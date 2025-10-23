SĂNĂTATE
ARPIM Innovation Forum 2025: ”Inovația farmaceutică, motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) organizează, în data de 29 octombrie 2025, la Palatul Parlamentului – Sala Nicolae Bălcescu, ediția 2025 a Forumului Inovației în Sănătate, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”, informează un comunicat oficial.
România continuă să înregistreze decalaje majore față de media Uniunii Europene în ceea ce privește accesul la medicamente inovatoare, mortalitatea evitabilă și speranța de viață. Într-un an marcat de provocări economice și sociale, accesul rapid, echitabil și predictibil la inovația farmaceutică devine o urgență strategică.
În acest context, Forumul ARPIM reunește autorități, specialiști și reprezentanți ai industriei pentru un dialog aplicat despre rolul inovației farmaceutice în modernizarea sistemului de sănătate, îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți și stimularea economiei prin investiții și competitivitate.
Temele principale de discuție:
- Accelerarea accesului echitabil la tratamente inovatoare, prin politici aliniate standardelor europene și fundamentate pe dovezi științifice;
- Valorificarea inovației pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea eficienței sistemului;
- Consolidarea unui cadru național competitiv care să atragă investiții în cercetare, dezvoltare și în întreg ecosistemul farmaceutic inovator.
Evenimentul va fi moderat de Dan Cărbunaru, director Calea Europeană, și va putea fi urmărit live pe canalele ARPIM.
AGENDĂ
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
29 octombrie 2025 | 09:30 – 14:00
09:30–10:00 Sosirea invitaților și Bun Venit
- Înregistrarea participanților și networking coffee
10:00–10:50 Sesiune Plenară de Deschidere – Inovația salvează vieți, dacă accesul este la timp
În sincron cu pacienții români, cu știința, inovația și cu standardele europene: de ce avem nevoie urgent de reglementări eficiente, investiții și reducerea întârzierilor de acces la inovația farmaceutică? O privire de ansamblu asupra temelor evenimentului – Dan Cărbunaru, Director Calea Europeană
- Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM, Director General AstraZeneca România
- Jason Smith, Senior Vice-President, AbbVie Europe Area
- Radu Oprea, Secretar General al Guvernului
- Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății
- Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor
10:50–11:45 Panel I – Cum putem asigura acces mai rapid și echitabil la inovație pentru pacienții români?
Introducere în temă – Dr. Nona Chiriac și Luiza Trușcă, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților
- Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte Comisia pentru Sănătate, Senat
- Radu Gănescu, Președinte COPAC
- Dr. Oussama Jabri, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Merck România
- Nicoleta Pauliuc, Președinte Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senat
- Vasiliki Tsagkaraki, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Boehringer Ingelheim România
11:45–12:00 Pauză de cafea
12:00–12:50 Panel II – Valorizarea inovației și finanțarea ei sustenabilă
Introducere în temă – Florina Bîrzan și Viorel Văcaru, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Prof. Dr. Cătălina Poiană, Președinte Colegiul Medicilor din România
- Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan, Președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate
- Rozalina Lăpădatu, Președinte APAA
- Sanja Miletic, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Abbvie România
- Florin Jianu, Membru al Comisiei pentru Buget, Senat
- Iulius Firczak, Secretar Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci, Camera Deputaților
- Cezar Drăgoescu, Membru Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, Camera Deputaților
- Frank Loeffler, Vicepreședinte ARPIM, Director General Roche România
12:50–13:45 Panel III – Cum putem promova un sector robust de „Științele vieții” prin parteneriate cu industria în Europa și România?
Introducere în temă – Georgiana Coșoveanu și Dr. Anca Bundoi, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Radu-Dinel Miruță, Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului – TBC
- Viorel Băltărețu, Secretar de Stat, Ministerul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului – TBC
- E.S. Anna Hällerman, Ambasada Suediei
- E.S. José Antonio Hernández Pérez‑Solórzano, Ambasada Spaniei – TBC
- Marcelo Pascual Morales, Membru Comitet Director ARPIM, Director General MSD România
- Victor Negrescu, Vicepreședinte, Parlamentul European – TBC
- Vasile Dîncu, Membru al Parlamentului European
- Ștefan Mușoiu, Membru al Parlamentului European – TBC
- Luminița Zezeanu, Secretar de stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – TBC
- Dr. Claudiu Cheleș, Vicepreședinte ARPIM, Director General Gilead Sciences România
13:30–13:45 Concluzii – De la dialog la decizii: Sinteza angajamentelor privind accesul, valoarea și competitivitatea; pași următori pentru alinierea politicilor și investițiilor cu ritmul european
- Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM, Director General AstraZeneca România
- Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM
13:45–14:30 Prânz și networking
Finanțare de peste 15 milioane de euro pentru performanța cercetării doctorale și postdoctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Cercetarea doctorală și postdoctorală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București va beneficia de 15 miliarde de euro.
