România trebuie să își propună, ca până în 2040, să devină un centru regional pentru cercetare clinică, biotehnologie, pentru a depăși obiectivul obișnuit de recuperare a decalajelor față de celelalte state europene. Pentru a obține rezultate în acest sens, este necesară dezvoltarea unei Strategii Naționale pentru Științele Vieții, atragerea investițiilor, extinderea studiilor clinice și consolidarea unui parteneriat real între stat, mediul academic și industrie, potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu. „Nu trebuie doar să fim consumatori ai inovației europene, trebuie să devenim producători de inovație, cercetare și tehnologie medicală. Avem nevoie de o strategie națională pentru științele vieții, de mai multe studii clinice, de investiții în producția farmaceutică autohtonă și de proceduri mai rapide pentru evaluarea, dar și pentru rambursarea medicamentelor”, a subliniat Victor Negrescu în mesajul transmis în cadrul Forumului ARPIM 2026.

Privind ambițiile viitoare, deputatul european susține că România trebuie să creadă mai mult în potențialul său și să devină un centru regional pentru cercetare clinică: „Trebuie să facem din România un centru regional pentru cercetare clinică, pentru biotehnologie, pentru producția farmaceutică, creând un parteneriat real între stat, universități, industrie și organizațiile de pacienți. Și se poate. Cred că este timpul să credem mai mult în potențialul acestui sector de la noi din țară, pentru că adevărata performanță a unui sistem de sănătate nu se măsoară doar printr-o listă lungă de investiții, ci prin viețile pe care reușim să le salvăm și să le schimbăm în bine.”

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care a marcat 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), a reunit înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului a fost lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 a oferit o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro.