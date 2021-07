Asociația Pro Democrația organizează evenimentul ”Remember Tour”, în contextul Conferinței privind viitorul Europei

INCSMPS implementează, împreună cu alte 5 țări membre UE, proiectul ERASMUS+: VirtualCall- m-Training for Inactive Women Aiming their Employment as Call Center Agents at their Homes, având ca scop „instruirea electronică a femeilor inactive pentru angajarea lor ca operatoare call center, care lucrează de acasă”.

OBIECTIVUL PRINCIPAL este „creșterea capacității de angajare a femeilor inactive într-un sistem profitabil atât pentru angajați, cât și pentru angajator, în condițiile actuale ale pieței”.

REZULTATE AȘTEPTATE: Portalul integrat de e-Training și Aplicația pentru Android care va permite viitoarelor reprezentante ale Call Centeruri să fie instruite și să exerseze prin apeluri reciproce, simulare a dialogului cu clienții și schimbarea rolurilor.

IMPACT: Odată ce acest tip de e-training va fi disponibil, posibilitatea de angajare la domiciliu pentru femeile inactive nu va mai fi un vis. Astfel, acest lucru va deschide cu siguranță o nouă ușă provocatoare pentru femeile inactive, inclusiv femeile cu dizabilități fizice; pentru ca acestea să lucreze de acasă și să se integreze pe piața muncii.