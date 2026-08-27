”Astăzi sărbătorim puterea poporului moldovean, în timp ce ne construim împreună viitorul european”, mesajul președintei PE de Ziua Independenței a R. Moldova

”Astăzi sărbătorim puterea poporului moldovean, în timp ce ne construim împreună viitorul european”, a transmis președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, de Ziua Independenței a Republicii Moldova.

„La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova! Astăzi sărbătorim puterea poporului moldovean, în timp ce ne construim împreună viitorul european”, a scris Roberta Metsola într-un mesaj aniversar postat pe contul X.

Happy Independence Day Moldova! 🇪🇺🇲🇩 Today we celebrate the strength of the people of Moldova as we build our European future together. La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova! pic.twitter.com/Hrsu9QY5TA — Roberta Metsola (@EP_President) August 27, 2026

Reamintim că la începutul lunii mai, președinta Maia Sandu a fost distinsă cu Ordinul European de Merit în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European.

Președinta Roberta Metsola este o puternică susținătoare a parcursului european al Republicii Moldova, reiterând constant sprijinul Parlamentului European pentru extinderea familiei europene.

Citiți și: Maia Sandu, la 35 de ani de independență a R. Moldova: “Direcția noastră e comună – spre Uniunea Europeană”. Nicușor Dan și Zelenski, așteptați la Chișinău

Evenimentele oficiale dedicate Zilei Independenței încep joi dimineață, cu depuneri de flori la Complexul Memorial „Eternitate” și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

În a doua parte a zilei, Maia Sandu îl va primi pe președintele Nicușor Dan, iar cei doi vor participa la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova, în Piața Marii Adunări Naționale.

Ulterior, la Chișinău este așteptat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei trei șefi de stat vor participa la o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei și vor susține declarații de presă.

Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenskyy se vor adresa cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale.