Consolidarea cooperării instituționale româno-americane în domeniul financiar, în centrul discuțiilor dintre președintele ASF, Alexandru Petrescu, și ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg

Consolidarea dimensiunii economice și financiare a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă între autoritățile de reglementare, s-a aflat în centrul discuțiilor purtate joi de președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, informează un comunicat oficial al ASF.

Un punct important al discuțiilor l-a reprezentat cooperarea ASF cu instituțiile americane de reglementare și supraveghere, în special cu Securities and Exchange Commission (SEC), precum și dezvoltarea dialogului cu Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Cele două părți au analizat posibilitatea aprofundării schimburilor de expertiză și valorificării experienței americane în domeniul supravegherii financiare, într-un context marcat de transformări tehnologice rapide și de interdependențe tot mai puternice între piețele internaționale.

O atenție distinctă a fost acordată prevenirii și combaterii spălării banilor (AML), în contextul responsabilității autorităților de supraveghere de a contribui la integritatea și transparența sistemului financiar. Dialogul a vizat relevanța cooperării transfrontaliere, a schimbului de informații și a convergenței practicilor de supraveghere în gestionarea riscurilor asociate fluxurilor financiare internaționale.

Totodată, au fost abordate provocările de reglementare generate de dezvoltarea activelor digitale și de extinderea utilizării noilor tehnologii financiare. În acest domeniu, discuțiile au evidențiat necesitatea unor cadre de reglementare predictibile, capabile să integreze inovația în condiții adecvate de transparență, responsabilitate și protecție a investitorilor.

Dimensiunea investițională a relațiilor româno-americane a constituit o altă componentă a întrevederii. În acest context, au fost abordate teme precum prezența grupurilor financiare americane pe piața românească și importanța dialogului instituțional cu reprezentanții comunității de afaceri, inclusiv prin intermediul Camerei de Comerț Americane în România (AmCham Romania).

Consultarea mediului investițional și înțelegerea perspectivelor acestuia reprezintă elemente relevante pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare, consolidarea încrederii în instituțiile pieței și stimularea investițiilor pe termen lung.