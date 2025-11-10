COMISIA EUROPEANA
ASAP: UE consolidează capacitatea de producție a muniției în Norvegia
Comisia Europeană salută progresele tangibile obținute în implementarea Legii privind sprijinirea producției de muniție (Act in Support of Ammunition Production – ASAP), în urma unei vizite de lucru efectuate la facilitățile Chemring Nobel din Norvegia, unul dintre principalii beneficiari ai finanțării europene destinate consolidării capacităților industriale de apărare, se arată într-un comunicat.
Vizita, desfășurată la 21 octombrie 2025, a fost efectuată de o delegație a Direcției Generale pentru Industrie de Apărare și Spațiu (DG DEFIS) din cadrul Comisiei Europene, care a evaluat stadiul implementării a trei proiecte ASAP coordonate de Chemring Nobel. Potrivit executivului european, principalele etape de construcție au fost finalizate, iar echipamentele-cheie de producție au fost instalate cu succes, în vederea creșterii semnificative a capacității de producție.
„Vizita a oferit o confirmare directă a progreselor substanțiale obținute cu sprijinul Uniunii Europene și a evidențiat rolul esențial al programului în accelerarea termenelor de livrare din industria europeană de apărare”, a transmis Comisia Europeană.
Chemring Nobel a beneficiat de un sprijin financiar din partea Uniunii Europene în valoare de 66,7 milioane de euro, fonduri care îi vor permite să își dubleze capacitatea de producție a explozibililor. Această investiție face parte din efortul coordonat la nivel european de consolidare a capacităților de producție pentru muniție, praf de pușcă și explozibili în statele membre ale Uniunii și în țările partenere asociate.
Adoptată ca răspuns direct la apelul Consiliului European din martie 2023 de a livra urgent muniție — și, dacă este cazul, rachete Ucrainei — și să ajute statele membre să-și refacă stocurile, Legea privind sprijinirea producției de muniție (ASAP) reprezintă componenta industrială („track 3”) a planului european pentru muniție convenit de Consiliu.
Prin acest cadru, Uniunea Europeană urmărește consolidarea capacității de reacție și a autonomiei industriale în domeniul apărării, pentru a asigura aprovizionarea rapidă cu muniție și rachete pe întreg teritoriul european.
Regulamentul include măsuri de sprijin financiar destinate industriei europene de apărare, oferind granturi pentru proiecte care sporesc producția de muniție și rachete, înlătură blocajele din lanțurile de aprovizionare și întăresc capacitățile industriale de pe întreg lanțul valoric — de la producția de praf de pușcă și propulsanți, până la testare și asamblare finală.
Programul contribuie direct la atingerea obiectivului european de a asigura o capacitate anuală de producție de 2 milioane de obuze de artilerie de calibrul 155 mm, în paralel cu întărirea capacităților de apărare colectivă.
Comisia Europeană a reafirmat că rămâne ferm angajată în transpunerea rapidă a sprijinului financiar în capabilități operaționale concrete, subliniind că va monitoriza îndeaproape implementarea eficientă și la timp a proiectelor industriale de apărare din statele membre și țările asociate.
Ursula von der Leyen, discuții „constructive” cu Roberta Metsola și Mette Frederiksen privind viitorul buget al UE: „Avem o înțelegere solidă a propunerilor și o direcție clară de urmat”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut luni o întâlnire „constructivă” cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola și cu prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a cărei țară deține președinția rotativă a Consiliului UE, pentru a discuta despre viitorul Cadru Financiar Multianual (2028–2034).
Potrivit acesteia, în cadrul discuțiilor au fost clarificate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței.
„Astăzi am avut o întâlnire constructivă cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, pentru a discuta despre Cadrul Financiar Multianual (CFM). Am clarificat și consolidat obiectivele noastre în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței. Acum avem o înțelegere solidă a propunerilor și o direcție clară de urmat. Aștept cu interes dezbaterea de miercuri din Parlamentul European”, a scris von der Leyen, pe X.
Today I had a constructive meeting with @EP_President and @Statsmin to discuss the MFF.
We have clarified and strengthened our objectives in 3 key areas:
Securing the role of the regions, reinforcing the identity of the Common Agricultural Policy and enhancing governance.
We…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2025
Roberta Metsola a transmis, în numele Parlamentului European, preocupările instituției și a subliniat că discuțiile au fost constructive, vizând propunerile Comisiei Europene referitoare la rolul autorităților regionale, Politica Agricolă Comună și guvernanța, inclusiv rolul Parlamentului în acest proces.
