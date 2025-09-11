ASF primește feedback pozitiv de la OCDE privind acțiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile organizației în domeniul asigurărilor și pensiilor private

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de încredere mediului de afaceri american, subliniind că stabilitatea rămâne principala prioritate a autorităților române în contextul actual al deficitului bugetar și menționând că sfârșitul anului 2026 este „capătul tunelului” cu privire la suferința economică a țării și aderarea la OCDE.

„Stabilitatea este principala noastră prioritate, există convergență de opinii între Președinte, Guvern și Parlament și lucrurile sunt sub control. Din perspectiva mea, nu există vreun motiv de îngrijorare”, a declarat șeful statului în cadrul unui eveniment organizat de AmCham România.

Șeful statului a apreciat că anul viitor va fi unul dificil.

„România în mediul economic, populația, vom fi în oarecare suferință în 2026, însă sfârșit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului, și mă bucur că ați menționat OECD – suntem în grafic. Sfârșitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului. Toată lumea este aliniată pe acest obiectiv și suntem în grafic pentru aderarea la OECD”, a adăugat președintele, mulțumind AmCham pentru sprijinul acordat.

Nicușor Dan a subliniat importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, apreciind dimensiunea sa de securitate și arătând că acesta trebuie consolidat și pe componenta economică.

„Este sarcina noastră – și a noastră, și a dumneavoastră – să îl consolidăm, să-l îmbunătățim, să-l extindem pe partea economică”, a spus el.

Referindu-se la reforma statului, președintele a admis că România nu are în prezent un plan de țară și că emergența schimbării din interiorul administrației publice lipsește.

„Da, există voință de reformă, dar mai avem de lucrat la cum. Este foarte important ca mediul privat să fie implicat în acest proces de reflecție, de aceea dialogul cu dumneavoastră este esențial”, a punctat acesta.