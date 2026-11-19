Ambasadorul Elveției la București, Massimo Baggi, a împărtășit în cadrul ARPIM Forum 2026 cele mai bune practici ale țării sale, îndemnând România să aibă o abordare proactivă și să investească mai mult în prevenție și depistarea precoce.

Potrivit lui Baggi, sectorul farmaceutic din Elveția nu se bazează pe o politică industrială, ci mai curând pe un ecosistem economic și instituțional consolidat, fapt ce permite sinergia între factorii-cheie din domeniu.

În acest context, ambasadorul elvețian a reliefat importanța sistemului de educație dual, care are „o importanță deosebită și pentru industria farmaceutică și pentru domeniul sănătății.”

Un alt aspect important pentru promovarea inovației, a mai exemplificat Baggi, este un cadru legislativ clar și predictibil care ajută industria să își planifice activitatea pe termen mediu și lung.

Pe lângă aceste aspecte, dialogul public-privat reprezintă un alt element-cheie pentru dezvoltarea inovației.

„O altă practică bună pe care o putem împărtăși cu siguranță este aceea că, în ceea ce privește cadrul de reglementare, este important să existe un dialog între părțile interesate din sectoare, precum și între sectorul privat și cel public. Și trebuie să spun că acesta este într-adevăr un aspect de care sunt foarte mândru în țara mea. În multe sectoare ale societății și ale economiei, reușim să menținem un dialog susținut între sectorul public și cel privat în Elveția”, a mai spus ambasadorul Elveției în România.

Conform acestuia, Elveția este „condamnată” să inoveze, nu doar în sectorul farmaceutic, ci în toate domeniile.

„Elveția, conform majorității clasamentelor internaționale, este una dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă și cea mai inovatoare țară din lume. Este un obiectiv obligatoriu pentru noi. Nu este ușor să ajungem acolo, dar, în cele din urmă, este mai ușor pentru o țară mică precum Elveția. Dar chiar și pentru România, cred că o bună practică ar fi să fiți mai proactivi în acest proces. Și aici mă refer în principal la depistarea precoce și la prevenire. Am impresia că aici, în România, se poate obține un beneficiu major pentru oameni prin investiții mai mari în prevenire și depistare precoce”, a transmis Massimo Baggi.

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care a marcat 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), a reunit înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului a fost lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 a oferit o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro.