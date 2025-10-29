ROMÂNIA
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) a organizat Forumul Inovației în Sănătate 2025, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, evenimentul a reunit oficiali guvernamentali, lideri ai asociațiilor de pacienți, membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai industriei și comunității medicale, și reprezentanți EFPIA, într-un schimb de idei orientat spre politici publice eficiente și soluții aplicate.
Evenimentul vine într-un context în care „România are atât o nevoie obiectivă de a asigura standardul european de tratament pacienților săi, cât și o fereastră strategică de oportunitate de a se afirma ca actor competitiv în ecosistemul european de sănătate și al științelor vieții”.
„Pentru ca oportunitatea să fie valorificată și nevoia să fie îndeplinită, sunt necesare măsuri care accelerează accesul la medicamente inovatoare, investiții consistente în cercetare-dezvoltare și parteneriate robuste între autorități, pacienți și industrie. Toate acestea trebuie dezvoltate într-un cadru care asigură efectiv standardul european de tratament. Implementate coerent, aceste direcții reduc timpii de așteptare pentru tratamente moderne de la ani la luni, cresc calitatea vieții pacienților și generează efecte economice pozitive”, evidențiază ARPIM în sursa amintită mai sus.
Parteneriat pentru pacienți
Un moment cheie al evenimentului l-a reprezentat semnarea unui Memorandum de colaborare între principalele organizații de pacienți din România, Ministerul Sănătății și ARPIM.
Documentul marchează un pas esențial spre constituirea unei voci și a unei abordări comune a politicilor de sănătate, orientată către accesul rapid la terapii inovatoare și susținerea unui cadru legislativ care plasează pacientul în centrul deciziei.
„Doar prin dialog și politici publice favorabile accesului mai rapid la inovație, România poate construi un sistem de sănătate modern, predictibil și centrat pe pacient, transformând potențialul industriei farmaceutice într-un avantaj competitiv regional”, este subliniat în comunicat.
România rămâne în urma Europei: acces întârziat la standardul european de tratament
Deși progresele medicale la nivel global sunt tot mai accelerate, România înregistrează unele dintre cele mai mari întârzieri din Uniunea Europeană în privința accesului la medicamente inovatoare, semnalează sursa citată mai sus.
„Europa a lansat o strategie clară pentru a deveni lider global în științele vieții până în 2030, iar pentru România aceasta este oportunitatea de a intra în normalitatea accesului la standardele europene de tratament – o chestiune de echitate și de respect al dreptului la viață și al ocrotirii sănătății. Prin asigurarea unei finanțări adecvate pentru inovație se poate debloca accesul celor 170 de indicații, dintre care 94 fără alternativă terapeutică pe care pacienții români le așteaptă, pe unele dintre acestea de mai bine de 2 ani”, a declarat Dr. Radu Rășinar, președintele ARPIM.
Potrivit datelor prezentate în timpul Forumului, timpul mediu de la aprobarea europeană până la compensarea în România este de 828 de zile, comparativ cu 578 de zile media europeană – o diferență care, în multe cazuri, înseamnă ani pierduți din viața pacienților.
Așadar, lipsa alternativelor terapeutice poate duce la spitalizări multiple, complicații ireversibile ale bolii sau chiar la pierderea vieții.
Valoarea inovației: tratamente moderne, economii la buget și vieți salvate
„Inovația salvează vieți, însă accesul la tratament trebuie asigurat la timp”, subliniază ARPIM în comunicat.
În Uniunea Europeană, accesul rapid la inovație este un indicator de performanță al sistemelor de sănătate. România are nevoie de proceduri simplificate de evaluare a noilor medicamente, finanțare sustenabilă și predictibilitate legislativă, pentru a asigura acces rapid și echitabil la tratamente inovatoare.
Diagnosticul și tratamentul precoce al pacienților, în conformitate cu ghidurile europene, pot contribui semnificativ la economii în bugetul de sănătate.
Doar în cazul unor afecțiuni precum insuficiența cardiacă sau boala cronică de rinichi, economiile pot ajunge la 75 de milioane de euro anual.
Potrivit sursei citate, „aceste măsuri pot crește semnificativ speranța și calitatea vieții pentru mii de pacienți români”.
Industria farmaceutică: motor de dezvoltare socială și economică, un sector strategic al economiei Uniunii Europene
ARPIM subliniază în comunicat că „România are astăzi o șansă reală de a-și repoziționa sistemul de sănătate, nu doar ca domeniu cu impact social, ci ca pilon strategic de competitivitate și dezvoltare economică”.
Pentru ca această direcție să devină realitate, ARPIM propune „lansarea unui program național dedicat stimulării investițiilor în industria farmaceutică – ca element cheie al sectorului științelor vieții – menit să atragă investiții în domenii precum studiile clinice și digitalizarea sistemului de sănătate, stimularea producției locale de medicamente inovatoare”.
„Experiența altor state europene arată că politicile publice dedicate stimulării investițiilor în industria farmaceutică pot genera beneficii majore, atât pentru economie, cât și pentru pacienți. Spania este un exemplu relevant, unde un program guvernamental similar a condus la investiții în studii clinice din partea industriei de peste 800 milioane de euro și la dezvoltarea unei infrastructuri medicale moderne”, continuă Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamene.
„Fiecare investiție în cercetare și dezvoltare aduce speranță și soluții pentru pacienții care se confruntă cu boli grave. România are o oportunitate reală de a-și transforma întârzierea într-un avantaj competitiv. Predictibilitatea fiscală, parteneriatele public–privat și integrarea în strategii de dezvoltare națională pot transforma industria farmaceutică inovatoare într-un motor real de creștere economică și modernizare a sistemului de sănătate. Modelul oferit de Spania demonstrează că o abordare strategică și predictibilă poate transforma sectorul farmaceutic într-un catalizator pentru competitivitate, inovație și acces rapid la tratamente”, a declarat Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.
Cu o contribuție de aproape 5% la PIB, peste 6 miliarde de lei la bugetul de stat și zeci de mii de locuri de muncă susținute, acest sector joacă un rol vital în dezvoltarea țării.
Comparativ cu alte industrii-cheie, industria farmaceutică este cu 37,3% mai productivă decât industria telecomunicațiilor și cu 28,2% peste cea a serviciilor financiare, la nivel european.
„România are, azi, oportunitatea de a deveni un hub regional de inovație și un model de bună practică în domeniul științelor vieții, cu condiția să valorifice la maximum potențialul industriei farmaceutice inovatoare”, conchide ARPIM comunicatul.
NATO
Șefii Comisiilor pentru forțe armate din Congresul SUA se opun deciziei de a retrage brigada rotativă din România: “Pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”
Președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada americană rotațională în România și procesului de revizuire a posturii de forță al Pentagonului, care ar putea duce la noi reduceri ale trupelor americane din Europa de Est”, au declarat senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților.
Precizările au venit după ce România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
„Pe 19 martie, am afirmat clar că nu vom accepta modificări semnificative ale structurii noastre de luptă care sunt făcute fără un proces interinstituțional riguros, fără coordonare cu comandanții de teatre de operațiuni și cu Statul Major Interarme, și fără colaborare cu Congresul”, au subliniat aceștia.
„Din păcate, exact acest lucru pare să se încerce acum. În urmă cu două săptămâni, președintele Trump a declarat că Statele Unite nu vor retrage forțele americane din Europa, ci că ‘ar putea doar să le mute puțin’. Președintele are dreptate când spune că postura forțelor americane în Europa trebuie actualizată, pe măsură ce NATO își asumă mai multe responsabilități, iar caracterul războiului se schimbă. Însă această actualizare trebuie să fie coordonată pe scară largă, atât în cadrul guvernului american, cât și cu NATO.”
Cei doi lideri republicani au evidențiat rolul central al României în cadrul Alianței.
„România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane și pentru a moderniza infrastructura care le sprijină. De ani de zile, România cheltuiește peste 2% din PIB pentru apărare și s-a angajat să atingă pragul de 5% din PIB. Aceste investiții, alături de contribuțiile sale la apărarea flancului estic al NATO și la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianței. Notabil este și faptul că, începând din 2016, România găzduiește un detașament american Aegis Ashore, asumând riscuri politice, militare și economice semnificative pentru a opera sisteme proiectate în principal pentru apărarea aliaților NATO, nu a propriului teritoriu”, au subliniat oficialii.
„Datorită leadershipului președintelui Trump, aliații noștri europeni au fost de acord să își asume niveluri istorice ale poverii apărării colective. Totuși, reechiparea Europei va dura. Retragerea prematură a forțelor americane de pe flancul estic al NATO – la doar câteva săptămâni după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al României – subminează descurajarea și riscă să invite o nouă agresiune rusă”, au adăugat Wicker și Rogers.
„Această decizie transmite, de asemenea, un semnal greșit Moscovei, exact în momentul în care președintele Trump face presiuni pentru ca Vladimir Putin să vină la masa negocierilor și să se ajungă la o pace durabilă în Ucraina. Președintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca America să demonstreze fermitate în fața agresiunii ruse. Din păcate, decizia Pentagonului pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”, se mai arată în declarație.
Wicker și Rogers au mai subliniat că Congresul nu a fost consultat înaintea acestei decizii, deși atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul au exprimat sprijin bipartizan și bicameral pentru o prezență robustă a SUA în Europa, în versiunile lor ale Legii de Autorizare a Apărării Naționale pentru anul fiscal 2026 (FY26 NDAA).
„Legea prevede clar că nu pot fi operate modificări ale posturii americane în Europa fără un proces complet de evaluare. Solicităm clarificări din partea Pentagonului privind modul în care intenționează să atenueze impactul acestei decizii asupra posturii de descurajare și apărare a NATO și dacă s-au coordonat cu aliații pentru a minimiza consecințele”, au mai transmis cei doi.
„Vom solicita, de asemenea, garanții că, așa cum a afirmat anterior președintele, cele două brigăzi blindate din Polonia vor rămâne în pozițiile actuale și că Statele Unite vor continua să mențină o prezență rotațională constantă în Polonia, statele baltice și România”, se arată în încheierea declarației comune.
Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”.
NATO
SUA asigură că “rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”: Decizia de a nu înlocui trupele care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”.
„Aceasta nu reprezintă o retragere a SUA din Europa sau un semnal al reducerii angajamentului față de NATO și Articolul 5”, a precizat Armata SUA pentru Europa într-un comunicat de presă.
„Din contră, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a asuma un rol principal în apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii de forță nu va modifica mediul de securitate din Europa”, continuă sursa citată.
Precizările au venit după ce România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Potrivit comunicatului Armatei americane, a 2-a Brigadă de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își va încheia misiunea și se va reîntoarce conform programării la baza sa din Kentucky, fără a fi înlocuită.
Departamentul subliniază că Statele Unite mențin o prezență robustă în întreg teatrul european și păstrează capacitatea de a dispune rapid forțe și capabilități pentru atingerea obiectivelor regionale și susținerea priorităților americane, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO.
Într-o declarație separată, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a reafirmat sprijinul ferm al Washingtonului pentru aliații de pe flancul estic, subliniind în mod special rolul României.
„În întreaga Alianță, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. În cei peste 20 de ani de apartenență la NATO, România a colaborat constant cu Statele Unite pentru atingerea obiectivelor noastre comune de apărare. Acest parteneriat rămâne mai puternic ca oricând. Statele Unite rămân angajate față de România — ca aliat de încredere în NATO, partener strategic esențial și forță motrice pentru securitatea Europei. Prezența noastră solidă și angajamentul nostru de durată față de Europa rămân de neclintit, inclusiv sprijinul pentru misiunea Eastern Sentry”, a declarat Whitaker, într-o postare pe X însoțită de o fotografie comună cu ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu.
Across NATO, Allies like Romania are demonstrating increased capability and responsibility. During 20 plus years as a NATO Ally, Romania has consistently partnered with the United States to meet our common defense objectives. That partnership remains stronger than ever. The… pic.twitter.com/2MHl3oDtUe
— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) October 29, 2025
Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
NATO
Mircea Geoană face apel la liderii politici după anunțul reducerii prezenței militare a SUA în România: O Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA trebuie construită neîntârziat
Reducerea prezenței militare americane în România nu reprezintă o surpriză, ci un semnal că Bucureștiul trebuie să construiască „o Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA”, apreciază Mircea Geoană, președinte al Institutului Aspen România și fost secretar general adjunct al NATO.
Poziția sa a venit în contextul în care România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.
