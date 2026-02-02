ROMÂNIA
ARMO respinge ipotezele false privind pierderi masive din taxarea coletelor non-UE: Estimările nu sunt susținute de date oficiale
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) avertizează că informațiile apărute în spațiul public despre impactul fiscal al taxării coletelor non-UE sunt inexacte și induc în eroare publicul, respingând afirmațiile cu privire la o prăbușire a traficului cargo.
În contextul acestor informații și pentru corecta informare a publicului, ARMO a transmis luni o serie de precizări privind impactul fiscal și logistic al taxării coletelor non-UE.
„În 2025, aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinație finală, dintre care sub 10% au aterizat direct pe teritoriul național. Restul coletelor au intrat prin hub-uri regionale din alte țări europene, conform practicilor logistice obișnuite din regiune. Limitarea analizei doar la coletele aterizate direct în România distorsionează semnificativ realitatea”, se arată într-un comunicat.
ARMO respinge afirmațiile privind o presupusă „prăbușire” a traficului cargo.
„Nu există dovezi ale unei reduceri structurale cauzate de introducerea taxei logistice. În plus, estimările de pierderi în sute de milioane de euro se bazează pe ipoteze eronate, respectiv aplicarea unor taxe vamale pentru colete cu valoare declarată de sub 150 euro. Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale sau metodologii verificabile”, precizează sursa citată.
În ceea ce privește taxarea vamală, ARMO subliniază că „subiectul taxării vamale în România a coletelor cu valoare declarată mai mică de 150 euro reprezintă o premisă falsă”.
„Aceste colete sunt în prezent scutite de la aplicare taxelor vamale, conform legislației europene în vigoare. Acest fapt este cunoscut în spațiul public și la nivelul UE ca fiind unul dintre motivele ce stau la baza concurenței neloiale a companiilor extracomunitare”, mai arată ARMO.
Pentru a elimina această excepție, la nivel european „a fost agreată eliminarea acestei exceptări și aplicarea unei taxe vamale în sumă fixă, în valoare de 3 euro/produs, distinctă față de taxa logistică anunțată de Comisia Europeană, măsura urmând a fi aplicată cu 1 iulie 2026”.
ARMO precizează că „afirmațiile privind pierderile României din taxe vamale necolectate sunt nefondate. Mai mult, taxele vamale sunt resurse proprii ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului național. România nu poate pierde venituri pe care nu le-a avut vreodată și care nu i-ar fi revenit oricum”.
În același timp, „Uniunea Europeană a agreat implementarea unei taxe logistice începând cu noiembrie 2026, motivată de volumul în continuă creștere al coletelor cu valoare redusă din afara spațiului european și de presiunea pe care procesarea acestora o exercită asupra activității autorităților vamale naționale”.
ARMO atrage atenția că „normele de implementare ale taxei logistice nu au fost încă adoptate” și solicită „adoptarea cu celeritate a acestor norme, pentru a asigura predictibilitate actorilor economici, o aplicare uniformă la nivel național și evitarea interpretărilor divergente sau a estimărilor speculative privind impactul măsurii”.
Asociația subliniază că măsuri similare „au fost luate sau sunt în curs de implementare și în alte state membre UE, confirmând că aceasta nu este o inițiativă izolată a României, ci o abordare coordonată pentru gestionarea provocărilor create de fluxul masiv de colete ieftine din țări terțe care afectează echilibrul concurențial pe piața europeană”.
ARMO clarifică și confuzia dintre două tipuri de import: „În discuția publică s-a făcut confuzie între două tipuri de import: procedura H7 – coletele cu valoare redusă, și importurile comerciale obișnuite – procedura H1. Pentru coletele mici, TVA este plătită de consumatori la momentul plasării unei comenzi și apoi virată statului. Pentru importurile comerciale, TVA se plătește la vamă, în statul de import. Taxa logistică se aplică doar coletelor mici, nu importurilor comerciale. De aceea, afirmații precum statul nu mai încasează TVA sunt greșite – TVA se încasează în continuare în cazul coletelor cu valoare declarată sub 150 de euro, indiferent că acestea aterizează în România sau în orice alt stat membru UE. De asemenea, importurile H1 nu pot fi afectate de introducerea acestei taxe, cât timp aceasta nu se aplică acestui gen de importuri”.
