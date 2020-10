Atac terorist la Nisa. Eurodeputatul Eugen Tomac: Orice suspect cu simpatii fandamentaliste trebuie îndepărtat de pe teritoriul UE

Noul director executiv al Autorității Europene a Muncii, Cosmin Boiangiu, va coordona cu succes activitatea acestei instituții tinere, dar extrem de importantă pentru libera circulație și detașarea lucrătorilor, a declarat vineri eurodeputatul Eugen Tomac.

“Mă bucur să aflu că domnul Cosmin Boiangiu a fost ales, pe deplin meritat, în funcția de director executiv al Autorității Europene a Muncii (ELA). Sunt convins că domnul Boiangiu va coordona cu succes activitatea acestei instituții tinere, dar extrem de importantă pentru libera circulație și detașarea lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și aplicarea transfrontalieră a legislației specifice din sectorul transportului rutier. Îl felicit și îi urez mult succes!”, a scris Tomac, pe Facebook.

Cosmin Boiangiu, reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană, a fost numit joi director executiv al Autorității Europene a Muncii, o nouă agenție a Uniunii Europene înființată în acest an.

Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, într-o postare pe contul său de Twitter.

“România a câștigat astăzi alegerile pentru funcția de director executiv al Autorității Europene a Muncii! Felicitări diplomatului român Cosmin Boiangiu pentru obținerea acestei poziții bine meritate! Un rezultat mare pentru diplomația română și o veste excelentă pentru agenda socială a Uniunii Europene”, a scris Aurescu, pe Twitter.

Cosmin Boiangiu, în prezent, reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană, a primit susținerea unei largi majorități a statelor membre pentru alegerea în funcția de director executiv al Autorității Europene pentru Muncă, arată MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Romania🇷🇴 just won today t/elections for t/top executive position of t/European Labour Authority @EU_ELA! Warm congratulations to t/RO diplomat @CosminBoiangiu for this well-deserved position! Great achievement for t/Romanian diplomacy and excellent news for t/EU🇪🇺 social agenda!

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 22, 2020