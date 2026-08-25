Armenia vrea să facă primul pas oficial spre UE și anunță că pregătește cererea de aderare la blocul comunitar

Etapa 1: Candidatura

O țară care dorește să adere la UE trebuie să depună o cerere de aderare pe lângă Consiliul UE. Consiliul solicită apoi Comisiei Europene să verifice capacitatea țării candidate de a îndeplini criteriile de aderare.

Pe baza recomandărilor Comisiei, Consiliul decide dacă să acorde țării candidate sau nu statutul de țară candidată și să înceapă negocieri oficiale pentru aderarea acesteia la Uniune. Toate statele membre ale UE trebuie să convină asupra acestei decizii.

Etapa 2: Negocierile de aderare

În timpul negocierilor de aderare, țara candidată se pregătește să pună în aplicare legislația și standardele UE, cunoscute și sub denumirea de acquis.

Pe parcursul negocierilor, Comisia monitorizează progresele înregistrate de aceasta în raport cu reformele respective și informează Consiliul și Parlamentul European cu privire la aceasta prin rapoarte și comunicări periodice.

Etapa 3: Aderarea

După încheierea negocierilor, Comisia își dă avizul cu privire la cât de pregătită este țara candidată să devină stat membru. În cazul în care Comisia emite o recomandare potrivit căreia este considerată ca fiind pregătită, se redactează un tratat de aderare. Acest document prezintă în detaliu termenii și condițiile aderării țării la UE.

Tratatul de aderare trebuie apoi aprobat de Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European înainte de a fi semnat și ratificat de toate statele membre ale UE și de țara candidată.

Țara candidată aderă oficial la UE la data prevăzută în tratatul său de aderare.