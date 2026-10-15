ARMO: Sectorul de comerț electronic din România, estimat la 13,5 miliarde de euro în 2026

Sectorul de comerț electronic din România este estimat să ajungă la o valoare de 13,5 miliarde de euro în 2026, după ce valoarea cumpărăturilor online de bunuri și servicii a atins 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, arată raportul European E-Commerce 2026 realizat pentru Ecommerce Europe și EuroCommerce de Centre for Market Insights al Amsterdam University of Applied Sciences și prezentat de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO).

Valoarea pieței s-a mai mult decât dublat în patru ani, de la 6,1 miliarde de euro în 2021 la 12,9 miliarde de euro în 2025.

Avansul de 10% înregistrat de România în 2025 a depășit creșterea de 7% consemnată la nivel european, potrivit datelor raportului. Evoluția confirmă extinderea comerțului electronic și rolul său tot mai important în activitatea companiilor și în obiceiurile de consum.

În același timp, sectorul păstrează un potențial important de dezvoltare.

În 2025, 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani utilizau internetul, însă 60% cumpărau online. Pentru 2026, raportul estimează că ponderea cumpărătorilor online din această categorie de populație va ajunge la 65%.

Pentru ARMO, reducerea acestui decalaj presupune nu doar acces la tehnologie, la soluții de plată și la servicii de livrare, ci și încrederea că informațiile prezentate de comercianți sunt corecte, produsele sunt sigure, iar eventualele probleme pot fi rezolvate.

„Comerțul online a devenit parte din viața de zi cu zi a românilor, dar următoarea etapă de creștere depinde și de încredere. Oamenii trebuie să știe de la cine cumpără, cât plătesc și ce soluții au atunci când apare o problemă. Pentru comercianți, este la fel de important să înțeleagă cum se aplică regulile în situațiile concrete cu care se confruntă. Acesta este obiectivul workshopului organizat împreună cu ANPC: un dialog practic, care să ajute magazinele online să respecte drepturile consumatorilor și să ofere servicii mai bune”, declară Cristian Pelivan, director executiv al ARMO.

ARMO consideră că dezvoltarea comerțului electronic depinde și de încrederea consumatorilor în comercianți, de corectitudinea informațiilor despre produse și prețuri, de siguranța produselor și de posibilitatea soluționării problemelor apărute în urma achizițiilor.

„Comerțul online a devenit parte din viața de zi cu zi a românilor, dar următoarea etapă de creștere depinde și de încredere”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv al ARMO.

Acesta a precizat că organizația urmărește să faciliteze înțelegerea și aplicarea regulilor privind drepturile consumatorilor printr-un workshop organizat împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

ARMO cere aplicarea acelorași reguli pentru comercianții din afara UE

Asociația susține că cerințele privind siguranța produselor, transparența ofertelor și respectarea drepturilor cumpărătorilor ar trebui aplicate în mod egal comercianților și platformelor din afara Uniunii Europene care vând către consumatorii români.

Potrivit ARMO, cumpărătorii trebuie să își poată exercita efectiv drepturile și în cazul achizițiilor de la comercianți din afara UE, iar autoritățile trebuie să asigure respectarea obligațiilor legale. Asociația afirmă că aplicarea consecventă a regulilor este necesară atât pentru protecția consumatorilor, cât și pentru asigurarea unor condiții echitabile de concurență.

Încrederea consumatorilor și concurența corectă trebuie să meargă împreună

ARMO subliniază, totodată, că protecția consumatorilor nu trebuie să depindă de țara din care operează comerciantul sau platforma online. Cerințele privind siguranța produselor, transparența ofertelor și respectarea drepturilor cumpărătorilor trebuie aplicate cu aceeași rigoare și în cazul platformelor și comercianților din afara Uniunii Europene care se adresează consumatorilor români. Cumpărătorii trebuie să își poată exercita efectiv drepturile și atunci când achiziționează de la comercianți non-UE, iar autoritățile trebuie să asigure respectarea acestor obligații. Aplicarea consecventă a regulilor contribuie atât la protejarea consumatorilor, cât și la asigurarea unor condiții echitabile de concurență.

Workshop ARMO–ANPC: protecția consumatorilor și aplicarea legislației în comerțul online

Anul acesta, cu prilejul Zilei naționale a comerțului electronic, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), organizează un workshop dedicat legislației privind protecția consumatorilor în mediul online și Ghidului de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online.

În cadrul workshopului, Mastercard va susține o prezentare despre viitorul comerțului electronic, explorând modul în care comerțul bazat pe agenți de inteligență artificială ar putea schimba experiențele de zi cu zi ale consumatorilor, comercianților și instituțiilor financiare în următorul deceniu.

Prezentarea va completa discuțiile despre protecția consumatorilor cu o perspectivă asupra transformărilor tehnologice care ar putea redefini relația dintre cumpărători, comercianți și furnizorii de servicii financiare.