În plus, ARMO atrage atenția că „dacă informația se dovedește a fi adevărată, creșterea importurilor prin procedura H1 reprezintă un lucru benefic pentru consumatorul român, deoarece permite autorităților vamale să exercite control efectiv asupra mărfurilor din punctul de vedere al conformității, siguranței și standardelor, contribuind la protecția consumatorilor și la o concurență echitabilă”.
În încheiere, ARMO subliniază că „informațiile vehiculate în spațiul public utilizează ipoteze false și ajung la concluzii nerealiste, care nu rezistă unei analize fiscale simple. ARMO este un promotor al dezbaterii informate despre comerțul electronic și aspectele fiscale aplicabile și respinge ferm răspândirea de informații inexacte care induc în eroare publicul”.
Curtea de Conturi Europeană: Măsurile UE privind aprovizionarea cu materii prime critice nu produc rezultate tangibile, întârziind realizarea tranziției energetice și obținerea autonomiei strategice
Măsurile luate de UE pentru a diversifica importurile de materii prime critice nu dau rezultate palpabile, producția internă este blocată, iar industria de reciclare se află abia la început, ceea ce creează dificultăți în asigurarea aprovizionării cu materiile prime de care blocul are nevoie pentru a-și îndeplini obiectivele energetice și climatice, concluzionează Curtea de Conturi Europeană, într-un raport publicat luni, 2 februarie. În context, auditorii nu văd prea multe șanse ca proiectele sprijinite de UE în acest domeniu să reușească să obțină la timp ce și-au propus.
Tranziția UE către energia din surse regenerabile depinde în mare măsură de echipamente tehnice precum baterii, turbine eoliene și panouri solare, toate acestea necesitând materii prime critice, cum ar fi litiul, nichelul, cobaltul, cuprul și pământurile rare. Majoritatea acestor materiale sunt importate în prezent fie din doar o țară terță, fie din doar câteva țări terțe, de exemplu din China, Turcia și Chile. Confruntată cu această vulnerabilitate, UE a adoptat, în 2024, Regulamentul privind materiile prime critice, prin care urmărește să asigure o aprovizionare sigură pe termen lung cu 26 de minerale identificate ca fiind critice pentru tranziția energetică.
„Fără materii prime critice nu putem avea nici tranziție energetică și nici competitivitate sau autonomie strategică. Din păcate, deocamdată depindem în mod periculos de câteva țări din afara UE pentru a ne aproviziona cu aceste materiale. Prin urmare, este esențial ca UE să își adune toate forțele și să își reducă vulnerabilitatea în acest domeniu.”, a declarat Keit Pentus-Rosimannus, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit.
Aprovizionarea poate fi asigurată prin importuri diversificate, prin creșterea producției interne și prin reciclare. Regulamentul privind materiile prime critice stabilește, pentru 2030, doar obiective care nu sunt obligatorii de îndeplinit, pe lângă faptul că acestea nu se aplică decât unui număr mic de materii prime, considerate „strategice” – adică foarte importante din punct de vedere economic și expuse riscului de a nu putea fi procurate. Nu este clar nici modul în care au fost definite nivelurile care trebuie atinse până în 2030. Ba mai mult, auditorii arată că mai e cale lungă până la acest punct și că UE va trebui să depună mari eforturi pentru a garanta că, până la sfârșitul deceniului, aprovizionarea cu materiile prime strategice de care are nevoie este asigurată.
