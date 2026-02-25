ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate cooperării în învățământul superior.

Delegația, condusă de rectorul Academiei de Studii Economice București, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, este formată din prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector pentru Relații internaționale, și lect. univ. dr. Cătălin Ploae, expert în cadrul Direcției Relații internaționale.

Evenimentul are loc la Hong Kong Convention and Exhibition Centre și reunește peste 2.500 de lideri academici și factori de decizie din peste 70 de țări, sub tema „Asia-Pacific Partnerships for the Global Good”.

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a universității, la APAIE 2026, ASE:

contribuie la dialogul global privind internaționalizarea și mobilitatea academică;

dezvoltă noi direcții de cooperare în educație și cercetare;

consolidează legătura dintre Europa și regiunea Asia-Pacific.

În contextul conferinței, delegația s-a întâlnit cu Raluca Popa, Head of Global Trade Solutions, Commercial Banking, HSBC Hong Kong, absolventă ASE, întrevedere în urma căreia „a fost agreată inițierea unui ASE International Alumni Club la Hong Kong, un pas important în extinderea comunității noastre globale.”

În cea de-a doua zi, delegația ASE a avut mai multe discuții și întâlniri la standul Study in Romania din cadrul Global Exhibition.

„Au avut loc discuții aplicate cu universități din Asia, Europa și America Latină – din Indonezia, Turcia, India, Malaysia, Kazahstan, Macao, Germania, Franța, Spania și Brazilia – în care au fost explorate noi oportunități de cooperare academică și de cercetare științifică”, arată ASE într-un alt mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

În aceeași postare, ASE anunță că „au fost agreate direcții concrete pentru formalizarea unor viitoare proiecte comune.”

În paralel, delegația ASE a participat la sesiuni dedicate:

viitorului parteneriatelor în educația transnațională;

noilor paradigme de internaționalizare;

consolidării cooperării Asia–Europa prin mobilități academice în era AI.

În cursul zilei de miercuri, delegația ASE, condusă de rector, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a efectuat o vizită oficială la City University of Hong Kong, una dintre universitățile de top din Asia.

Cu acest prilej, au avut loc discuții cu echipa de management a Facultății de Public and International Affairs, axate pe:

dezvoltarea de parteneriate academice;

inițierea unor proiecte comune de cercetare;

extinderea cooperării în domeniul public policy și international development.

„Experiența solidă a universității din Hong Kong în procesul de internaționalizare poate reprezenta un reper valoros pentru ASE, contribuind la consolidarea prestigiului nostru internațional și la dezvoltarea de noi oportunități pentru cadrele didactice, cercetători și studenți. Dialogul academic global presupune deschidere, viziune și parteneriate strategice pentru viitor”, subliniază ASE.