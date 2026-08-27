”Astăzi sărbătorim puterea poporului moldovean, în timp ce ne construim împreună viitorul european”, mesajul președintei PE de Ziua Independenței a R. Moldova

INTERNAȚIONALREPUBLICA MOLDOVA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union 2025 - Source : EP

”Astăzi sărbătorim puterea poporului moldovean, în timp ce ne construim împreună viitorul european”, a transmis președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, de Ziua Independenței a Republicii Moldova.

„La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova! Astăzi sărbătorim puterea poporului moldovean, în timp ce ne construim împreună viitorul european”, a scris Roberta Metsola într-un mesaj aniversar postat pe contul X.

Reamintim că la începutul lunii mai, președinta Maia Sandu a fost distinsă cu Ordinul European de Merit în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European. 

Președinta Roberta Metsola este o puternică susținătoare a parcursului european al Republicii Moldova, reiterând constant sprijinul Parlamentului European pentru extinderea familiei europene.

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Evenimentele oficiale dedicate Zilei Independenței încep joi dimineață, cu depuneri de flori la Complexul Memorial „Eternitate” și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

În a doua parte a zilei, Maia Sandu îl va primi pe președintele Nicușor Dan, iar cei doi vor participa la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova, în Piața Marii Adunări Naționale.

Ulterior, la Chișinău este așteptat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei trei șefi de stat vor participa la o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei și vor susține declarații de presă.

Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenskyy se vor adresa cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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