Președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), conf. univ. dr. farm. Răzvan Prisada, a făcut apel, în cadrul ARPIM Forum 2026, la predictibilitate, un proces de rambursare predictibil, colaborare între instituțiile statului și industria farmaceutică pentru a continua pe drumul maturității privind studiile clinice.

„Predictibilitatea nu se referă numai la termene legale, ci și la o anumită doză de încredere, predictibilitatea răspunsului partenerului cu care te angajezi într-o discuție și care, în primul rând, trebuie să țină de cuvânt. Și cred că lucrul ăsta a fost un mare câștig în ultimii ani în relația dintre agenție și dumneavoastră”, a arătat Prisada.

Președintele ANMDMR a punctat un alt element esențial: continuitatea.

„Începem lucruri, suntem destul de mulți care știu ce ar trebui făcut, dar nu le ducem până la capăt. Și rezultatele nu pot să fie pe măsura așteptărilor atât timp cât începem, dar nu ducem la capăt lucrurile începute”, a mai spus Răzvan Prisada.

Conform acestuia, în prezent se află în derulare 804 studii clinice.

Președintele ANMDMR a subliniat că este nevoie de o „coordonare unitară la nivel instituțional” pentru a continua pe acest drum.

„Trebuie să recunoaștem că este un deficit în momentul în care industria farmaceutică pare că nu este alocată, chiar nu este alocată formal, de la început până la sfârșit, unui anumit minister sau unui anumit factor de decizie. Uneori este o industrie, alteori este la Economie, alteori este la Sănătate, pentru că vorbim despre medicamente și așa mai departe”, a arătat Prisada.

În viziunea sa, disponibilitatea unui medicament nu se totuna cu accesul pacienților la acel medicament.

„Disponibilitatea, în sensul că el există în piață și poate fi achiziționat, devine secundară în momentul în care vorbim, practic, numai de medicamente care au prețuri inaccesibile. Și atunci este indisolubil legată de procesul de rambursare, de o modalitate de suport, evident. Pentru noi este important să avem o consolidare a acestei etape premergătoare a autorizării medicamentelor, pentru a începe cât mai devreme, pentru ca ele să fie cât mai devreme disponibile pacienților români, dintr-o etapă, încă o dată, înainte de a parcurge birocrația autorizării, dar nu face niciun sens dacă nu mergem și nu închidem cercul cu accesul propriu-zis și continuarea tratamentului sub formă rambursată”, a mai spus Răzvan Prisada.

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care a marcat 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), a reunit înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului a fost lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 a oferit o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro.