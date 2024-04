Asociația Orașelor din România (AOR) trage un semnal de alarmă: Avem nevoie de fonduri europene destinate orașelor pentru a obține un echilibru teritorial

Asociația Orașelor din România (AOR) a organizat ieri, 15 aprilie, dezbaterea „Orașele mici, încotro?”, prilej cu care a fost tras un semnal de alarmă cu privire la importanța fondurilor europene destinate orașelor, dar și a promovării unor motoare de dezvoltare economică pentru a atenua scăderea demografică cu care se confruntă orașele mici și mijlocii din lipsa de oportunități.

Asociația Orașelor din România (AOR) pledează pentru implementarea unor motoare de dezvoltare în orașele mici cu ajutorul unui împrumut de la Banca Mondiala

„Orașele mici și mijlocii din România încă nu și-au atins potențialul de dezvoltare. Prin această dezbatere dorim să atragem atenția publică asupra problemelor din aceste orașe, pentru a obține o dezvoltare echilibrată între regiuni. Un proiect important al AOR este să construim în orașele mici și mijlocii motoare de dezvoltare. Avem o propunere de program prin care să reușim cu ajutorul unui împrumut de la Banca Mondială să dăm posibilitatea fiecărui oraș din România să își dezvolte anumite motoare de dezvoltare. Este important să investim în infrastructură, în școli, în sănătate, dar în același timp fiecare oraș trebuie să aibă o inimă care generează economie și viață economică, pentru că altfel generația tânără nu își va vedea un viitor în orașele noastre. Rolul nostru este să tragem un semnal de alarmă cu privire la scăderea demografică din rândul orașelor mici și să căutăm motoare de dezvoltare. Orașul Cugir este cunoscut pentru industria auto. Să găsim soluții la nivel național, guvernamental și european. Problema orașelor mici nu se regăsește doar în România. Dezvoltarea unor zone industriale, parcuri industriale sau alte zone care să creeze un ecosistem care să ajute la dezvoltare ar fi esențiale”, a transmis Adrian Teban, președinte AOR, membru în Comitetul European al Regiunilor, primarul orașului Cugir.

Este nevoie de o politică coerentă în ceea ce privește orașele mici și mijlocii. O comunitate nu este formată doar din orașele mari

„În cadrul Comitetului Economic și Social European nu ne interesează cu precădere dezvoltarea urbană, dar ne interesează dezvoltarea durabilă și din această perspectivă, probleme precum încălzirea globală trebuie discutate acum. Orașele mici și mijlocii sunt printre cele mai afectate de această situație pentru că se află între zona urbană și rurală. Este nevoie de politici de sprijin pentru aceste comunități. Avem o problemă comună precum dezvoltarea relativ scăzută și a lipsei de investiții și preocupare. Este nevoie de o politică coerentă în ceea ce privește orașele mici și mijlocii, ce presupune o dezvoltare în raport cu situația socială a fiecăruia, pentru că avem probleme diferite precum șomajul sau migrația forței de muncă. Reflectăm asupra unor soluții de finanțare și de dezvoltare durabilă, astfel încât să înțelegem că o comunitate nu este formată doar din orașele mari, ci din întreaga societate”, a precizat Cristian Pîrvulescu, prof. univ. dr., membru în Comitetul Economic și Social European, Decan al Facultății de Științe Politice SNSPA.

Daniel Nicolaș, prim-vicepreședinte AOR, primarul orașului Odobești: „Apelul nostru este să fim luați în seamă. Avem nevoie de fonduri europene dedicate orașelor, celor 3 milioane de români care locuiesc în orașe mici și mijlocii”

„Este foarte impoarnt ca orașul să devină un pol de dezvoltare urbană pentru toate comunitățile din jur, astfel încât să putem să creștem nivelul de trai și calitatea serviciilor. Avem o șansă istorică, cea a fondurilor europene. Fără parcursul european al României am fi fost foarte mulți în situația în care să nu avem drumuri cum trebuie. Prin fonduri europene am reușit să facem grădinițe, școli, drumuri, canalizare, stații de epurare. Am reușit proiecte la care uneori nici nu visam până acum 20 de ani. Sunt un primar bătrân, iar în acești 20 ani am construit blocuri, școli. Am realizat multe lucruri pentru oameni, dar avem în continuare nevoie de sprijin pentru că bugetele noastre nu au posibilitatea să co-finanțeze programele europene. Noi am fost dezavantajați tot timpul. La începuturile aderării României la UE, comunele au avut programe bine definite pentru dezvoltare rurală la care noi, orașele, nu aveam acces. Ulterior, au apărut programele operaționale la care municipiile au avut programe destinate (axa 4.1). Abia în 2017 am reușit să obținem prima axă de dezvoltare destinată orașelor. Acesta este apelul nostru: să fim luați în seamă. Avem nevoie de fonduri europene dedicate orașelor, celor 3 milioane de români care locuiesc în orașe mici și mijlocii”, a punctat Daniel Nicolaș, prim-vicepreședinte AOR, primarul orașului Odobești.

