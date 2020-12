Asociația Municipiilor din România solicită o nouă reorganizare administrativ teritorială și continuarea procesului de digitalizare

Asociația Municipiilor din România solicită o nouă reorganizare administrativ teritorială, legiferarea zonelor metropolitane, continuarea procesului de descentralizare, digitalizarea și interconectarea bazelor de date central-local.

Aceste măsuri au fost transmise în urme primei ședințe a Comitetului Director al AMR, la care a participat președintele AMR, Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, care a prezentat acțiunile întreprinse cu succes de către AMR în perioada 2017-2020 (Legea administrației publice locale, Codul administrativ, Legea salarizării nr. 153/2017, Modificarea art. 32 din Legea 273 / 2006, astfel încât cota de 65% din IV ce revine municipiilor a fost cuprinsă în Legea finanțelor publice locale ) și a sintetizat prioritățile AMR pentru mandatul 2020-2024:

1. Reorganizarea administrativ-teritorială.

România este singura țară din Uniunea Europeană, din cadrul fostului bloc comunist, care are o lege a organizării administrativ-teritoriale a țării din perioada regimului comunist (1968). Această lege, fundamentată pe principiul centralismului democratic, specific regimului comunist, este in contradicție flagrantă cu principiul subsidiarității care stă la baza construcției și funcționării Uniunii Europene. De asemenea, această lege, constituie un obstacol major in calea modernizării României, a debirocratizării și a absorbției mai eficiente a fondurilor europene;

2. Finanțarea autorităților publice locale

3. Legea zonelor metropolitane și a aglomerărilor urbane.

4. Harta serviciilor furnizate în municipiile AMR

5. Continuarea procesului de descentralizare cu respectarea principiului potrivit caruia „ Nicio descentralizare de sarcini catre administratia publică locala nu poate fi facută fără o descentralizarea a resursei financiare aferente. Resursa financiara trebuie să fie precisă, cuantificabila și cu caracter permanent;

6. Digitalizarea și interconectarea bazelor de date . Plata online a tuturor taxelor si impozitelor si emiterea în format digital a tuturor autorizațiilor și avizelor emise de administrația locală și centrală.

” UAT-urile trebuie să-și asigure din resurse proprii cheltuielile cu standardul minim de servicii publice. Este absolut necesară reorganizarea administrativ teritorială și legiferarea zonelor metropolitane. Este important să stabilim principii și soluții de finanțare pentru administrațiile locale pe baza unor mecanisme asemănătoare cu cele existente în alte state ale Uniunii Europene sistemelor europene, mecanisme transparente, eficiente, bazate pe criterii de performață administrativă si mai puțin pe criterii politice. Putem învăța din buna practică a țărilor europene dar și din greșelile acestora”, a declarat Președintele AMR.

Pe agenda dezbaterilor s-au mai aflat și alte teme:

– propunerea privind repartizarea „regională” a cotelor din IV către UAT-urile care fac parte dintr-o regiune/zona metropolitană/aglomerare urbană, dacă acestea aleg să furnizeze servicii voluntar în asociere, sau accepta un PUG destinat întregii zone metropolitane, elaborat de municipiul în jurul căreia se constituie.

– plata poliției locale în perioada pandemiei când coordonarea aparține poliției naționale

Președintele AMR, Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca a concluzionat că, în bugetul pe anul 2021, asigurarea resurselor financiare și compensarea pierderilor avute la bugetele locale în perioada pandemiei va fi o prioritate de grad zero.