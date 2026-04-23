Articolul 7: Manfred Weber, președintele PPE, sprijină închiderea procedurii de sancționare a Ungariei, în urma schimbării guvernului 

Liderul Partidului Popular European și al grupului omonim, Manfred Weber, și-a exprimat deschiderea de a închide procedura privind Articolul 7, deschisă împotriva Ungariei ca urmare a încălcării statului de drept, informează MTI, citat de Agerpres.

„Procedura de activare a Articolului 7 împotriva Ungariei a fost în mod clar legată de politicile (prim-ministrului la final de mandat) Viktor Orban împotriva statului de drept”, a spus Weber într-o declarație pentru agenția germană DPA, făcând trimitere la faptul că guvernul de la Budapesta s-a schimbat.

De altfel, Weber a subliniat că Peter Magyar, prim-ministrul ales, a demonstrat un angajament clar față de statul de drept, valorile europene, o direcție pro-europeană și promisiuni concrete de reformă.

Liderul popularilor europeni a completat că Parlamentul European trebuie să recunoască politica pro-europeană a noului prim-ministru și să facă primii pași în vederea închiderii procedurii lansate în 2018.

Europa a răsuflat ușurată după ce, în cadrul alegerilor din 12 aprilie, formațiunea Tisza, condusă de Peter Magyar, a obținut 138 de mandate, suficiente pentru o majoritate de două treimi, cu 52,44% din voturi.

În schimb, partidul Fidesz al lui Viktor Orban a obținut 39,15% și doar 55 de mandate, pierzând peste jumătate din reprezentarea parlamentară.

Ungaria a ales Europa, iar Uniunea Europeană devine mai puternică, au fost ideile centrale care s-au regăsit în mesajele de felicitare transmise de Bruxelles și capitalele europene după victoria lui Magyar.

Alegerile din Ungaria, în urma cărora Viktor Orbán a fost înlăturat de la putere după 16 ani, indică faptul că discursul anti-european promovat de extrema dreaptă a ajuns într-un impas, a apreciat Comisia Europeană prin vocea vicepreședintelui executiv Teresa Ribera.

„Este o înfrângere pentru Viktor Orbán, este și o înfrângere pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din internaționala reacționară, în fruntea cărora se află Vladimir Putin, care își pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, la scurtă vreme după rezultatele finale din cadrul scrutinului din Ungaria.

Relația lui Viktor Orban cu instituțiile europene a fost una tensionată. Premierul ungar în funcție și-a exercitat în mod repetat dreptul de veto pentru a bloca sancțiuni sau pachete de sprijin financiar pentru Ucraina, menținând în același timp relații cordiale cu Rusia. Pe plan intern, acesta a adoptat măsuri contrare legislației europene și statului de drept, sub conducerea sa Ungaria devenind al doilea stat stat UE împotriva căruia a fost activat Articolul 7 din Tratatul UE.

Recent, a ieșit la iveală că Péter Szijjártó se coordona cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, înainte și după reuniunile UE.

Szijjártó a recunoscut acest lucru și a minimizat acuzațiile privind discuțiile cu Rusia în timp ce UE analiza noi sancțiuni, spunând politica sancțiunilor este un eșec și că este în interesul național ca Budapesta să dialogheze cu alte țări.