ARPIM, apel la politici de preț și compensare stabile și clare. Dr. Ioana Bianchi: Amânarea actualizării listei de medicamente rambursate nu generează economii în sănătate

Amânarea actualizării listei de medicamente rambursate nu generează economii pentru sistemul de sănătate, care suferă deja de subfinanțare, ci transferă impactul către alte sectoare ale acestuia, prin spitalizări și efecte adverse care pot fi evitate, dacă pacienții ar avea acces la timp la tratamentele inovatoare, mai ales la cele pentru care nu există alte opțiuni terapeutice, a subliniat Dr. Ioana Bianchi, Director Relații Externe ARPIM, în cadrul celei de-a șasea ediții a Conferinței 360 APT – „Echilibrul între inovație, sustenabilitate și autonomie strategică”, organizată de 360medical.ro.

„Faptul că noi ne închipuim că facem economii prin amânarea sau ținerea pe loc a actualizării unei liste de rambursare nu face decât să deplaseze acest impact către spitalizări, către monitorizări, către gestionarea efectelor adverse”, a precizat Dr. Ioana Bianchi în primul panel al evenimentului.

În acest context, Dr. Ioana Bianchi a prezentat o serie de măsuri propuse de ARPIM pentru îmbunătățirea accesului pacienților la inovație. Printre acestea se numără: analizarea celor mai bune practici europene privind stabilirea prețurilor și rambursarea, introducerea protocoalelor de acces timpuriu și crearea unui fond de inovație.

„Toate aceste propuneri și toate aceste date au sens numai în contextul în care avem niște politici de prețuri și de compensare stabile, clare și ale căror termene sunt respectate”, a mai punctat Dr. Ioana Bianchi.

Potrivit expertului ARPIM, există și în prezent o legislație care stabilește niște termene pentru actualizarea listei de medicamente rambursate, care nu sunt respectate: „Proiectul de hotărâre de Guvern publicat în 29 mai, cu un singur medicament în cost-volum, nu este nici acum aprobat. Și mai avem o listă pentru actualizarea anuală, cu aproximativ 50 de medicamente, marea majoritate din sfera oncologiei și a bolilor rare.”

„Facem un apel și, poate, dacă documentele noastre de poziție și rapoartele noastre cu aceste date, primite la Ministerul Sănătății, la Ministerul Finanțelor și la Guvernul României, nu au fost citite, poate că exprimarea într-un for public și exprimarea combinată cu partea vizuală vor trezi mai mult interesul autorităților, la dispoziția cărora noi suntem pentru a furniza orice fel de date”, a conchis Dr. Ioana Bianchi.

Cea de-a șasea ediție a Conferinței 360 APT – „Echilibrul între inovație, sustenabilitate și autonomie strategică”, organizată de 360medical.ro, a reunit autorități, industrie și reprezentanți ai pacienților, abordând integrat și constructiv cele mai urgente provocări ale sistemului: accesul rapid al pacienților la tratamente, sustenabilitatea finanțării, precum și rolul prevenției.