euro-atlantic, a afirmat ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, într-un comunicat.

România şi SUA au parafat vineri, la Washington, un acord interguvernamental extins care permite cooperarea în ceea ce priveşte domenii de importanţă pentru România, cum ar fi proiectul Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavodă, retehnologizarea Unităţii 1, precum şi cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România. Separat de acordul parafat, România a identificat interesul SUA şi pentru o componentă de finanţare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic printr-un Memorandum de Înţelegere cu Exim US.

“România face astăzi un pas uriaş înainte în dezvoltarea parteneriatului strategic pe care îl are cu Statele Unite ale Americii, în ceea ce priveşte componenta energie, respective cooperarea în domeniul nuclear civil. Am promis, şi am dus la îndeplinire, o misiune strategică: Identificarea de parteneri din state NATO pentru Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă. Acordul pe care l-am parafat astăzi alături de Secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Dan Brouillette, ne permite să avem tehnologie şi expertiză americană atât pentru Reactoarele 3 şi 4, cât şi pentru retehnologizarea Unităţii 1, păstrând tehnologia CANDU 6, în cadrul unui consorţiu mai amplu euro-atlantic, reprezentând ţări care fac parte din NATO, şi cu sprijin financiar din partea partenerilor implicaţi. În plus, se creează cadrul unei ample cooperări între România şi SUA în domeniul nuclear civil. În acelaşi timp, ne dorim ca pe lângă partenerii americani să îi avem parteneri şi pe canadieni şi francezi. Dovedim astăzi că se pot obţine parteneriate serioase, predictibile, dacă există voinţă politică şi muncă susţinută. Pentru SNN acest parteneriat este deosebit de important în dezvoltarea companiei, care se află pe o traiectorie ascendentă, mai ales după ce a intrat în indicii FTSE Russell. Felicit SNN pentru munca depusă până acum şi-i încurajez să implementeze, cu responsabilitate, paşii următori”, a declarat Virgil Popescu, conform unui comunicat al ministerului de resort.

Totodată, potrivit sursei citate, un alt pas important pentru România în relaţia cu SUA, care a fost făcut în cadrul acestei vizite, constă în atragerea de investiţii masive în domenii importante din ţara noastră.

“Separat de acordul parafat, am reuşit să identificăm interesul SUA şi pentru o componentă de finanţare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic – inclusiv energie nucleară şi gaz natural lichefiat şi din domeniul infrastructurii – rutieră, cale ferată, depozite de gaze, printr-un Memorandum de Înţelegere cu Exim US. De asemenea, la Washington DC, am avut o întâlnire şi cu reprezentanţii USDFC (The United States International Development Finance Corporation) în vederea posibilităţii extinderii acestui interes financiar prin implicarea diferitelor instituţii de finanţare ale SUA. Vreau să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest acord şi memorandumul să devină realitate. Acestea au pornit de la declaraţia comună a Preşedinţilor celor două state partenere, domnul Klaus Iohannis şi domnul Donald Trump, din data de 20 august 2019, iar pentru demararea efectivă a acestei cooperări mulţumim Prim-Ministrului României, domnul Ludovic Orban şi Ambasadorului SUA în România, Excelenţei Sale Adrian Zuckerman şi echipei Secretarului pentru Energie”, a spus ministrul Popescu.

În ceea ce priveşte Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legatură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi in sectorul energiei nucleare civile din România, faza de parafare reprezintă atingerea unui acord de principiu asupra textului şi principalelor elemente ale dezvoltării proiectelor şi părţilor implicate, proiectul de acord urmând a fi transmis Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului EURATOM, cooperarea în cadrul acordului fiind subordonată prevederilor naţionale, europene şi internaţionale.

Scopul Acordului Interguvernamental este dezvoltarea programului nuclear civil din România prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, securitate şi siguranţă nucleară şi, implicit, întărirea securităţii, diversităţii, siguranţei în exploatare şi stabilităţii energetice şi de mediu ale României, obiective asociate şi proiectelor de investiţii ale SNN, retehnologizarea Unităţii 1 şi extinderea capacitatii CNE Cernavodă.

Acordul acoperă mai multe arii de cooperare, printre care: Proiectul Unităţilor 3 şi 4, retehnologizarea Unităţii 1, cooperare în diferite domenii, precum reglementare, schimburi între laboratoare de cercetare şi universităţi, pregătire personal, cercetare şi dezvoltare.

Adiţional proiectelor actuale, Reactoarele 3 şi 4 şi Retehnologizarea Unităţii 1 CNE Cernavodă, Acordul prevede şi cooperarea pe termen lung şi foarte lung prin posibilitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici în România, pe un amplasament care urmează a fi stabilit, în vederea asigurării în viitor a flexibilităţii şi scalabilităţii tehnologiilor nucleare.

Tehnologia utilizată în dezvoltarea reactoarelor 3 şi 4 va fi CANDU 6, similar celei utilizate în prezent la unităţile 1 şi 2.

În ceea ce priveşte componenta de finanţare, SUA îşi exprimă interesul ferm în utilizarea Exim Bank, US International Development Finance Corporation şi alte instituţii finanţatoare aplicabile şi disponibile din SUA care să sprijine finanţarea globală a proiectelor.