Regulamentul privind materiile prime critice este un instrument prin care UE a încercat să își reducă dependența de un număr mic de țări, însă auditorii nu văd niciun rezultat tangibil al eforturilor sale de a-și diversifica importurile. De exemplu, UE a semnat 14 parteneriate strategice privind materiile prime în ultimii cinci ani, 7 dintre acestea fiind încheiate cu țări a căror guvernanță era slab cotată. Importurile din aceste țări partenere au scăzut între 2020 și 2024 pentru aproximativ jumătate din materiile prime acoperite de raport. Alte acțiuni ale UE se află deocamdată într-un impas. De exemplu, negocierile cu SUA au fost întrerupte în 2024, în timp ce alte inițiative nu s-au concretizat încă, un exemplu în acest sens fiind acordul UE-Mercosur cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – țări bogate în materii prime critice –, care nu a fost încă ratificat de toate țările din UE.
Unul dintre obiectivele fixate prin Regulamentul privind materiile prime critice este acela ca, cel mai târziu până în 2030, cel puțin 25 % din consumul UE de materii prime strategice să provină din resurse reciclate. Viitorul nu sună prea promițător. 7 din 26 de materiale necesare pentru tranziția energetică au rate de reciclare cuprinse între 1 % și 5 %, în timp ce 10 nu sunt deloc reciclate. În plus, aproape niciunul dintre obiectivele UE în materie de reciclare nu este adaptat la nivelul fiecărei materii prime. Prin urmare, obiectivele nu stimulează reciclarea fiecăruia dintre materiale – în special a celor care sunt mai greu de extras, cum ar fi pământurile rare utilizate la motoarele electrice sau paladiul din produsele electronice. Ele nu încurajează nici utilizarea materialelor reciclate. Auditorii subliniază că operatorii de reciclare europeni au de suferit din cauza costurilor ridicate de prelucrare, a cantității reduse de materii prime reciclabile disponibile și a barierelor tehnologice și de reglementare care le afectează competitivitatea.
Planul UE este și de a intensifica extracția internă de materiale strategice pentru a acoperi 10 % din consumul său. Însă realitatea este alta, activitățile de explorare nefiind suficient de dezvoltate. Și chiar și atunci când se găsesc noi zăcăminte, poate dura până la 20 de ani până când un proiect minier al UE își începe efectiv operațiunile. Este așadar greu de imaginat că se poate realiza ceva în mod concret până în 2030. Capacitățile de prelucrare – care, potrivit ambițiilor UE, ar trebui ca, până în 2030, să ajungă să acopere 40 % din consumul său – se închid. Unul dintre motive este legat de costurile ridicate ale energiei, acestea având un efect grav asupra competitivității. Auditorii trag un semnal de alarmă: eforturile UE riscă să devină blocate într-un cerc vicios, întrucât deficitul de aprovizionare împiedică dezvoltarea proiectelor de prelucrare, ceea ce, la rândul său, descurajează asigurarea aprovizionării.
AHK România: Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în abordarea politicilor economice europene
Situația internațională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, și în funcție de direcția pe care o va lua „va avea un loc la masă sau va fi în meniu”, a declarat Volker Raffel, președintele AHK România în deschiderea Recepției de Anul Nou. Evenimentul anual al AHK Romania de la Palatul Parlamentului a întrunit aproape 800 de participanți, leaderi din business, precum și reprezentanți ai guvernului și președinției României, reprezentanți ai societății civile, ai presei și mediului academic, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit sursei citate, necesitățile urgente ale Europei reprezintă acum o piață financiară comună, care să finanțeze propriile tehnologii emergente, precum și protejarea proprietății intelectuale și conținutul platformelor online, în mare parte americane. Aceste platforme generează venituri din publicitate, folosind acest conținut și în plus, stochează datele personale ale cetățenilor UE.
Deși Europa a devenit astăzi o putere de nivel mediu, din punct de vedere economic rămâne foarte relevantă. Pentru menținerea acestei relevanțe e nevoie de unitate și în abordarea politicilor economice, amintește AHK România.
