Arnold Schwarzenegger compară violențele de la Capitoliul SUA cu “Noaptea de Cristal” din 1938: Donald Trump va rămâne în istorie ca cel mai rău preşedinte dintre toţi

Papa Francisc s-a declarat “siderat” de violenţele care au avut loc miercuri la Capitoliul din Washington, potrivit unui interviu acordat postul italian de televiziune Canale 5, notează AFP.

“Am fost siderat pentru că este vorba despre un popor atât de disciplinat în democraţie”, a afirmat el în acest interviu care a fost transmis duminică seară şi din care au fost difuzate câteva fragmente sâmbătă.

Chiar şi “în mediile cele mai evoluate există mereu ceva în neregulă”, sunt indivizi care “merg pe un drum împotriva comunităţii, împotriva democraţiei, împotriva binelui comun”, a spus suveranul pontif, potrivit Agerpres.

“Această mişcare trebuie să fie condamnată”, a continuat Papa Francisc, adăugând că “este nevoie să înţelegem bine pentru ca acest lucru să nu se repete şi să învăţăm din lecţiile istoriei”.

“Mă rog pentru Statele Unite ale Americii, zguduite de atacul recent asupra Congresului. Mă rog pentru cei care și-au pierdut viața. Violența este întotdeauna auto-distructivă. Îi îndemn pe toți să promoveze cultura întâmpinării și a grijii pentru a construi binele comun”, a mai punctat el, pe Twitter.

I am praying for the United States of America, shaken by the recent attack on Congress. I pray for those who lost their life. Violence is always self-destructive. I urge everyone to promote a culture of encounter and of care to construct the common good.

— Pope Francis (@Pontifex) January 10, 2021