ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient

Cancerul depistat în faze avansate presupune de cele mai multe ori tratamente complexe, costuri ridicate pentru investigații, suferință în plus pentru pacient și o recuperare mai grea. În acest tablou, accesul pacienților oncologici la tratamente de ultimă generație devine vital pentru o șansă reală de vindecare. De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) reiterează importanța investițiilor în sănătate, pentru un acces rapid și echitabil la tratamente inovative.

„Datorită inovației în oncologie, astăzi se câștigă ani de viață. Terapiile moderne schimbă fundamental cursul bolii și redau șansa la viață, atunci când ajung la timp la pacienți. În prezent, aproape jumătate dintre moleculele noi aflate în așteptarea includerii pe lista de medicamente compensate și gratuite sunt dedicate tratării diferitelor tipuri de cancer”, a transmis ARPIM.

Potrivit ARPIM, impactul inovației este unul concret, demonstrat de cifre care dau speranță: „Supraviețuirea la 5 ani este direct legată de accesul la terapii moderne, în melanomul malign aceasta a crescut de la 5% la 50%, iar tratamentele moderne au crescut cu peste 75% rata de întoarcere la muncă după diagnostic. Inovația în sănătate nu este un lux, ci o necesitate pentru viața pacienților și pentru un sistem de sănătate modern și eficient.”

Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel național, european și global. Numai în anul 2024 au fost înregistrate la nivel european aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și 1,3 milioane de decese. În România, estimările indică 95.649 de cazuri noi de cancer și 52.841 de decese.

Potrivit celui mai recent Studiu W.A.I.T, din 173 de medicamente inovatoare care au primit aprobare din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) în perioada 2020-2023, în România erau disponibile la 5 ianuarie 2025 doar 33 de medicamente. Niciun medicament aprobat la nivel european în 2023 nu era compensat în România la 5 ianuarie 2024.

În perioada 2020-2023 au fost aprobate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul aprobat în 2023. Pentru aceeași perioadă, Germania a aprobat 54 de medicamente, 14 doar în 2023. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 14 doar în 2023.

Ministerul Sănătății pregătește actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă 33 de molecule, de la ultima actualizare a listei în septembrie 2025, când au fost introduse 41 de molecule noi, dintre care 11 pentru cancer.

Pacienții oncologici sau cei care suferă de boli rare vor beneficia de un acces mai rapid la tratamente inovative, pentru care alți cetățeni europeni au deja acces.

În oncologie va fi introdus, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.