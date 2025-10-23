ARPIM Innovation Forum 2025: ”Inovația farmaceutică, motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative

Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) organizează, în data de 29 octombrie 2025, la Palatul Parlamentului – Sala Nicolae Bălcescu, ediția 2025 a Forumului Inovației în Sănătate, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”, informează un comunicat oficial.

România continuă să înregistreze decalaje majore față de media Uniunii Europene în ceea ce privește accesul la medicamente inovatoare, mortalitatea evitabilă și speranța de viață. Într-un an marcat de provocări economice și sociale, accesul rapid, echitabil și predictibil la inovația farmaceutică devine o urgență strategică.

În acest context, Forumul ARPIM reunește autorități, specialiști și reprezentanți ai industriei pentru un dialog aplicat despre rolul inovației farmaceutice în modernizarea sistemului de sănătate, îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți și stimularea economiei prin investiții și competitivitate.

Temele principale de discuție:

Accelerarea accesului echitabil la tratamente inovatoare , prin politici aliniate standardelor europene și fundamentate pe dovezi științifice;

Valorificarea inovației pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea eficienței sistemului;

Consolidarea unui cadru național competitiv care să atragă investiții în cercetare, dezvoltare și în întreg ecosistemul farmaceutic inovator.

Evenimentul va fi moderat de Dan Cărbunaru, director Calea Europeană, și va putea fi urmărit live pe canalele ARPIM.

AGENDĂ

Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative

29 octombrie 2025 | 09:30 – 14:00

09:30–10:00 Sosirea invitaților și Bun Venit

Înregistrarea participanților și networking coffee

10:00–10:50 Sesiune Plenară de Deschidere – Inovația salvează vieți, dacă accesul este la timp

În sincron cu pacienții români, cu știința, inovația și cu standardele europene: de ce avem nevoie urgent de reglementări eficiente, investiții și reducerea întârzierilor de acces la inovația farmaceutică? O privire de ansamblu asupra temelor evenimentului – Dan Cărbunaru, Director Calea Europeană

Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM, Director General AstraZeneca România

Jason Smith, Senior Vice-President, AbbVie Europe Area

Radu Oprea , Secretar General al Guvernului

Dr. Alexandru Rogobete , Ministrul Sănătății

Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor

10:50–11:45 Panel I – Cum putem asigura acces mai rapid și echitabil la inovație pentru pacienții români?

Introducere în temă – Dr. Nona Chiriac și Luiza Trușcă, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM

Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților

Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte Comisia pentru Sănătate, Senat

Radu Gănescu , Președinte COPAC

Dr. Oussama Jabri , Membru Comitet Director ARPIM, Director General Merck România

Nicoleta Pauliuc , Președinte Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senat

Vasiliki Tsagkaraki, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Boehringer Ingelheim România

11:45–12:00 Pauză de cafea

12:00–12:50 Panel II – Valorizarea inovației și finanțarea ei sustenabilă

Introducere în temă – Florina Bîrzan și Viorel Văcaru, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM

Prof. Dr. Cătălina Poiană , Președinte Colegiul Medicilor din România

Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan , Președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Rozalina Lăpădatu, Președinte APAA

Sanja Miletic, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Abbvie România

Florin Jianu, Membru al Comisiei pentru Buget, Senat

Iulius Firczak , Secretar Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci, Camera Deputaților

Cezar Drăgoescu, Membru Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, Camera Deputaților

Frank Loeffler, Vicepreședinte ARPIM, Director General Roche România

12:50–13:45 Panel III – Cum putem promova un sector robust de „Științele vieții” prin parteneriate cu industria în Europa și România?

Introducere în temă – Georgiana Coșoveanu și Dr. Anca Bundoi, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM

Radu-Dinel Miruță , Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului – TBC

Viorel Băltărețu, Secretar de Stat, Ministerul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului – TBC

E.S. Anna Hällerman , Ambasada Suediei

E.S. José Antonio Hernández Pérez‑Solórzano , Ambasada Spaniei – TBC

Marcelo Pascual Morales , Membru Comitet Director ARPIM, Director General MSD România

Victor Negrescu, Vicepreședinte, Parlamentul European – TBC

Vasile Dîncu, Membru al Parlamentului European

Ștefan Mușoiu , Membru al Parlamentului European – TBC

Luminița Zezeanu, Secretar de stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – TBC

Dr. Claudiu Cheleș, Vicepreședinte ARPIM, Director General Gilead Sciences România

13:30–13:45 Concluzii – De la dialog la decizii: Sinteza angajamentelor privind accesul, valoarea și competitivitatea; pași următori pentru alinierea politicilor și investițiilor cu ritmul european

Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM, Director General AstraZeneca România

Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM

13:45–14:30 Prânz și networking