„Propunerile reprezintă un pas înainte important, iar procesul va continua, inclusiv prin dezbaterea în plen de miercuri. Mulțumiri tuturor celor implicați, inclusiv raportorilor Parlamentului — Siegfried Mureșan și Carla Tavares —, liderilor de grup și președinților de comisii, pentru munca depusă până în acest stadiu. Munca merge mai departe”, a scris Roberta Metsola, pe X.
Good meeting with Presidents @vonderleyen and @Statsmin on upcoming MFF.
On behalf of @Europarl_EN, I communicated our concerns and we had a constructive discussion on the @EU_Commission proposals on the role of regional authorities, the Common Agricultural Policy, and…
— Roberta Metsola (@EP_President) November 10, 2025
Citiți și: INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Comisia Europeană a propus mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani, în încercarea de a evita o răzvrătire în Parlamentul European, potrivit unui document consultat de Politico.
Prin cedarea în chestiuni sensibile, Comisia Europeană urmărește să neutralizeze amenințarea majorității din legislativul european de a respinge planul său de 1,8 trilioane de euro pentru finanțarea UE.
Reuniunea de astăzi a reprezentat o ultimă încercare de a ajunge la un compromis în contextul relațiilor din ce în ce mai tensionate dintre Parlament și Comisie. Noul buget trebuie aprobat de Parlament înainte de a intra în vigoare în 2028.
Comisia Europeană plănuiește modificări semnificative ale Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) în beneficiul dezvoltatorilor de inteligență artificială
Uniunea Europeană se pregătește să modifice una dintre cele mai emblematice reglementări ale sale, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), în încercarea de a accelera dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) și de a reduce birocrația care afectează competitivitatea Europei, relatează Politico.
Potrivit documentelor consultate de publicație, Comisia Europeană intenționează să includă modificări semnificative ale GDPR în pachetul legislativ „Digital Omnibus”, care urmează să fie prezentat pe 19 noiembrie. Pachetul urmărește simplificarea legislației digitale, dar propunerile pregătite la Bruxelles ar putea aduce „schimbări profunde” în regimul de confidențialitate european, în special în favoarea dezvoltatorilor de AI.
Deși executivul european insistă că revizuirea vizează doar „simplificări tehnice”, proiectul obținut de Politico arată că ar putea fi create excepții legale pentru companiile de AI, care ar permite prelucrarea unor categorii speciale de date, precum opiniile politice, convingerile religioase, originea etnică sau informațiile medicale, pentru antrenarea și funcționarea modelelor lor.
Totodată, Comisia ar dori redefinirea noțiunii de „date personale”, astfel încât datele „pseudonimizate” (în care detaliile de identificare sunt obscure, dar nu complet eliminate) să nu mai fie mereu protejate de GDPR.
În plus, executivul ar vrea să relaxeze regulile privind cookie-urile, oferind site-urilor și aplicațiilor mai multă libertate de a urmări activitatea utilizatorilor, fără a se baza exclusiv pe consimțământul explicit.
Aceste propuneri ar marca prima redeschidere majoră a dosarului privind GDPR de la adoptarea sa în 2016, un act legislativ considerat până acum „intangibil”, pilon al Cartei drepturilor fundamentale a UE.
Revizuirea vine în contextul în care Europa încearcă să recupereze decalajul economic față de Statele Unite și China. Fostul premier italian Mario Draghi a indicat, în raportul său privind viitorul competitivității Europei, din 2024, că reglementări precum GDPR „frânează inovația în domeniul inteligenței artificiale”.
În ultimii ani, autoritățile europene de protecție a datelor au blocat sau întârziat lansările de produse AI ale marilor companii de tehnologie: Meta, X (fostul Twitter), LinkedIn și Google s-au confruntat cu anchete și interdicții temporare, iar Italia a impus blocaje asupra ChatGPT și DeepSeek din motive de confidențialitate.
În SUA, unde nu există o legislație echivalentă la nivel federal, dezvoltatorii de AI operează cu o libertate mult mai mare, un avantaj care îi îngrijorează pe liderii europeni.
Documentele obținute de Politico arată că Franța, Austria, Slovenia și Estonia se opun ferm redeschiderii GDPR, în timp ce Germania, deși cunoscută pentru poziția sa strictă în materie de confidențialitate, susține reforme ample pentru a sprijini industria AI.
Comisia Europeană aduce mai multe modificări la propunerea de buget multianual al UE, în încercarea de a mulțumi Parlamentul European
Comisia Europeană a propus mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani, în încercarea de a evita o răzvrătire în Parlamentul European, potrivit unui document consultat de Politico.
Prin cedarea în chestiuni sensibile, Comisia Europeană urmărește să neutralizeze amenințarea majorității din legislativul european de a respinge planul său de 1,8 trilioane de euro pentru finanțarea UE.
Citiți și: INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Demersul Comisiei survine cu câteva ore înaintea unei reuniuni virtuale cruciale, care va avea loc luni, între președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a cărei țară deține președinția rotativă a Consiliului UE.
Reuniunea de luni reprezintă o ultimă încercare de a ajunge la un compromis în contextul relațiilor din ce în ce mai tensionate dintre Parlament și Comisie. Noul buget trebuie aprobat de Parlament înainte de a intra în vigoare în 2028.
Faptul că Comisia propune modificări la propria propunere de buget este extrem de neobișnuit și reprezintă un răspuns la presiunile exercitate de cele patru partide care alcătuiesc majoritatea centristă tradițională din Parlament.
În octombrie, Partidul Popular European, partidul centrist Renew, Verzii și Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților i-au trimis lui von der Leyen o listă cu modificările dorite, care au fost abordate în documentul de duminică.
Modificările propuse vor fi subiect de controversă în capitalele naționale, care în prezent modifică propunerea Comisiei și se opun, în general, acordării de concesii anticipate Parlamentului.
Un diplomat al UE a declarat că propunerea Comisiei de a modifica în mod oficial propria propunere ar putea pune bețe în roate negocierilor în curs din cadrul Consiliului.
„(Parlamentul) vede situația ca pe o modalitate de a câștiga o bătălie instituțională” împotriva Consiliului, au afirmat aceștia.
Răspunzând la argumente similare, un oficial al Parlamentului European a declarat că ajungerea la un acord ar însemna „rezolvarea acestei probleme într-o etapă incipientă (astfel încât) să nu mai fie necesar să revenim asupra ei într-o etapă ulterioară”.
Care sunt modificările propuse?
Parlamentul se opune planului Comisiei Europene în ceea ce privește modificările importante aduse plăților regionale și agricole, care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul total.
Majoritatea eurodeputaților susțin că reformele propuse vor exclude Parlamentul și liderii regionali din procesul decizional și vor acorda prea multă putere guvernelor naționale.
Pentru a răspunde acestor nemulțumiri, Comisia a propus duminică un „obiectiv rural” care ar obliga guvernele să cheltuiască 10 % din sumele totale ale planurilor naționale pentru agricultură.
Aceasta se adaugă la finanțarea directă de 300 de miliarde de euro pentru agricultori, deja inclusă în propunerea inițială din iulie.
„Este vorba, mai mult sau mai puțin, de ceea ce am solicitat”, a declarat un europarlamentar cu experiență, implicat în discuții.
Însă alți membri ai Parlamentului European au fost mai puțin optimiști.
„Este un pas în direcția bună, dar nu reprezintă o realizare majoră”, a declarat un alt eurodeputat implicat în acest dosar.
Un alt punct controversat este propunerea Comisiei de a fuziona bugetul regional și cel agricol într-un singur fond gestionat de guvernele naționale, care ar avea o marjă de manevră semnificativă în ceea ce privește modul de cheltuire a banilor.
Acest lucru a stârnit indignarea primarilor și a liderilor regionali, care se tem că nu vor avea niciun cuvânt de spus în privința fondurilor.
Pentru a remedia această problemă, executivul european a sugerat acum să se acorde liderilor regionali mai multă putere în ceea ce privește modul în care sunt cheltuiți banii, inclusiv prin acordarea unui loc la masa discuțiilor în cadrul reuniunilor cheie de planificare dintre guvernele naționale și funcționarii Comisiei.
Ca o concesie suplimentară, Comisia a propus garanții pentru a reduce riscul ca guvernele naționale să reducă plățile către regiunile mai dezvoltate. Aceasta se adaugă garanției de 218 miliarde de euro pentru plățile către zonele mai sărace, acordată în iulie.
În cele din urmă, Comisia a sugerat acordarea unui rol mai important Parlamentului în luarea deciziilor privind modul în care sunt cheltuite fondurile publice ale UE.
