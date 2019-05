Astăzi, pentru prima dată de Ziua Europei, liderii țărilor UE se reunesc la Summitul de la Sibiu. Klaus Iohannis: ”Europa vine în România, unde desenăm viitorul UE”

Astăzi, de Ziua Europei, Sibiul va fi capitala politică unde se desenează viitorul Uniunii Europene. Pentru prima dată de la declarația lui Robert Schuman din 9 mai 1950, președintele Klaus Iohannis va găzdui joi, la Sibiu, întâiul summit din istorie organizat de Ziua Europei, unde liderii europeni vor adopta o Declarație cu privire la viitorul Uniunii Europene în care își vor reafirma încrederea în viitor, într-o uniune mai puternică şi mai unită, într-un context plin de provocări.

”În ziua de 9 Mai, Ziua Europei, România va fi, cum am arătat, centrul procesului de reflecție asupra viitorului Uniunii Europene, un moment simbolic important în istoria construcției europene, în care să ne amintim de beneficiile procesului de integrare europeană şi să pregătim prioritățile noastre strategice viitoare. Mâine Europa va fi în România! Mâine Europa se va desena de aici, din România, de la Sibiu!”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la activitățile din marja Summitului din 9 mai – Conferința Internațională ”Future of Europe. Perspectives on Contemporary Developments” și dialogul cu cetățenii la care a participat alături de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene.

La 9 mai, la Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană vor mai participa președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. De asemenea, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va participa la prima parte a acestui eveniment.

Reuniunea este găzduită de România, statul care deține în prezent Președinția Consiliului UE. Statul membru UE care deține Președinția Consiliului UE poate organiza o reuniune informală a Consiliului European.

În ultimii ani, începând cu Președinția slovacă a Consiliului UE, din semestrul doi al anului 2016, când la Bratislava s-a organizat o reuniune informală a Consiliului European, statele membre UE care au deținut succesiv președinția Consiliului Uniunii au organizat reuniuni de acest tip. Reuniunile formale ale Consiliului European se desfășoară numai în capitala Regatului Belgiei, Bruxelles.

La reuniunea informală a Consiliului European de la Sibiu, liderii UE 27 vor avea o dezbatere cu privire la viziunea comună pentru viitorul Uniunii Europene.

Președintele Klaus Iohannis va prezenta viziunea României cu privire la Agenda Strategică 2019-2024

Principalul subiect de discuții al reuniunii informale a Consiliului European de la Sibiu va fi viitorul Uniunii Europene, cu accent pe Agenda Strategică a Uniunii pentru perioada 2019-2024. Cu această ocazie, liderii europeni vor avea un schimb de opinii cu privire la provocările actuale cu care se confruntă Uniunea și la prioritățile acțiunii la nivel european pentru următorii ani. Acest summit va avea un rol esențial în pregătirea viitoarelor priorități strategice ale UE.

Președintele Klaus Iohannis va prezenta în cadrul reuniunii viziunea României cu privire la Agenda Strategică pentru următorii cinci ani. Acest document urmează să fie adoptat la reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie a.c., pe baza concluziilor Summitului desfășurat la Sibiu.

Declarația de la Sibiu, pregătită de Klaus Iohannis, Jean-Claude Juncker și Donald Tusk: “Vom apăra o singură Europă, de la est la vest, de la nord la sud. (…) Vom rămâne uniți, la bine și la rău

Totodată, liderii UE 27 urmează să adopte o Declarație cu privire la viitorul Uniunii Europene care, potrivit presei europene, a fost concepută de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, de președintele României Klaus Iohannis și de președintele Consiliului European Donald Tusk.

Potrivit draft-ului declarației politice ce va fi adoptată la Sibiu, șefii de stat sau de guvern vor sublinia patru angajamente care “privesc înainte viitorul nostru comun” și “ne protejează modul de viață”.

“Vom apăra o singură Europă, de la est la vest, de la nord la sud. (…) Nu există loc pentru diviziuni care să funcționeze împotriva intereselor noastre colective. Vom rămâne uniți, la bine și la rău. . . putem și vom vorbi cu o singură voce“, este promisiunea pe care, de la Sibiu, Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron și ceilalți șefi de stat sau de guvern, alături de Donald Tusk și Jean-Claude Juncker, președinții Consiliului European și Comisiei Europene, o vor face pentru viitor.

Agenda Strategică 2019-2024, structurată în patru piloni

Însărcinat să evalueze implementarea Agendei Strategice ce a debutat în 2017 și să pregătească Agenda Strategică 2019-2024, Summitul de la Sibiu va fi consumat printr-o declarație politică care cuprinde patru piloni.

Potrivit schiței Agendei Strategice 2019-2024 prezentate de Donald Tusk în scrisoarea transmisă liderilor UE pentru a convoca Summitul de la Sibiu, cei patru piloni vor fi: 1) protejarea cetățenilor și a libertății, 2) dezvoltarea unui model economic pentru viitor; 3) construirea unui viitor mai verde, mai echitabil și mai incluziv; 4) promovarea intereselor și valorilor Europei în lume.

Interesantă este și legătura dintre schița prezentată de Donald Tusk și contribuția Comisiei Europene la Agenda Strategică 2019-2024 lansată săptămâna trecută. Contribuția Comisiei Europene se distinge prin cinci dimensiuni cheie pentru viitoarea Agendă Strategică 2019-2024 – Europa care protejează, Europa competitivă, Europa echitabilă, Europa durabilă și Europa influentă. (Recomandările Comisiei Juncker sunt disponibile aici).

De altfel, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cel care a propus organizarea unui summit al liderilor europeni la Sibiu, le-a transmis șefilor de stat sau de guvern ce vor participa la Summitul de la Sibiu, din 9 mai, de Ziua Europei, că momentul respectiv va fi unul de mândrie vis-a-vis de trecutul comun, precum și unul de hotărâre și speranță pentru viitor.

”Când voi sta la Sibiu alături de 27 de lideri europeni de Ziua Europei, aniversarea Declarației Schuman, voi fi atât de mândru de trecutul nostru, dar și mai hotărât și mai plin de speranță pentru viitorul nostru”, a transmis Jean-Claude Juncker, săptămâna trecută, referindu-se la recomandările Comisiei Europene pentru Summitul de la Sibiu.

În cele din urmă, la Summitul de la Sibiu din 9 mai, primul din istoria UE organizat chiar de Ziua Europei, liderii europeni își vor lua angajamentul de a rămâne uniți “la bine și la rău” cu două săptămâni înainte de alegerile pentru Parlamentul European, considerate a fi unele cruciale pentru viitorul UE și amenințate de o ascensiune fără precedent a populiștilor în fief-ul democrației europene.