„Recent am citit o estimare conform căreia lipsa unificării europene în ceea ce privește standardele tehnice și politicile comune reprezintă o barieră echivalentă cu un tarif de 44%, în timp ce ne plângem de tarifele de 15% impuse de Donald Trump. Birocrația excesivă, care împiedică dezvoltarea economică, se suprapune peste toate acestea”, a explicat Raffel. Apelul său a fost de abordare comună a acestor chestiuni: „mai puține reproșuri reciproce la adresa străinilor și a multinaționalelor și mai multă colaborare, muncind împreună și combinându-ne punctele forte.”
„Europa este puternică atunci când suntem uniți, când folosim pe deplin piața unică, când apărăm valorile comune și ne dezvoltăm în continuare parteneriatele. Doar prin acțiune comună putem asigura prosperitatea și competitivitatea”, a completat Sebastian Metz, directorul general AHK România.
Contribuția companiilor – prin investiții, locuri de muncă și inovație – este esențială în asigurarea prosperității europene. Acestea au însă nevoie de încredere și cooperare cu instituțiile statului și cu societatea civilă. Pentru a consolida acest angajament, companiile membre AHK România lansează un apel la unitate și au ales pentru 2026 tema „Together for a stronger Europe. Trust creates tomorrow”.
Potrivit AHK România, nu doar mediul privat, ci și statul român are nevoie de încredere. Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a invitat comunitatea de afaceri la un dialog care să permită găsirea de soluții comune pentru a întări încrederea cetățenilor și a mediului de afaceri în statul român.
„De la preluarea mandatului, acest guvern a fost nevoit să ia niște măsuri nepopulare care au ridicat probleme pentru companii și cetățeni. Nu au fost decizii ușor de luat, dar eu zic că este un guvern care a venit să facă curățenie în casă, după ce cineva a lăsat robinetul deschis. Cred că asta ar trebui să facă societatea și mediul de afaceri: să aibă grijă să nu mai uite nimeni niciodată robinetul deschis. Dacă vrem investiții străine și românești, dacă vrem rețele de producție integrată, centre de cercetare-dezvoltare și lanțuri cu valoare adăugată, atunci trebuie să reformăm în totalitate fiecare element al interacțiunii între stat și mediu privat”, a spus ea.
Cu ocazia evenimentului au fost decernate premiile economiei româno-germane, AHK Awards, aflate la a treia ediție. Câștigătorii sunt companiile DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice Schaeffler Romania, Grupul Bosch Group în România și Asociația Tășuleasa Social. Premiile au fost înmânate, pe categorii, de Ministrul Economiei Irineu Darău, consilierul prezidențial Radu Burnete, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și respectiv, de șeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca.
La categoria „Business Excellence” a fost desemnată câștigătoare compania DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice, cu proiectul „Inovație în mișcare: transformarea DRÄXLMAIER Satu Mare”. Compania a fost recompensată pentru capacitatea de a se transforma și adapta la provocările prezente și viitoare. Astfel, nivelul de automatizare a ajuns la 80–90%, cunoștințele tehnice ale echipei s-au extins de la 25 la 35 de tehnologii și au fost făcute investiții de 59,5 milioane €, care au dus la crearea a peste 400 de noi locuri de muncă.
Grupul Schaeffler Romania a câștigat cu proiectul „Schaeffler Kids: Voci de copil ce descriu o companie mare”, în categoria „Our Employees our Success”. Este o campanie ce cuprinde un videoclip cu copiii angajaților, care transmite valorile fundamentale ale companiei și spiritul marii familii Schaeffler. Inițiativa a atins un public larg prin intermediul rețelelor sociale și a consolidat legătura acesteia cu angajații și cu comunitatea locală.
