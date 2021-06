Armin Laschet, candidatul CDU-CSU la funcția de cancelar al Germaniei, semnalează: Vom sista gazele primite prin Nord Stream 2 dacă Moscova abuzează de gazoduct

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, într-o conferință de presă comună cu ministrul de externe german Heiko Maas, că proiectul gazoductului ruso-german Nord Stream 2 subminează securitatea Ucrainei, iar SUA și Germania vor coopera pentru a împiedica Rusia să folosească gazul natural ca instrument de coerciție, relatează Deutsche Welle.

Șeful diplomației americane se află miercuri, 23 iunie, la Berlin, pentru a participa la Conferința internațională privind conflictul din Libia, organizată de Germania, sub egida Națiunilor Unite. Blinken, precum și miniștrii de externe din Rusia, Egipt, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) participă la demersul de mediere condus de Germania.

Conferința de o zi se va concentra pe continuarea acordului de încetare a focului în Libia, pe promovarea stabilității în această țară devastată de război și pe încetarea interferențelor străine în conflict.

FM @HeikoMaas had a full agenda with @SecBlinken ahead of the 2nd Berlin Conference on #Libya: A transatlantic division of labor is more needed than ever, be it for nuclear talks with #Iran, for global arms control, to end conflict in Eastern #Ukraine or in dealing with #Belarus pic.twitter.com/l5P05wtCjV

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 23, 2021