“Așa arată descurajarea pe Flancul Estic”, afirmă ministrul apărării după ce grupul de luptă NATO a fost ridicat la nivel de brigadă: 3.000 de militari francezi sunt integrați cu forțele armate române

Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis joi un mesaj la finalul exercițiului „DACIAN FALL 25”, subliniind rolul esențial al cooperării aliate și nivelul ridicat de pregătire demonstrat în ultimele săptămâni.

Potrivit ministrului, exercițiul a evidențiat capacitatea structurilor NATO din România de a opera la standarde moderne, atât la nivel de comandă și control la HQ MND-SE, cât și în teren, la Cincu, unde Grupul de Luptă al Alianței a fost ridicat temporar la nivel de brigadă.

„Zece state, interoperabilitate reală, reacție rapidă. Așa arată descurajarea pe Flancul Estic”, a afirmat Moșteanu.

Moșteanu a precizat că participarea celor zece state aliate și nivelul avansat de instruire demonstrează că apărarea României este „solidă și bine coordonată”. „În fața oricărei amenințări, avem aliați puternici, forțe bine pregătite și o cooperare care funcționează”, a mai declarat acesta.

Ministrul a ținut să evidențieze contribuția Franței, amintind că aceasta a fost primul stat care a trimis trupe în România, la doar patru zile după începutul invaziei ruse în Ucraina. „O decizie fermă și un mesaj puternic de solidaritate aliată”, a subliniat Moșteanu.

De atunci, Grupul de Luptă NATO de la Cincu, cu Franța ca națiune-cadru, a evoluat până la nivel de brigadă, iar în prezent aproximativ 3.000 de militari francezi sunt integrați cu forțele armate române.

„România este un aliat serios, respectat și un partener activ în asigurarea securității întregii regiuni”, a concluzionat ministrul apărării.

Exercițiul Dacian Fall 2025 a fost unul dintre cele mai complexe exerciții multinaționale de pe Flancul Estic, reunind peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, cu componente terestre, aeriene și cibernetice integrate într-o arhitectură unitară de descurajare.

DAFA25 a avut ca obiectiv integrarea operațională a forțelor participante asigurate de națiunile contributoare, în principal Franța și Armata României, și marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

Exercițiul s-a încheiat cu Ziua Distinșilor Vizitatori, la care au participat mai mulți oficiali români, între care șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei Radu Miruță și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.

Totodată, la eveniment a fost prezent și generalul Christopher Donahue, șeful Comandamentului Forțelor Terestre NATO și comandant al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, precum și mai mulți ambasadori ai țărilor aliate la NATO, alături de ambasadorul român Dan Neculăescu, între care reprezentanții Statelor Unite și Franței la Alianța Nord-Atlantică.