Armistițiul cu Iran este „fragil”, spune JD Vance: Președintele american „este dornic să facă progrese”

Andreea Radu
Vicepreședintele american JD Vance a descris miercuri, la Budapesta, armistițiul din Iran ca fiind „fragil” și a adăugat că, dacă iranienii nu vor negocia cu bună-credință, vor descoperi că președintele SUA „nu este cineva cu care să te joci”, informează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

Președintele american Donald Trump „este nerăbdător, este dornic să facă progrese”, a declarat Vance la o conferință la Budapesta, în fața a aproximativ 200 de studenți de la Colegiul Mathias Corvinus (MCC), o instituție privată apropiată de premierul Viktor Orban, pe care vicepreședintele american a venit să-l susțină în perspectiva alegerilor generale de duminică.

„Ne-a cerut să negociem cu bună-credință. Și cred că dacă ei (iranienii) negociază cu bună-credință, vom putea ajunge la un acord, dar acesta este un mare dacă și, în cele din urmă, depinde de iranieni, de modul în care negociază”, a insistat Vance, adăugând: „Sper că vor lua decizia corectă”.

JD Vance i-a avertizat pe iranieni că, „dacă mint, dacă trișează, dacă încearcă să împiedice chiar și fragilul armistițiu pe care l-am instituit”, Statele Unite dispun „în continuare de o putere militară și diplomatică evidentă și, poate mai important, de o pârghie economică extraordinară”, „instrumente” pe care Donald Trump a decis să nu le folosească încă.

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

„Motivul pentru care am făcut acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind pacea pe termen lung cu Iranul și pacea în Orientul Mijlociu”, a scris Trump pe Truth Social. „Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și considerăm că aceasta constituie o bază viabilă pentru negocieri.”


FBI, SRI și mai mulți parteneri au destructurat un atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Nicușor Dan: Rusia continuă războiul hibrid
UE reacționează după dezvăluirile privind consolidarea relațiilor dintre Budapesta și Moscova: Rusia nu este un „partener de încredere"
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