Potrivit lui Mircea Geoană, această revizuire „reflectă gândirea strategică a noii Administrații bazată pe realism, raționalizare și prioritizare în cele trei mari teatre: Europa, Orientul Mijlociu și zona Asia-Pacific”.
Geoană a explicat că reducerea prezenței militare americane în anumite regiuni și țări este însoțită de o schimbare a mixului acesteia, „cu accent pe o contribuție sporită a aliaților și partenerilor SUA”.
În ceea ce privește Europa, fostul ministru de externe a subliniat că „prezența militară americană va fi redusă, însă nu drastic”. Potrivit acestuia, „acest nou aranjament survine după un Summit NATO de succes organizat la Haga și nu va pune în pericol executabilitatea planurilor de apărare și descurajare ale NATO”.
„Gradual, negociat și în spirit de alianță, se încurajează o relație transatlantică mai echilibrată, cu rol mai important al aliaților europeni în asigurarea securității noastre colective. Riscul decuplării SUA de securitatea Europei a fost depășit”, a afirmat Geoană.
Referindu-se la România, acesta a precizat că „reducerea prezenței militare americane la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o surpriză”, explicând că „acesta este rezultatul unei analize financiare, strategice și politice, inclusiv la nivelul relației politice bilaterale”.
„Modelul rotațional practicat în România este mai costisitor decât cel bazat pe prezența permanentă a trupelor americane din Polonia sau țările baltice”, a adăugat Geoană, precizând că, strategic, „zona Mării Negre face parte din planurile regionale de Sud ale NATO, cuprinzând Marea Neagră și Marea Mediterană”.
„Zona de Nord a Europei (Marea Nordului, Atlanticul de Nord și zona Arctică) a fost prioritizată în Global Posture Review, în contextul parteneriatului strategic fără limite între Federația Rusă și China. SUA așteaptă ca aliații din zona noastră să compenseze reducerea prezenței militare americane”, a continuat el.
Citiți și Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina
Geoană a subliniat că pierderea de efectiv poate fi compensată prin „pre-poziționarea de echipamente, muniție și tehnică militară americană în România, creșterea împărtășirii de intelligence, o nouă arhitectură de apărare antirachetă, sisteme anti-drone, inclusiv subacvatice, și un acces sporit la asset-uri spațiale americane”.
„Baza Mihail Kogălniceanu trebuie să rămână un proiect comun de grad zero pentru România–SUA–NATO, inclusiv din perspectiva oferirii de garanții de securitate americane pentru Ucraina și pentru proiecția de putere în zona extinsă a Mării Negre și a Orientului Mijlociu”, a subliniat el.
Geoană a mai menționat că „pe lângă baza de la Deveselu, care va trebui să capete un rol geografic crescut în sistemul antibalistic al NATO, baza aeriană de la Câmpia Turzii va trebui modernizată și adusă la un nivel superior, profitând de rămânerea intactă a contingențelor americane în cele două locații”.
El a adăugat că și „Grupul de Luptă NATO de la Cincu va trebui să primească un rol mai important în noua configurație aliată din România”. Potrivit acestuia, „după exercițiul de creștere la nivel de brigadă din luna noiembrie, împreună cu Franța și țările aliate participante, România va trebui să acționeze pentru o prezență extinsă și permanentă la nivel de brigadă, după modelul practicat în țările baltice și Polonia”.
În final, Mircea Geoană a făcut un apel la responsabilitate în relația cu partenerul strategic american: „Fac un apel către clasa politică românească să reziste tentației de a folosi politicianist acest moment delicat. Este important să nu ne pripim, dar să înțelegem complexitatea situației.”
„După momentul Visa Waiver, această decizie poate fi citită precipitat și în cheia unei răciri a relației bilaterale sau de scădere a relevanței strategice a României în strategia globală a SUA. Indiferent de ce ne vor aduce din punct de vedere politic și electoral anii următori, consensul politic asupra importanței cruciale a relației cu principalul nostru aliat pentru securitatea națională trebuie păstrat. Iar o Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA trebuie construită neîntârziat”, a afirmat Geoană, adăugând că acest nou nivel de cooperare „necesită imaginație, pragmatism, înțelegerea noii paradigme globale și, cel mai important, un spirit regăsit de echipă”.