Grupul Bosch în România s-a clasat pe primul loc la categoria „Innovation and new Technologies” cu proiectul „Pericol detectat – pericol evitat: Tram Forward Assist de la Bosch Engineering”. Soluția Bosch este o combinație de senzori radar și camere, care monitorizează în permanență zona din fața tramvaiului și avertizează asupra coliziunilor frontale cu posibile obstacole- alte vehicule, pietoni sau bicicliști. Sistemul oferă asistență suplimentară conducătorilor sporind siguranța în trafic, ceea ce duce la mai puține întârzieri, defecțiuni și reparații ale tramvaielor.
Premiul la categoria „Responsability for the Future” a mers către Asociația Tășuleasa Social și proiectul acesteia – Via Transilvanica. Cu o lungime de peste 1.600 km, traseul străbate zone naturale pitorești cu comunități primitoare și istorie culturală remarcabilă. Proiectul protejează biodiversitatea, sprijină satele mai puțin dezvoltate și onorează patrimoniul cultural.
La competiția lansată anul trecut s-au înscris 161 de proiecte, cel mai mare număr de până acum, fapt care reflectă dinamismul și maturitatea mediului de afaceri româno-german.
Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)
AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 700 de membri și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova. Dorim astfel să intensificăm relațiile de afaceri între companii din România, Republica Moldova și Germania și să contribuim semnificativ la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
Tema anului 2026: Together for a stronger Europe. Trust creates tomorrow
Comunitatea de afaceri româno-germană consideră că încrederea creează forța care dezvoltă companii, parteneriate și care contribuie la întărirea economică a Europei. Un veritabil constructor de punți între țări, piețe și culturi, AHK România reprezintă fiabilitate, continuitate și încredere. Este în același timp platformă și partener pentru companiile care caută noi direcții și care doresc să se extindă. Prin dialogul constant cu mediul politic, economic și social, AHK România creează stabilitate, stimulează inovația și oferă companiilor posibilitatea de a avea succes peste granițe.
Cătălin Predoiu: România devine model de bune practici la nivel european în operarea procedurilor Schengen
Ministerul Afacerilor Interne își va păstra prioritățile și în 2026, respectiv: combaterea grupurilor de infracționalitate organizată, de trafic de droguri și de ființe umane, a migrației ilegale, a violenței domestice, a siguranței rutiere, a cyber-criminalității și terorismului, a operării codurilor și procedurilor Schengen fără greșeli, a ridicării eficienței în apărarea civilă și intervențiile la dezastre și modernizarea apărării civile, raportat la pericolele lumii contemporane, cu schimbări climatice, dezastre naturale și industriale sau situații de conflict armat, a anunțat Ministrul Cătălin Predoiu la inaugurarea Secției 9 de Poliție din București.
De asemenea, Cătălin Predoiu a anunțat că MAI va promova, în următoarele zile, proiectul de act normativ privind întărirea siguranței rutiere.
Potrivit ministrului, recent s-a încheiat prima evaluare a României în calitate de membru Schengen: „Îmi face plăcere să anunț că raportul va fi unul foarte bun, atât de bun încât Comisia Europeană va propune unele practici ale Ministerului Afacerilor Interne drept practici de operare a codurilor și procedurilor Schengen ca standarde europene. Felicitări și mulțumiri pentru Poliția de Frontieră, Poliției Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcției de Pașapoarte, Oficiului pentru Protecția Datelor Personale, CNSIS și Direcția de Afaceri Europene și Schengen”, a subliniat ministrul în discursul său.
Reamintim că România și Bulgaria au intrat la 1 ianuarie 2025, în mod deplin în spațiul de liberă circulație Schengen, prin eliminarea controalelor la frontierele terestre, completând unul dintre obiectivele cheie asumate prin aderarea, în urmă cu exact 18 ani, la Uniunea Europeană.
Comisarul european pentru afaceri interne anunță că "România a trecut foarte bine testul Schengen". Cătălin Predoiu, numit "domnul Schengen" pentru rolul decisiv în aderare
