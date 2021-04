Astăzi în istorie: 16 ani de la semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Câteva rezultate ale unei integrări istorice

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Astfel, după 13 ani de apartenență la Uniunea Europeană, România are un sold pozitiv de 39,68 miliarde de euro, fonduri europene primite de țara noastră peste banii cu care a contribuit la bugetul UE, cu aproape 5 miliarde de euro în plus față de anul precedent.

În paralel, România a încheiat anul 2020 cu un record, reușind să obțină aproape 80 de miliarde de euro la negocierile referitoare la fondul de redresare Next Generation EU de 750 de miliarde de euro și privitoare la Cadrul Financiar Multianul 2021-2027 , fonduri care vor putea fi utilizate pe parcursul anilor 2021-2026 în cazul NGEU și până în 2027 în privința CFM.

”Pentru noi, calitatea de membru al Uniunii Europene va reprezenta îndeplinirea unui vis mai vechi de o jumătate de secol, de a depăşi toate barierele şi de a deveni parte a comunităţii europene de valori, prosperitate şi securitate. Astăzi am semnat pentru viitorul nostru într-o Uniune bazată pe performanţe economice, dezvoltare durabilă, coeziune socială şi economică. O Uniune fondată pe principiile libertăţii, democraţiei şi statului de drept. O Uniune devotată practicării toleranţei, justiţiei şi solidarităţii. O Uniune angajată în dezvoltarea respectării demnităţii umane, libertăţii şi drepturilor omului”, a menționat președintele României de la acea vreme, Traian Băsescu, după semnarea tratatului.