În cadrul apelului PS/688/PS_P3/OP4/ESO4.7/PS_P3_ESO4.7_A6 – Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și competențe transversale prin consolidarea educației doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a ocupat primul loc în competiția de proiecte, obținând la evaluare 99 de puncte.
Proiectul cu titlul „Inovație în cercetare și practică clinică: Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și transversale prin consolidarea formării doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie pentru dezvoltarea abordărilor integrate de chirurgie minim invazivă și medicină de precizie” are valoarea de 75.520.761,60 lei.
Potrivit unui comunicat al UMFCD, proiectul confinanțat de Uniunea Europeană se va finaliza în decembrie 2029.
„Poziția Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București în fruntea clasamentelor internaționale are ca fundament cercetarea medicală de vârf desfășurată în universitatea noastră, studenții doctoranzi fiind parte a echipelor de cercetare. Sunt deosebit de bucuros că, prin acest proiect, vom oferi doctoranzilor un sprijin suplimentar în formarea pentru cercetare la un nivel performant, atât din punctul de vedere al pregătirii curriculare, cât și prin dezvoltarea infrastructurii moderne de cercetare. Este un demers valoros pentru studenții doctoranzi, demers care se situează pe coordonatele binecunoscute ale universității noastre: Inițiere, Evoluție, Excelență”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare, formare și implementare a unor abordări integrate și inovatoare în domeniul sănătății, prin sprijinirea granturilor doctorale și postdoctorale, promovarea cercetării avansate în domeniul medical și farmaceutic și facilitarea colaborării interdisciplinare între universitate, spitale și centre de cercetare.
Ministerul Sănătății, discuții cu Departamentul de Justiție al SUA despre un posibil parteneriat pentru integritate și eficiență în sistemul de sănătate
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat inițierea unui dialog cu autoritățile americane pentru dezvoltarea unui parteneriat menit să consolideze integritatea și eficiența în sistemul de sănătate românesc. În cadrul unei întâlniri desfășurate la Washington, oficialul român a discutat cu reprezentanți ai Departamentului de Justiție al SUA despre implementarea unor mecanisme și sisteme digitale avansate, similare celor utilizate în Statele Unite, care pot detecta automat nereguli în decontarea serviciilor medicale.
Reprezentanții Departamentului de Justiție au prezentat sisteme inteligente și algoritmi avansați capabili să identifice decontări sau internări fictive în unitățile sanitare. De asemenea, oficialii români și americani nu au discutat doar despre partea de sancțiuni, ci mai ales despre mecanismele corective, care pot descuraja fenomenul și pot conduce la un sistem mai eficient și mai echitabil pentru pacienți.
„Mulțumesc reprezentanților Departamentului de Justiție al SUA pentru deschiderea și sprijinul oferit în perspectiva unui parteneriat viitor și a unui schimb de experiență benefic pentru sistemul sanitar românesc”, a mai transmis ministrul sănătății.
Sistemul de sănătate românesc, care se confruntă cu o subfinanțare ce are efecte negative vizibile în accesul echitabil al pacienților la servicii medicale, este afectat și de decontări fictive, precum concediile medicale sau internări care nu există în realitate.
Farmaciile, pilon cheie în noua strategie națională de prevenție. Implicarea lor, salutată de decidenți europeni și naționali
Oficiali europeni și experți din domeniul sănătății au subliniat, în cadrul sesiunii speciale „Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului”, organizată de Alianța pentru Farmacii și Farmaciști din România (AFFR), cu sprijinul Parlamentului European, la Bruxelles, rolul esențial pe care îl vor juca farmaciile în viitoarea strategie națională de prevenție, ce va fi lansată până la sfărșitul anului. Implicarea acestora în lanțul serviciilor de vaccinare și screening a fost salutată de decidenți, fiind considerată un pas decisiv spre creșterea accesului populației la servicii medicale de bază și prevenție.
„Farmaciile vor putea oferi pacienților servicii de screening și prevenție, alături de medicii de familie și specialiști, ca parte din strategia națională de prevenție ce va fi lansată până la sfărșitul anului, contribuind astfel la creșterea accesului populației la vaccinare”, se arată în comunicatul oficial al AFFR, remis CaleaEuropeana.ro.
Astfel, farmaciile vor fi integrate în strategia națională de screening și prevenție, care va aduce un cadru unitar de implementare pentru afecțiuni precum bolile cardiovasculare, oncologie, diabet, screening neonatal și sănătate mintală. Strategia va fi realizată în colaborare cu experții din domeniu.
De asemenea, farmaciile și farmaciștii vor oferi servicii de vaccinare decontate prin CNAS pacienților, odată cu adoptarea noii legislații. Nu doar vaccinul anti-gripal, ci și cel HPV vor fi disponibile în farmacii, potrivit anunțului făcut de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.
Citiți și: Ministrul Sănătății: 37 de molecule noi introduse pe lista medicamentelor compensate în primele 100 de zile de mandat
Implicarea farmaciștilor va crește accesul la vaccinare, așa cum o arată studiile de caz din alte țări europene.
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, membru în Comisiile BUDG, SANT și JURI, care a găzduit sesiunea, alături de Ștefan Mușoiu, membru al Parlamentului European, a vorbit despre crearea unei „Europe a Sănătății, la care vor contribui și farmaciile implicate, profesioniste, digitalizate.
„Una dintre inițiativele pentru care Victor Negrescu și-a anunțat susținerea este un program de retenție a farmaciștilor în mediul rural, finanțat prin programul Youth for Health, în condițiile în care numărul farmaciștilor este în scădere și sunt necesare măsuri de creștere a atractivității pentru profesie, mai ales în zonele rurale și izolate. De asemenea, la nivel european, adoptarea noului cod al medicamentelor, care va fi transpus și în România, este una dintre cele mai importante inițiative, care recunoaște și rolul esențial al farmacistului în monitorizarea și tratarea afecțiunilor.”
Ștefan Mușoiu, membru al Parlamentului European:
„Am o mare satisfacție că am facilitat acest dialog la nivel european, alături de colegul meu, Victor Negrescu, cu atât mai mult cu cât ne-am bucurat și de prezența notabilă a Roxanei Mînzatu, Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, la evenimentul pe care l-am găzduit în Parlamentul European. Am convingerea că investiția în programe de prevenție, în educația și informarea corectă a populației, în creșterea accesului la vaccinare este o prioritate pe care trebuie să o susținem fără echivoc. Sesiunea dedicată farmaciei este un bun exemplu care arată că, prin dialog deschis și colaborare între instituții, organizații profesionale și specialiști, putem iniția schimbări cu un impact major asupra sistemul de sănătate publică și a populației.”
Bogdan Chiriac, Președinte, Asociația Farmaciei și Farmaciștilor din România:
„Suntem cu adevărat impresionați de deschiderea și susținerea pe care liderii din Parlamentul European, Ministrul Sănătății, reprezentanții organizațiilor profesionale au aratat-o în discuțiile despre potențialul farmaciei de a deveni un partener strategic în prevenție și a contribui la creșterea siguranței sănătății pacientului.
În numele colegilor mei de la AFFR, aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor și participanților la conferință, pentru contribuția lor deosebită la succesul sesiunii noastre, pentru dialogul deschis și viziunea constructivă pe care le-au împărtășit.”
Anunțul Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind introducerea farmaciei ca furnizor de servicii de vaccinare și screening decontate prin Casa de Asigurări ne-a confirmat că vocea farmaciei a fost auzită. Farmaciștii vor putea să susțină, cu responsabilitate și profesionalism, nevoile de prevenție și vaccinare la nivel national și să fie astfel recunoscuți ca profesioniști în sănătate dedicați pacienților.”
Răzvan Munteanu, Vicepreședinte, Federația Patronală a Farmaciștilor din România
„Suntem într-un moment în care avem oportunitatea unică de a redefini rolul farmaciei comunitare ca pilon de bază pentru creșterea accesului la servicii de sănătate. Antreprenorii români din farmacie sunt dedicați creșterii atractivității față de profesia de farmacist și alocării de resurse pentru integrarea cu succes a farmaciei în programele de sănătate publică. Suntem deschiși să continuăm dialogul în toate inițiativele importante din sănătate, la care autoritățile ne vor invita să ne alăturăm.
Mulțumim partenerilor din Parlamentului European, ministrului Rogobete, tuturor invitaților noștri, pentru că ne-au ajutat să facem din sesiunea AFFR un eveniment memorabil.”
Detalii despre conferință, aici – https://shorturl.at/LJqVK. Despre AFFR
Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor (AFFR) reprezintă circa 1100 de farmacii din toată țara, cu acoperire geografică la nivel national, dintre care o treime se află în mediul rural. Membri noștri sunt afaceri cu capital 100% românesc, care angajează un număr total de 5.800 de profesioniști și administrează 36 de societăți farmaceutice.
Misiunea noastră este să lucrăm in beneficiul pacienților, să dezvoltăm servicii adaptate nevoilor lor și să redăm prestigiul profesiei de farmacist, investind continuu în dezvoltarea profesională a colegilor noștri.
AFFR este partener de dialog pentru instituțiile publice și consiliile consultative din domeniul sănătății. Suntem membri ai Federației Internaționale Farmaceutice (FIP), organizație neguvernamentală fondată în 1912, care reprezintă milioane de farmaciști și cercetători din peste 150 de țări. Pentru mai multe detalii, vizitati www.affr.ro.
