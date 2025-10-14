Armistițiul din Gaza nu ar trebui să fie sinonim cu „uitarea”, subliniază premierul Spaniei: „Principalii actori ai genocidului vor trebui să răspundă în fața justiției”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a evidențiat marți că armistițiul dintre Israel și Hamas, facilitat de SUA, Egipt și Qatar, nu ar trebui să sinonim cu „uitarea”.

El a cerut ca „principalii actori ai genocidului” din Gaza să răspundă în fața justiției pentru acțiunile lor, anunță AFP, citat de Agerpres.

„Pacea nu poate însemna uitare, nu poate însemna impunitate”, a declarat liderul socialist într-un interviu acordat marți postului de radio spaniol Cadena Ser.

„Persoanele care au fost principalii actori ai genocidului comis în Gaza (…) vor trebui să răspundă în fața justiției și, prin urmare, nu poate exista impunitate”, a adăugat el, când a fost întrebat despre posibilitatea unor proceduri judiciare împotriva omologului său israelian Benjamin Netanyahu.

Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a emis în luna noiembrie a anului trecut mandate de arestare pe numele liderului grupării islamiste palestiniene Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (cunoscut totodată şi drept Mohammed Deif) şi al premierului israelian Benjamin Netanyahu şi al fostului său ministru al apărării, Yoav Gallant.

Curtea de la Haga a declarat că Netanyahu și Gallant ”au fiecare responsabilitate penală” pentru ”crima de război a înfometării ca metodă de război și crimele împotriva umanității precum crima, persecuția și alte acte inumane”, precum și ”direcționarea intenționată a unui atac împotriva populației civile”.

În context, Spania este una dintre țările care s-au alăturat procedurilor inițiate de Africa de Sud în fața Curții Internaționale de Justiție, o instanță separată de CPI, prin care Israelul este acuzat de comiterea de „genocid” în Fâșia Gaza.

Pedro Sanchez, care s-a aflat luni la summitul de la Sharm el-Sheikh, din Egipt, a reconfirmat că embargoul pe care l-a impus asupra armelor destinate Israelului, rămâne în vigoare.

De altfel, aceasta pare să fie atmosfera în mai multe cancelarii europene, inclusiv la Bruxelles.

Politico Europe relatează într-un material că diplomați, politicieni și oficiali din Bruxelles și Londra consideră că Israelul trebuie să-și îndeplinească mai întâi obligațiile, adică să permită accesul ajutorului umanitar în Fâșia Gaza, într-o primă etapă, pentru a putea lua în calcul ideea de a ridica presiunea.

Subliniind prudența, comisarul UE responsabil cu ajutorul umanitar, Hadja Lahbib, a declarat luni că eliberarea ostaticilor israelieni a fost „doar primul pas”, adăugând: „Ajutorul trebuie să ajungă urgent la palestinieni în Gaza, iar summitul de pace din Egipt trebuie să ofere soluții politice durabile.”

Liderii UE urmează să se reunească în cadrul unui summit la Bruxelles pe 23 octombrie, dar până în prezent agenda nu menționează revizuirea abordării blocului față de Israel.