„Fiecare primar ar trebui să caute soluții pentru auto-finanțare”, consideră Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean.

„Primarii sunt cei care caută soluții pentru comunitățile noastre. Fiecare primar ar trebui să caute soluții pentru auto-finanțare. Comunitatea noastră a obținut noi resurse prin nămol și sare. Am gândit un proiect turistic și am reușit să dezvoltăm această bază turistică, Băile Figa, care astăzi este un motor economic ce ne alimentează multe minusuri cu care ne confruntăm. Această idee turistică a dezvoltat și celelalte componente ale orașului. Am avut un motiv serios să accesăm peste 20 de proiecte europene. Pentru orașele mici, fondurile europene sunt soluția cu care am reușit să accesăm proiect după proiect, idee după idee”, a subliniat Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean în intervenția sa.

Soluțiile pentru un echilibru teritorial în România vin de la nivelul orașelor care au performat deja

„Banca Mondială nu ar fi avut un program la fel de mare și eficient, dacă nu aveam parteneri la nivel local în primarii cu localitățile unde a lucrat. Un lucru bun pentru România este că avem un nivel local foarte puternic. Primim laude tot timpul și de la nivelul Comisiei Europene și al țărilor cu care lucrăm (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia) la adresa reprezentanților României în Comitetul European al Regiunilor. Orașele mici sunt vitale pentru a asigura un echilbru la nivel teritorial. Pentru prima oară, în România, s-a făcut o analiză concretă a politicii urbane la nivel economic și local. Astfel, s-a arătat că 50% din teritoriul României, format din comune și orașe cu forță economică scăzută adună 25% din populație – 5 milioane de locuitori – și produc numai 2% din PIB-ul țării. Acestea sunt regiunile slab dezvoltate la care politica de coeziune și politice naționale încearcă să găsească o soluție, soluție care va fi găsită în alte comune mici de succes. Aici vorbim de Cugir, Orăștie, Beclean, Siret, care au atras mai multe fonduri europene decât municipii cu ștaif. Soluțiile pentru un echilibru teritorial în România vin de la nivelul orașelor care au performat deja. Cea mai dezvoltată localitate din România este Ghimbav. În același timp, trebuie gândit la nivel de rețea, nu la nivel de localitate. În momentul în care gândești la nivel de rețea, adresezi și problema tinerilor care probabil nu o să mai migreze și o să își facă familii, știind că fac parte dintr-un ecosistem socio-economic funcțional”, a transmis Marcel Ionescu-Heroiu, specialist senior în dezvoltare urbană în cadrul biroului Băncii Mondiale din București, România.

„Noi, ca orașe din România, trebuie să obținem venituri care să rămână 100% le nivel local”, subliniază Mik József, primarul orașului Borsec.

„Turismul ar trebui să reprezinte un segement din economia națională. În 2008, când am devenit primar, a trebuit să găsim soluții pentru relansarea turismului. Pentru că nu au fost investitori în turism, a trebuit să devenim o administrație publică care investește în turism. Am reușit să construim pârtii de schi, de bob de vară și cea mai mare investiție prin care am reușit să repunem Borsec și tot turismul în mișcare a fost centrul balnear care s-a deschis acum doi ani de zile și au început să vină și investitori privați. Administrația publică a accesat fonduri naționale, dar și europene. În momentul de față avem 30 de milioane de euro investiți, iar Borsec este o localitate mică de 2.800 de locuitori. Noi, ca orașe din România, trebuie să obținem venituri care să rămână 100% le nivel local”, a precizat Mik József, primarul orașului Borsec.

Urmăriți aici întreaga dezbatere:

Asociația Orașelor din România (AOR) sărbătorește anul acesta 30 de ani de activitate neîntreruptă. De la înființarea sa în 1994, Asociația Orașelor din România a fost un pilon al comunităților urbane din întreaga țară, promovând cooperarea și schimbul de bune practici între orașe și facilitând dialogul constructiv între autorități locale și centrale. În ultimii 30 de ani, Asociația Orașelor din România a demonstrat angajamentul său față de dezvoltarea durabilă, incluzivitatea socială și inovarea în gestionarea orașelor.