Armenia vrea să facă primul pas oficial spre UE și anunță că pregătește cererea de aderare la blocul comunitar

Prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, a anunțat în fața Adunării Naționale că Erevanul va începe pregătirile pentru depunerea unei cereri oficiale de aderare la Uniunea Europeană, într-un moment descris drept o schimbare geopolitică istorică pentru Caucazul de Sus, relatează presa străină și Euronews.
Vorbind în cadrul prezentării programului de guvernare pentru următorii cinci ani, șeful Executivului a precizat că un referendum privind aderarea va avea loc cu siguranță, fiind o chestiune care ține doar de calendar.
Orice țară europeană poate adera la UE dacă îndeplinește criteriile de aderare, cunoscute și sub denumirea de criteriile de la Copenhaga. De exemplu, țările care doresc să adere trebuie să aibă:
- instituții stabile care pot garanta democrația, statul de drept, drepturile omului și protecția minorităților
- o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față presiunii concurențiale a pieței UE
- capacitatea de a-și asuma obligațiile care decurg din statutul de membru al UE, inclusiv capacitatea de a pune în aplicare întreaga legislație a UE și de a adera la obiectivele Uniunii.
Fiecare țară care solicită aderarea la UE trebuie să îndeplinească aceleași cerințe stricte și să urmeze același proces riguros pentru a deveni stat membru.
Există trei etape principale ale acestui proces, cunoscute și sub denumirea de proces de aderare. Acestea sunt:
Etapa 1: Candidatura
O țară care dorește să adere la UE trebuie să depună o cerere de aderare pe lângă Consiliul UE. Consiliul solicită apoi Comisiei Europene să verifice capacitatea țării candidate de a îndeplini criteriile de aderare.
Pe baza recomandărilor Comisiei, Consiliul decide dacă să acorde țării candidate sau nu statutul de țară candidată și să înceapă negocieri oficiale pentru aderarea acesteia la Uniune. Toate statele membre ale UE trebuie să convină asupra acestei decizii.
Etapa 2: Negocierile de aderare
În timpul negocierilor de aderare, țara candidată se pregătește să pună în aplicare legislația și standardele UE, cunoscute și sub denumirea de acquis.
Pe parcursul negocierilor, Comisia monitorizează progresele înregistrate de aceasta în raport cu reformele respective și informează Consiliul și Parlamentul European cu privire la aceasta prin rapoarte și comunicări periodice.
Etapa 3: Aderarea
După încheierea negocierilor, Comisia își dă avizul cu privire la cât de pregătită este țara candidată să devină stat membru. În cazul în care Comisia emite o recomandare potrivit căreia este considerată ca fiind pregătită, se redactează un tratat de aderare. Acest document prezintă în detaliu termenii și condițiile aderării țării la UE.
Tratatul de aderare trebuie apoi aprobat de Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European înainte de a fi semnat și ratificat de toate statele membre ale UE și de țara candidată.
Țara candidată aderă oficial la UE la data prevăzută în tratatul său de aderare.
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