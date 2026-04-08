Armistițiul dintre SUA și Iran poate preveni o criză energetică globală dacă va conduce la o soluție diplomatică durabilă, consideră liderii europeni

Liderii europeni au salutat armistițiul de două săptămâni convenit astăzi între Statele Unite și Iran și au mulțumit Pakistanului și tuturor partenerilor implicați pentru facilitarea acestui acord important.

Într-o declarație comună, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Mark Carney, Mette Frederiksen, Rob Jetten, Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen și António Costa au încurajat realizarea rapidă a unor progrese în vederea ajungerii la o soluție negociată concretă.

„Obiectivul trebuie să fie acum negocierea unui sfârșit rapid și durabil al războiului în următoarele zile. Acest lucru poate fi realizat numai pe cale diplomatică. Acest demers va fi esențial pentru protejarea populației civile din Iran și pentru asigurarea securității în regiune. El poate preveni o gravă criză energetică la nivel mondial”, au transmis liderii.

De asemenea, liderii europeni au facut apel la toate părțile să respecte încetarea focului, inclusiv în Liban.

„Susținem aceste eforturi diplomatice. În acest scop, suntem în strânsă legătură cu Statele Unite și cu alți parteneri. Guvernele noastre vor contribui la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz”, au subliniat aceștia.

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

Armistițiul a fost anunțat la doar câteva ore după ce prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, l-a îndemnat pe Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu două săptămâni, printr-o postare pe X.

Sharif a scris că „eforturile diplomatice pentru soluționarea pașnică a războiului în curs din Orientul Mijlociu progresează constant, puternic și cu fermitate, având potențialul de a duce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat”.

La scurt timp după anunțul lui Trump, ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat într-un comunicat că Iranul își va înceta operațiunile defensive „dacă atacurile împotriva Iranului vor fi oprite”.

„Timp de două săptămâni, va fi posibilă trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, prin coordonarea cu Forțele Armate ale Iranului și ținând seama de limitările tehnice”, a adăugat el.